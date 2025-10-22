Microsoft a Google nemohou zaručit absolutní bezpečnost dat. Náhradou může být evropský Nextcloud

V srpnu skončila podpora pro Microsoft Exchange Server 2016 a 2019. Většina panikařících firem rozjela migraci na Microsoft 365. K nabídce od Microsoftu ovšem existuje alternativa. Nextcloud Hub je kompletní náhrada za Exchange a Office. Jde o produkt německé firmy Nextcloud, který je navíc k dispozici jako open source, viz GitHub. V době, kdy americké firmy jako Microsoft nebo Google nemohou garantovat nevydání dat zákazníků orgánům v USA, může být lokální evropská alternativa zajímavou volbou.
Nextcloud umí e-mail, kalendáře, kontakty, dokumenty, tabulky, prezentace, videokonference a navíc jde o vaše data s vaší kontrolou a serverem.
Na Nextcloud už přešly první evropské instituce jako německá federální vláda, CERN (přes 30 tisíc uživatelů přesunutých na ownCloud) nebo francouzské ministerstvo vnitra. Dánsko se Microsoft Office zbavuje kompletně, byť to se přesouvá na LibreOffice.
Hlavním důvodem, proč firmy a organizace dbající na bezpečnost přechází na Nextcloud, je end-to-end šifrování pod jejich kontrolou. Microsoft má vždy přístup k master klíčům. A když si takové informace může přečíst Microsoft, americká vláda díky Cloud Actu také, jak nám přiznal právník z Microsoftu Anton Carniaux před francouzskou senátní komisí. S Nextcloudem něco takového nehrozí.
Evropská unie na alternativy k nabídce Microsoftu či Googlu tlačí přes program Digital Europe a fondy pro digitální suverenitu. Existují dotace na přechod z vendor lock-inu na open source. Migrace z Exchange Serveru na Nextcloud trvá týdny. Roční úspora na licencích jsou stovky tisíc až miliony korun, záleží na velikosti firmy.
Přechody státních orgánů na Nextcloud
Německá federální vláda: Jedná se o největší a nejlépe zdokumentované nasazení. Prostřednictvím svého centrálního IT poskytovatele ITZBund implementovala německá vláda v letech 2016 až 2018 Nextcloud pro přibližně 300 tisíc federálních zaměstnanců. Projekt, oficiálně nazvaný SIB-Box, byl motivován především snahou o dosažení digitální suverenity, udržením kontroly nad daty občanů, splněním požadavků GDPR a snížením závislosti na zahraničních dodavatelích. Celá infrastruktura je provozována on-premise v datových centrech ITZBund a není připojena k veřejnému internetu, což zajišťuje maximální bezpečnost.
Francouzské ministerstvo vnitra: V srpnu 2019 ministerstvo oznámilo nasazení platformy Nextcloud jako součást iniciativy pro digitální suverenitu. Zdroje se rozcházejí v počtu uživatelů – oficiální zprávy Nextcloudu hovoří o škálovatelnosti pro 300 tisíc zaměstnanců, zatímco francouzská média původně informovala o cíli 100 tisíc uživatelů. Architektura je, podobně jako v Německu, plně on-premise a interně hostovaná na vlastních serverech ministerstva. Hlavními důvody přechodu byly obavy z amerického zákona US Cloud Act, požadavky GDPR a snaha o plnou kontrolu nad daty.
Dánsko: Dánské Ministerstvo pro digitální záležitosti v červnu 2025 neoznámilo přechod na Nextcloud, ale na LibreOffice, což je open source kancelářský balík, který lze implementovat i do Nextcloudu (v dánském případě tato integrace neprobíhá). Jedná se tedy o odklon od Microsoft Office 365, nikoli od cloudové platformy jako takové. Důvodem byly eskalující náklady (nárůst o 72 procent mezi lety 2018 až 2023) a geopolitické obavy (Microsoft před časem opět zdražil, a to i kvůli nákladům na integraci AI – poznámka redakce). Některé dánské obce, jako Aarhus, však Nextcloud již implementují.
CERN: Významná vědecká instituce nepoužívá Nextcloud, ale platformu ownCloud, ze které Nextcloud v roce 2016 vznikl jako takzvaný fork. CERNBox, jak se služba jmenuje, byla spuštěna již v roce 2014 a dnes slouží více než 37 tisícům uživatelům se správou 15 petabytů dat.
Fond pro digitální suverenitu
V České republice neexistují žádné specifické dotační programy přímo zaměřené na migraci z proprietárního softwaru na open source řešení. Podpora je však možná nepřímo, a to v rámci obecnějších programů na digitalizaci firem, které fungují na principu takzvané technologické neutrality. To znamená, že nedávají přednost žádnému konkrétnímu technologickému řešení, a open source projekty tak mohou být podpořeny, pokud splní cíle daného programu. Hlavními nástroji jsou:
- Program Digitální Evropa (DIGITAL): S rozpočtem 7,6 miliardy eur pro období 2021 až 2027 se zaměřuje na digitální suverenitu jako strategickou prioritu. Ačkoliv nemá dedikované výzvy pro open source, české firmy mohou žádat o podporu v rámci výzev zaměřených na umělou inteligenci, kyberbezpečnost nebo digitální dovednosti. Aktuálně běží vlna výzev pro období 2025 až 2027.
- Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK): S alokací přibližně 80 miliard korun je to hlavní nástroj pro digitalizaci podniků v Česku. V rámci výzev jako Digitální podnik mohou firmy získat podporu 25 až 60 procent na nákup a implementaci digitálních technologií. Způsobilé náklady explicitně zahrnují náklady na migraci z proprietárního na open source software, implementaci, customizaci a integraci s existujícími systémy.
- Národní plán obnovy (NPO): Alokuje až 220 miliard korun, z toho 33,9 miliardy korun přímo na digitální transformaci. Programy jako Digitální podnik cílily na malé a střední podniky a podporovaly širokou škálu technologií, včetně ERP, DMS a cloudových řešení.
Ačkoli tedy neexistují přímé finanční motivace pro přechod, český přístup se zaměřuje na prevenci závislosti na jednom dodavateli. V prosinci 2023 byla dokonce ze strany Asociace pro veřejné zakázky publikována oficiální metodika Vendor lock-in: Únik a předcházení, která má veřejným zadavatelům pomáhat se této závislosti vyhnout, avšak bez přímé finanční podpory.
Nextcloud versus Microsoft 365 a Google Workspace
Zásadní rozdíl mezi platformami spočívá v jejich architektuře a modelu kontroly dat. Nextcloud je self-hosted řešení, což znamená, že organizace má plnou kontrolu nad svými daty a infrastrukturou. Microsoft 365 a Google Workspace jsou naopak multitenantní cloudové služby (SaaS), kde data fyzicky leží na serverech poskytovatele.
End-to-end šifrování (E2EE) a bezpečnost:
- Nextcloud: Implementuje asymetrické E2EE s takzvanou architekturou Zero-Knowledge. To znamená, že server nikdy nemá přístup k nešifrovaným datům ani k dešifrovacím klíčům. Klíče jsou odvozeny z mnemotechnické fráze, kterou zná pouze uživatel. To je zásadní výhoda z hlediska ochrany soukromí. Pokud uživatel ztratí frázi, data jsou nenávratně ztracena, protože ani administrátor je nemůže obnovit.
- Microsoft 365: Standardně data šifruje, ale klíče má pod kontrolou Microsoft. To technicky umožňuje společnosti data dešifrovat. Jak pod přísahou před francouzským senátem potvrdil Anton Carniaux z Microsoftu, firma nemůže garantovat, že data nebudou předána americkým úřadům v souladu se zákonem Cloud Act. Pro skutečnou kontrolu musí zákazník sáhnout po nejdražší licenci E5 a implementovat funkci Double Key Encryption (DKE), která ovšem omezuje funkčnost klíčových služeb, jako je vyhledávání nebo eDiscovery.
- Google Workspace: E2EE (Client-Side Encryption) vůbec nenabízí v populárních byznys plánech (Starter, Standard, Plus). Je dostupné pouze v nejdražších tarifech Enterprise Plus a Education Plus, což je pro většinu firem nedostupné.
Limity a funkce:
- Nextcloud: Je to komplexní platforma zahrnující správu souborů (Files), kancelářský balík (Office), videokonference (Talk), groupware (kalendář, email, kontakty) a další nástroje. Limity platformy, jako je počet uživatelů nebo velikost úložiště, nejsou dány softwarem, ale výkonem hardwaru, na kterém běží. Reálná nasazení u společností jako MagentaCLOUD (Deutsche Telekom) obsluhují přes 20 milionů uživatelů, což dokazuje jeho škálovatelnost.
- Microsoft 365: Dominuje v pokročilých funkcích pro korporátní bezpečnost a compliance, zejména v licenci E5, která nabízí nástroje jako Advanced eDiscovery, Insider Risk Management nebo detailní možnosti auditu. Pro organizace ve vysoce regulovaných odvětvích (finance, zdravotnictví) je to často klíčová výhoda.
- Google Workspace: Jeho nejsilnější stránkou je jednoduchost a kolaborace v reálném čase, zejména v aplikacích Docs a Sheets, kde může současně pracovat desítky uživatelů bez konfliktů. Pro menší a střední firmy a startupy je to často nejintuitivnější volba, kterou dokážou získat “na klik”.
Volba platformy tedy závisí na prioritách. Pokud je klíčová absolutní datová suverenita, kontrola nad šifrovacími klíči a ochrana před extrateritoriálními zákony jako je Cloud Act, je Nextcloud nejlepší volbou.
Z mého pohledu pokud jsou prioritou nejpokročilejší compliance nástroje v regulovaném prostředí, vede Microsoft 365 E5. A pokud je nejdůležitější jednoduchost a bezproblémová kolaborace, je silným hráčem Google Workspace.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem