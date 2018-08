 »  Michal Šmídl: Na e-šampionátu Formule 1 chceme být v Top 4 v Poháru konstruktérů

Michal Šmídl se věnuje e-sportovému závodění ve virtuálních simulátorech Project CARS 2, Asseto Corsa a F1 2018. Právě v tomto titulu bude jezdit vůbec první sezónu F1 Esports Series, kterou pořádá přímo Formule 1 a pro kterou jednotlivé týmy vytvořily vlastní progamingové divize.

Šmídl byl společně s dalším Čechem Martinem Štefankem draftován stájí Haas. O tom, kam se takzvaný sim racing posouvá, jaké přináší peníze či jaká je jeho budoucnost, Šmídl mluví v rozhovoru pro Lupu.

Společně s kolegou Martinem Štefankem jste byli draftováni do e-sportové divize F1 týmu Haas. Dalo by se tedy s trochou nadsázky říci, že jste po Tomáši Engem druzí Češi, kteří ve Formuli 1 budou jezdit?

Takto to neberu, protože to přeci jenom pořád jsou velmi odlišné světy. Reálný a virtuální motorsport se stále nedají srovnávat. Každopádně je skvělé, že se něco jako e-sport v F1 děje a že se v tom F1 angažuje. Hodně lidí, kteří na reálné závodění nemají prostředky, se takto alespoň může realizovat. Já jsem se kdysi také snažil dostat do reálného závodění, ale brzy jsem pochopil, že něco takového stojí strašně moc peněz, a začal jsem se věnovat čistě sim racingu. Teď jsme součástí týmu Haas, což je naprosto skvělé.

Je tedy virtuální závodění prostředek, jak se z malého Česka, které nemá velké sponzory a finanční kapacity na F1, dostat někam výše?

Určitě je to možnost. Virtuální závodění není zase tolik o marketingu. Kdybych se snažil zajistit si reálnou sedačku, určitě dostane přednost jezdec, který přinese více marketingových peněz a je použitelnější díky většímu trhu. Český trh není zrovna největší, což je i pro reálné závodníky velký problém. Znám jenom málo lidí, kteří se závoděním u nás živí. Ve virtuálním ježdění je možnost závodit s těmi nejlepšími v dané hře. Člověk do toho také méně investuje a o to více získává.

V čem přesně?

Jsou zde finanční odměny (prize money), sponzoři, kteří zajišťují vybavení a další věci v kontraktech. Na kontrakt od Haasu nyní s Martinem Štefankem čekáme a už by měl být dokončený. Přes můj kontakt v Haasu jsem zjistil, že můj kontrakt podepisuje přímo ředitel této stáje. Byl to komplikovaný proces, šlo to přes hodně lidí, ale myslím si, že to bude stát za to.



Máte informace z prostředí F1, proč se rozhodli jít do e-sportu?

Nové vedení Formule 1 zaznamenalo to, že e-sport roste, že je čím dál více soutěží v různých hrách na různých platformách, takže se k tomu snaží přidat. Dali e-sportu hodnotu, protože F1 zná každý. Je to vybudovaná značka a F1 si takový krok může dovolit. Myslím si, že to otevře nové možnosti pro jezdce z e-sportových týmů. Budou moci pomáhat při pracích na simulátoru, budou se řešit různé mediální záležitosti a podobně. Je to krok vpřed. Pro F1 je to také možnost rozšíření, jak být vidět a dostat se k dalšímu publiku.

V první e-sportové sezóně F1 jsou odměny 200 tisíc dolarů. To určitě není málo, ale v jiných hrách se soutěží o výrazně vyšší částky. Je to tedy tak, že F1 do toho zkouší šťouchnout a pak se uvidí?

To je celkový problém sim racingu v posledních letech – roste mnohem pomaleji než ostatní e-sportové tituly. V sim racingu je méně peněz než ve hrách jako DotA, League of Legends, FIFA nebo Hearthstone. Ale myslím si, že bychom se brzy mohli dostat na podobnou úroveň. Já osobně už jsem odjel hodně soutěží, věnuji se tomu deset let. Ze začátku to bylo takové hodně amatérské a existovaly pouze věci jako GT Academy. Ještě to bude chvilku trvat, ale nyní jsme v době, kdy to roste nejvíce. Já osobně jsem také zrovna v nejlepší kondici a časově to pro mě vyšlo dobře. Ve virtuálním závodění bych chtěl pokračovat až do čtyřiceti.

Životnost virtuálního jezdce je tedy poměrně dlouhá?

Myslím si, že může být daleko větší než v reálném závodění. V něm na člověka působí „géčka“, musí být v dobré fyzické kondici, aby podával výkony, které profesionální týmy žádají. Ale když jezdíte sim racing, také musíte mít nějakou sílu a fyzičku, což pak pomůže i mentálně. Když je člověk zdravý, má i patřičnou mysl k podávání výkonů. To je důležitá věc.

E-sportovci často jako součást přípravy zmiňují také pravidelný pohyb. Ve vašem profilu jsem vyčetl, že jste v minulosti zhubl z nějakých 120 kilogramů a kondici si udržujete, což v závodění pomáhá. Je tedy fyzická příprava zásadní?

Hodně to pomůže psychicky. Ale jsou lidé, kteří se věnují sim racingu a nejsou fit. Já teď zrovna také nejsem dvakrát fit. Čeká mě nějaká redukce hmotnosti a začal jsem chodit k fyzioterapeutovi, protože jsem začal mít menší problémy se zády. Teď se snažím být co nejvíce připravený na soutěž. Pak budu odvádět daleko lepší výsledky, než když si na pět kol sednete ke stroji a není vám z toho po pěti kolech zrovna dobře. Snažím se také běhat.



Vyžadují sponzoři a tým fyzickou zdatnost?

Nemyslím si, že by to po mě někdy nějaký sponzor chtěl. Vždy to děláte sami pro sebe. Není to reálná Formule 1, kde člověk musí být co nejlehčí a zároveň co nejsilnější a mít svalovinu. Určitě je fajn být vždy fit, pomůže to ve výsledcích a v tom, jak pracujete na trati.

Kolik jste zatím virtuálním závoděním vydělal?

Nevedu si tabulku, ale někdy od roku 2015 to bude suma v řádech statisíců. Oproti mainstreamovým hrám to není tolik, ale nyní jsou šampionáty postaveny tak, že už prize money začínají být relativně velké. Myslím si, že to bude růst dál. Nevěnuji se pouze F1 Esports, ale jezdím také český šampionát Virtual GP a účastním se světových šampionátů v Project CARS 2.

Ještě to není na úrovni denní práce, ale je to fajn přivýdělek. Když děláte něco, co vás baví, a ještě z toho něco máte, je to dobrý bonus. Vyloženě mi nejde pouze o peníze, vidím v tom realizaci. V naší rodině nikdy peníze na reálné závodění nebyly. Táta mi zpětně říkal, že mě okolo tří let chtěl posadit do motokáry, ale v té době na to bohužel nebylo. Vybral jsem si tedy tuto cestu a myslím, že jsem si vybral dobře.

Jdou pak nějaké další příjmy od sponzorů a podobně?

Já osobně jsem ve světovém Team Redline, což je nejstarší a asi také nejúspěšnější tým v sim racingu. Tam máme sponzora Fanatec, což je německý výrobce volantů. Veškeré vybavení mám zadarmo. V Česku jsem sponzorovaný ve Virtual GP týmem Acer Predator, což jsem lépe vychytat nemohl. Obnáší to také nějaké bonusy za umístění, bonusy na konci sezóny a různé akce, které objíždíme a kde vystavujeme simulátor. Je to fajn spolupráce. No a nyní s Martinem čekáme na kontrakt od Haasu a uvidí se, co tam všechno bude. Měl by být hodně dobrý. Bude to zatím asi můj nejlepší kontrakt.

Je důležité se také kromě virtuálního závodění věnovat streamování na Twitchi a spol.?

Já osobně nestreamuji, ale jak už to v dnešní době je, hodně lidí streamuje. V Česku se to snaží více rozjíždět Jaroslav Honzík, který je jedním z pilotů ve Virtual GP. Je fajn ho pozorovat, jak se dokáže soustředit a zároveň na rovince odpovídat na otázky. Já osobně nejsem fanoušek streamování. Chci si nasadit sluchátka a jenom se dívat před sebe a snažit se každý závod vyhrát.



V tradiční Formuli 1 se běžně závody vyhrávají o velice nízké časové hodnoty. Je to takto vyrovnané také ve virtuálním závodění?

Pokud vezmeme světovou úroveň, tak tam je to hodně nabušené. Zrovna nedávno jsem jel kvalifikaci o světové finále ve Vídni v Project CARS 2, což je akce sponzorovaná rakouským operátorem A1, a dvanáctikolový závod jsem vyhrál asi jen o dvě sekundy. To jsou desetinky na kolo. V Česku ve Virtual GP je mým největším rivalem Martin Štefanko, což je zároveň můj kolega v Haasu, a vždy jedeme na plné pecky. Když jsem začínal, jezdil jsem v ligách, kde konkurence nebyla tak velká, a tam jsem byl schopný vyhrát o 30 až 40 sekund. Postupem času ale zjistíte, že vás závodění daleko víc baví, když máte odpovídajícího soupeře a tím pádem děláte i lepší výkon.

V F1 také zásadní roli hrají technici a inženýři a obecně technické parametry a stav vozu. Jak je to v sim racingu?

Jsou závody, kdy se jezdí se standardním nastavením a všichni jsou na tom stejně. Pak záleží čistě na tom, co máte v rukách a nohou. Ale pak jsou závody, kdy si nastavujete celé auto sami – geometrii, zavěšení, převodovku, diferenciál, aerodynamiku a tak dále. V F1 Esports je nastavování také, ale je hodně zjednodušené. Přeci jenom je to hra a není to simulátor (v nové sezóně se bude závodit ve hře F1 2018 – poznámka redakce). Nějakou roli to udělá, ale není to zase takový „big deal“ jako v jiných simulátorech typu Asseto Corsa.

Jak bude vypadat e-sportová sezóna F1?

Pojedeme tři živé akce, které budou vždy v Londýně. Celkově to bude deset závodů, které budou krátké, aby to bylo hodně dynamické. Na prvních dvou akcích pojedeme tři závody a 25procentní délku tras z reálu. Během poslední akce se pojedou čtyři závody, přičemž tři budou 25procentní a jeden 50procentní. Haas nám navíc říkal, že to vidí na více let, není to projekt na jednu sezónu.

Jaké si dáváte šance?

S Martinem jsme si hned po draftu řekli, že chceme být v top 4 v Poháru konstruktérů. Prize money se budou odvíjet primárně od poháru konstruktérů. Budeme spolupracovat. Pokud bude v závodě někdo rychlejší, tak ho ten druhý pustí, aby mohl bojovat o vyšší pozice a větší příděl bodů. Oba jsme jezdci světové kategorie, já už jsem vyhrál několik světových závodů a Martin je také hodně rychlý. V první sezóně, kdy jsme spolu jeli, jsem ho dokázal porazit i o minutu, ale pak zažil velký skok a je fajn mít stejně rychlého kolegu. Přiměje vás to k lepším výkonům.

S jakými reakcemi se v souvislosti s e-sporty setkáváte? U mladé generace už je to poměrně běžná oblíbená věc, a navíc velký byznys, ale pořád stále nejde o masovou záležitost.

Hodně lidí má předsudky, že hráč je automaticky člověk, který nějakým způsobem nežije sociální život takovým stylem, na který jsou lidé zvyklí. Já osobě se za hráče nepovažuji. Když jsem byl menší, hodně jsem „pařil“ všemožné hry, nyní už ne. Vývoj nezastavíte.

Hry a e-sporty jsou pro lidi možnost se realizovat. Já sim racing neberu jako hraní, je to reálný motorsport, pouze ve virtuálním světě. Je to podobné jako reálné závodění. Musíte mít natrénováno, musíte tomu věnovat čas. I když je také pravda, že v poslední době už tím tolik času netrávím. Za poslední roky jsem to dostal do rukou tak, že se velice rychle dokáži dostat do tempa. Na závody se připravuji a snažím se do každého jít detailně připravený. Neznamená to ale, že bych nežil další život. Chodím normálně do práce, věnuji se přítelkyni a tak dále.



Jak studujete závodní okruhy?

Moc to nezkoumám. Vždy skončím na trať, zjistím si, kde jsou brzdné body, průjezdy zatáček s daným autem, kde se mohu svést po obrubníku, kde se můžu zavěsit za obrubník, kde to skáče. Pro mě je nejjednodušší skočit na trať a jezdit a zjistit limity.

Profesionální e-sportové týmy kolem sebe mají různé kouče, maséry a další části realizačního týmu. Bude to u F1 podobné?

Věřím, že od Haasu různé věci mít budeme. Ale stále to detailně nemohu říci, kontrakt se dojednává. Mám od smlouvy určitá očekávání, mám seznam věcí, které bych v ní chtěl. Není to nic, co by tým finančně zruinovalo. Chtěl bych někoho na trénování a podobně. V tom tým problémy mít nebude. Bude to něco, co mi umožní mít lepší výsledky, což pak pomůže i se sponzory a získávání financí.

Vy jste se také dostal vysoko v rámci soutěže GT Academy v rámci závodění ve hře Gran Turismo, kde šlo získat i pozici v reálném závodním týmu. O co šlo?

Byl jsem na finále, kdy jsem se dostal mezi top 42 hráčů z asi třech tisíc. Byl jsem na bootcampu v Silverstone, kde to bohužel nedopadlo podle mých představ. Výherce závodu pak získal reálnou sedačku u Nissanu. Ale když se na to zpětně povívám, Nissan si vzal hodně velké sousto. Většinu jezdců po roce propustil a zůstali tam dva, tři jezdci, kteří odvádí výsledky, které tým požaduje. Pro Nissan byl problém to, že jezdců nabrali příliš mnoho a neměli kam je dát. I kdybych tedy vyhrál, na konci to žádná velká výhra není.

Jaká je stabilita a podpora závodních her, ve kterých se na vyšší úrovni závodí? U běžných e-sportů se to dost často mění podle toho, kdo kam nasype více peněz a podobně.

Je to vždy o partnerech a sponzorech, kteří dají ty peníze. Já se hlavně věnuji Project CARS 2, český projekt Virtual GP je pak na platformě Asseto Corsa, který je sponzorovaný českým zastoupením Mercedesu, a k tomu teď bude F1 2018. Kdekoliv vidím nějakou soutěž, i klidně v jiné hře, snažím se vždy vytvořit plán, jak bych to časově stíhal. Od začátku do konce roku mám pořád závody. Jak jste řekl, je to vždy o tom, kdo kam nasype peníze.



Jak velkou roli v případě profesionálního online závodění hraje internet a hardware?

Hodně záleží na odezvě, ne až tolik na downloadu a uploadu. Záleží na tom, v jaké pozici je auto. Když máte ping 700 a začnete létat po trati, zrovna dvakrát ideální to není. Důležité je mít dobrý volant s dobře nastavenou zpětnou vazbou od pedálů a volantu. Někde se dají nastavit i vibrace od ABS a další podobné funkce. V případě počítače je pak zásadní mít stabilní počet snímků za sekundu. Pokud jedu do zatáčky s 60 FPS a v zatáčce to spadne na 15 FPS, tak z té zatáčky nikdy nevyjedu tak, jak bych měl.

Takže 60 FPS je základ?

Určitě. Už se přistupuje na to, že 144 je ještě lepší. V herně Re-Play, kde se jezdí Virtual GP, máme počítače s Full HD monitory, které mají 144 Hz. Můžete tak hrát na 144 FPS. Rychlostně je to stejné, ale vnímáte to daleko lépe.

Nebude mít Formule 1 ambice přesouvat virtuální závodění na vlastní simulátory, které využívá v rámci přípravy na běžné závodění?

Myslím si, že to spíše zůstane u systému, který se bude používat tento rok. Všichni se sejdou v aréně, budou mít stejné vybavení, kokpit a tak dále. Ale je možné, že některé týmy se budou snažit virtuální jezdce dostat i do svých simulátorů, aby se vše dalo ladit.

Máte odhad, kolik by e-sportová F1 mohla zaujmout diváků?

To úplně neumím říci. Co jsem tak vyčetl z diskusí, hodně lidí, kteří sledují reálnou F1, nedokáží příliš přijmout to, kam se svět posouvá. Dívají se na to skrz prsty. Publikum se spíše bude rekrutovat z mladší generace a stávajících fanoušků. Ale časem se to posune.

Dává do budoucna do virtuálního závodění smysl zapojit VR?

VR jsem zkoušel několikrát. Osobně mi to nevadí. První dvě zatáčky mi to přijde zvláštní a není mi z toho dobře, ale pak se dostanu do fáze, kdy mi to nevadí. VR je spíše o tom, když si chcete užít jinou zkušenost, ale nemyslím si, že se VR někdy chytne na nějakou úroveň, že by na všech soutěžích bylo. Zůstane to u 2D monitorů. Ale je možné, že se pletu.