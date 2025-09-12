Lupa.cz  »  Michal Šotek (Konica Minolta): Po průmyslu se chytré kamery začínají prosazovat i ve zdravotnictví

Michal Šotek (Konica Minolta): Po průmyslu se chytré kamery začínají prosazovat i ve zdravotnictví

Jan Vaca
Dnes
Michal Šotek - Konica Minolta
Chytré kamery, které využívají umělou inteligenci, se čím dál víc začínají uplatňovat i ve zdravotnictví. Je to celosvětový trend, říká Michal Šotek ze společnosti Konica Minolta.

[Partnerský podcast] O používání chytrých kamer se v posledních letech mluvilo především v souvislosti s průmyslem nebo bezpečnostními službami. Stále častěji se ale kamery využívají i v oblastech, kde to dřív nebylo příliš běžné, například v potravinářství nebo ve zdravotnictví. Právě tam nasměrovala svůj výzkum i japonská společnost Konica Minolta, která má vývojové centrum v Brně.

„Souvisí to s nedostatkem personálu, se kterým se zdravotnictví nejen v České republice potýká. A zároveň i s tím, že populace v řadě zemí po celém světě stárne,“ vysvětluje v podcastu serveru Lupa.cz trend Michal Šotek, ředitel divize Video Solution Services Konica Minolta pro Česko a Slovensko. Největší zájem o tyto technologie mají země jako je Japonsko, Belgie, Anglie nebo Nizozemsko.

Chytré senzory ve zdravotnictví dokážou monitorovat pohyb pacientů a upozornit zdravotní personál na případný problém. Michal Šotek zmiňuje, že tyto senzory mohou zaznamenat pád nebo jinou rizikovou situaci.  

„Senzor je naučený na to, co má detekovat. Dokáže automaticky rozpoznat postel, ohraničit ji a následně klasifikovat objekt – například osobu v pokoji. Rozpoznává, zda člověk leží, sedí, nebo upadl na podlahu,“ vysvětluje Šotek s tím, že trendem je propojování těchto senzorů se systémem sestra – pacient. 

Sám ale v podcastu upozorňuje, že technologie má i své limity. Zatímco v západní Evropě nebo Japonsku jsou standardem jednolůžkové pokoje, ve střední a východní Evropě bývá na jednom pokoji více postelí. „Systém nedokáže klasifikovat osoby od sebe. Pokud jsou na pokoji dvě postele, nerozpozná, zda v posteli A leží pacient A, nebo B. Umí určit, že jeden člověk leží a druhý stojí, ale neumí je rozlišit,“ upozorňuje Šotek.

Aktuálně běží v tuzemských nemocnicích několik pilotních projektů, které podle Šotka i tyto výzvy řeší a ukážou další vývoj řešení.

Kamery hlídají bezpečnost nebo navedou řidiče, kam jet

Jestliže ve zdravotnictví se s chytrými kamerami začíná, v průmyslu a logistice běží jejich použití už na plné obrátky. Michal Šotek v podcastu zmiňuje, že v obou oborech se kamery stále více uplatňují i při automatizaci procesů a digitalizaci dat. „V rámci logistických areálů jsou hodně využívané automatizace průjezdu vozidel, kdy jsme schopni jak digitalizovat, tak automatizovat ten proces, kterým si prochází řidič kamionu,“ vysvětluje.

Kamery dokážou například načíst registrační značku, zaevidovat doklady řidiče a v jeho jazyce ho navigovat po areálu. Zároveň pomáhají i při ochraně areálů, kdy se díky nepřetržitému monitoringu daří odhalovat i vnitřní krádeže během běžného provozu. V průmyslovém segmentu a logistice se jako prevence požárů stále častěji uplatňují termální řešení.

Termální kamera jako prevence požárů

Velký důraz je dnes kladen na bezpečnost a prevenci požárů. „V našem portfoliu jsou termální kamery, které jsou certifikovány podle požární normy a dokážou detekovat ohniska požáru, kdy jsme schopni v předstihu informovat obsluhu, že se někde něco zahřívá,“ říká Šotek. To je zásadní zejména při skladování baterií nebo provozu nabíjecích stanic, kde hrozí velké riziko vzniku požáru. Díky těmto systémům lze předejít velkým škodám a zároveň ochránit životy zaměstnanců.

Kromě technologií pro ochranu majetku a výroby se chytré kamery využívají také k zajištění bezpečnosti práce. „Jsme dneska schopni pomocí naučené AI rozpoznat, jestli člověk má na sobě ochranné brýle, jestli má helmu, jestli má ochranný plášť zapnutý až ke krku,“ uvádí Šotek. 

O čem dalším je v podcastu řeč:

  • Jak přesně se využívají kamery v průmyslu a logistice
  • Co všechno dokáží kamery hlídat v bezpečnostní oblasti
  • Jak se chytré kamery uplatňují v retailu nebo ve farmacii

V podcastu, který běží od poloviny roku 2018, zpovídáme zástupce české e-commerce, IT scény, mediálních domů i osobnosti z dalších souvisejících oborů. Pro poslech stačí mít k dispozici počítač, tablet, nebo jen mobilní telefon. Nejjednodušší cestou je využití speciální aplikace.

Podcast serveru Lupa.cz najdete na všech hlavních platformách: Apple Podcasts, Spotify nebo PodBean. Sledovat můžete i náš kanál na YouTube.

Jan Vaca

Jan Vaca

Autor je od ledna 2018 ředitelem médií vydavatelství Internet Info. Předtím 6 let vedl zpravodajskou sekci portálu iDNES.cz, ještě předtím byl několik let reportérem celostátní redakce MF DNES. Občas si rád něco napíše.

