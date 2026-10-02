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Milan Jasný (Alma Career – Jobs.cz): Skutečná revoluce v tom, jak hledáme práci, ještě nepřišla

David Slížek
Dnes
Doba čtení: 29 minut
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Milan Jasný - Alma Career - Jobs.cz
Autor: Alma Career
Před 30 lety patřil k prvním komerčním službám na českém internetu a od základu změnil způsob, jakým lidé hledají práci. Jaká je historie a současnost Jobs.cz a hledání zaměstnání v době AI?
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Server Jobs.cz, který pomáhá lidem hledat zaměstnání, letos oslavil 30. výročí od svého spuštění. Jak získal své jméno? Proč se z něj nestala sociální síť? A jak se dnes vypořádává s nástupem umělé inteligence? Hostem podcastu Lupa.cz je ředitel Alma Career pro Česko a Slovensko Milan Jasný, který do Jobs.cz nastoupil hned v začátcích serveru.

Rozhovor si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:

Níže vám nabízíme přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).

Jobs.cz byla první komerční firma, která siv České republice pořídila komerční doménu – tedy alespoň podle toho, co jsem se dočetl. Vznikla v roce 1996 a založil ji Libor Malý, který tehdy fungoval i jako poradce pro hledání práce a headhunter. Vy jste do firmy nastoupil o dva roky později. Jak to tehdy na začátku vypadalo? Byla to garážová firma? Kde jste sídlili? Kolik vás na začátku, v roce 1998, bylo? A jak to celé fungovalo?

Ano, do firmy jsem nastoupil v únoru 1998 jako zaměstnanec číslo dva. Byl tam Libor Malý, tehdy zakladatel, a kolega, který mě do firmy přivedl – můj spolužák z vysoké školy. Pamatuju si, jako by to bylo dnes, jak jsme o přestávce seděli u lavic ve škole a on se mě ptal: „Hele, Milane, bavil by tě aktivní obchod?“ Odpověděl jsem mu, že nevím moc, co aktivní obchod je, ale že mě to určitě zajímá. Oni tehdy v Jobs.cz hledali obchodníka, který by prodával jejich služby.

Abychom pochopili kontext té doby: aktivní obchod měl v devadesátých letech trochu jinou podobu než dnes. Často se tomu neříkalo oddělení prodeje, ale oddělení odbytu – protože tam se zákazníci odbývali, tak jak přicházeli. Referent odbytu byl koneckonců pozicí, která se i na Jobsu hledala docela dlouho, než se to začalo měnit na account manažery, obchodníky a podobně.

A co jste prodával? Asi ne nabídky práce, předpokládám.

Když jsem přišel do firmy, byl můj první úkol na pohovoru s Liborem taková klasická zkouška: „prodejte mi tohle pero“. Snažil jsem se, jak jsem mohl, ale nikdy předtím jsem nic aktivně neprodával, takže mi to asi moc nešlo. Myslím, že to na mně poznal, protože mi řekl: „Dobře, zkuste mi ještě prodat tamhleten větrák.“ Nakonec mě přijal.

Větrák tedy zabral?

Myslím, že se spíš slitoval a rozhodl se na základě doporučení mého kolegy a spolužáka.

Studoval jste tehdy Vysokou školu ekonomickou. Šlo o obor zaměřený na informační systémy nebo něco podobného?

Byl to informační management. Je pravda, že jednu dobu jsme v managementu LMC, firmy, která později provozovala všechny tyto portály, seděli snad až na výjimky všichni se stejným oborem z této vysoké školy – IT background tam byl tedy silný.

Dnes je internet všude, máme ho v mobilu. Ve druhé polovině devadesátých let to tak ale nebylo. Opravdu jste si tehdy myslel, že internet má budoucnost, třeba i pro vyhledávání nebo zprostředkování práce?

Vůbec ne, bral jsem to jako dočasnou práci. Měl jsem za půl roku, v září, dokončit školu, a říkal jsem si: super brigáda, dělat obchodníka v něčem, čemu by se dnes řeklo startup. A pak si najdu nějakou normální práci, třeba v bance. I doma mi říkali: „Prosím tě, hlavně tam nezůstávej, jdi do nějaké normální firmy.“ Tehdy nikdo netušil, co to všechno přinese. Dokonce i kolega, který mě do firmy přivedl, mi říkal: „Hele, Milane, tohle nikdy nebude velká firma. Bude mít maximálně tak osm lidí a určitě nikdy nebude mít služební auta – bude to spíš taková menší firmička budoucna.“ To se úplně nevyplnilo.

Našel jsem na Lupě článek z roku 1999 o výročí Jobs.cz, kde se zmiňují statistiky z tehdejších let: v roce 1997 navštívilo Jobs.cz odhadem 18 lidí denně, koncem roku 1998 byla průměrná denní návštěvnost kolem pěti a půl tisíce lidí a na začátku druhého čtvrtletí se vyšplhala na zhruba sedm tisíc uživatelů. Z dnešního pohledu jsou to docela malá čísla, že?

Určitě ano, a to byl na začátku celý problém – velikost a vůbec likvidita trhu. Každé tržiště totiž potřebuje, aby se potkaly obě strany: nabízející a poptávající. Libor se o to snažil odjakživa. Ještě předtím, než založil Jobs.cz, experimentoval s BBSkami (Bulletin Board System – předchůdce dnešních online diskusních fór, pozn. redakce) a modemy. Někteří vaši čtenáři si to možná ještě pamatují. Nefungovalo mu to ale, protože tam nebylo dost lidí. A když přišel internet, řekl si, že tohle bude větší a že mu to půjde lépe – a proto založil Jobs.cz.

Dnes se ta čísla pohybují v úplně jiných řádech, alespoň co se návštěvnosti týče.

Určitě, řádově mnohem víc. Na druhou stranu je pravda, že jsme na rozdíl od mnoha jiných tehdejších hráčů na internetu čísla návštěvnosti tolik nesledovali. Vždycky jsme říkali, že pro nás je důležitější, aby lidé na inzeráty skutečně odpovídali – a pokud možno svým profilem odpovídali tomu, co firma hledá. Říkali jsme si, že není vhodné ukazovat zákazníkům, že na web chodí hodně lidí, když nakonec nenajdou toho, koho hledají.

Co jste tedy jako obchodník dělal? Chodil jste do firem a přemlouval je, aby si koupily inzerci právě u vás, nebo to fungovalo nějak jinak?

Překvapivě jsem skoro nikam nechodil.

To jste už tehdy posílal e-maily?

To bylo na tom právě nejzajímavější – ne. Mým pracovním nástrojem byly Zlaté stránky, tužka, kartotéka a telefon. Počítač jsem neměl vůbec. Obvolával jsem firmy a nabízel jim inzerci na Jobs.cz, když hledaly zaměstnance. Ony tehdy inzerovaly v tehdejších novinách – v Kariéře, příloze Hospodářských novin, v Mladé frontě Dnes nebo v Anonci.

Anonce, ano, tu si pamatuju.

Inzeráty tehdy stály strašné peníze. U nás stál inzerát tři tisíce korun, zatímco oni platili třeba třicet tisíc za inzerát v Hospodářských novinách nebo jinde. Přesto bylo velmi těžké přesvědčit je, aby inzerovali u nás, protože to bylo něco nového a neznámého – a když člověk něco nezná, spíš se toho bojí nebo tomu nedůvěřuje. Nebyla to úplně jednoduchá práce, internet navíc ještě nebyl rozvinutý. 

Ani já jsem jako obchodník Jobs.cz neměl počítač. Když jsem chtěl poslat e-mail, měl jsem radost, kdykoli mi některý z budoucích klientů řekl: „Já mám i ten e-mail, můžete mi to poslat e-mailem.“ Odpověděl jsem: „S radostí,“ a šel do vedlejší místnosti, kde byl jeden počítač, ze kterého jsem e-maily posílal. Libor mi akorát vždycky říkal, ať si dávám pozor, protože na tom počítači běžel server Jobs.cz, a že ho nesmím shodit.

Kde jste tehdy sídlili?

V ulici Za papírnou, v takovém starším činžovním domě. Myslím, že možná dodnes stojí.

Šlo o byt, nebo to byla kancelář?

Byly to kanceláře, ale předělané z bývalých bytů. Sídlili jsme v té budově proto, že nad námi tehdy seděl nějaký poskytovatel internetu, který měl přímo do domu zavedenou linku. Libor chtěl mít dobré připojení pro počítač, na kterém běžel Jobs.cz, aby web nebyl pomalý. Z tohoto pohledu to tedy fungovalo docela dobře.

Říkal jste, že firmy tehdy nereagovaly úplně pozitivně a inzerování na internetu moc nedůvěřovaly. Vzpomenete si na nějaké konkrétní firmy, které jste tehdy na začátku oslovoval a které vám svou reakcí utkvěly v paměti?

Utkvěla mi v paměti jedna banka, kam jsem se sám dostal na schůzku. Paní tehdy Jobs.cz i naši nabídku moc zaujal. Problém byl v tom, že jsme potřebovali, aby nám nabídky práce z firmy někdo poslal e-mailem – a ta personalistka e-mail vůbec neměla, natožpak internet. Dala mi tedy disketu, a to tu pětačtvrtkovou, tedy tu horší variantu – tříapůlková byla tvrdší a v tašce se tak snadno nezlomila – takže jsem si musel dávat pozor, abych ji nepoškodil. Z diskety jsme to pak přehráli u nás v kanceláři do Jobs.cz. S rozvojem internetu se to samozřejmě zlepšovalo a přístup k internetu i e-mailu postupně přestal být výsadou IT oddělení, která ho mělo jako první, a dostal se i k běžným personalistům.

Vrátím se k tomu článku z roku 1999. Píše se tam, že klesá procentuální zastoupení, nikoli celkový počet zájemců z počítačových firem, telekomunikací a techniky – z celkových 51 % v roce 1997 na tehdejších 34 %. To znamená, že na začátku se na Jobs.cz inzerovaly hlavně pozice lidí z IT, telekomunikací a podobně?

IT určitě, to vyplývá z povahy věci. Ale co si už možná málo lidí bude pamatovat, je to, že tehdy zažily obrovský boom telekomunikace. Vznikalo velké množství telekomunikačních firem, spouštěly se první mobilní sítě, a bylo potřeba hodně specialistů do těchto oborů – jak přímo do telekomunikačních firem, tak k jejich dodavatelům. Takže našimi prvními zákazníky byly firmy z telekomunikací a IT. Myslím, že prvním velkým zákazníkem na Jobs.cz, který svítil přímo na titulní stránce, byla firma Eurotel. Tehdy se opravdu budovaly sítě a nabírali se lidé jak do prodejen, tak do technických oborů.

Postupem času se to ale samozřejmě měnilo a podíl technických pozic ubýval, zatímco přibývaly ty klasičtější. Je to tak?

Určitě. Bylo to dané tím, že IT a telekomunikační specialisté měli k internetu přístup díky své pracovní pozici. Běžní lidé – účetní, sekretářky, obchodníci – tehdy internet neměli, takže pro ně tyto pozice ani moc nedávaly smysl. To se změnilo někdy kolem roku 1999 – 2000, kdy přišla nabídka volného internetu a takzvaných unlimited balíčků a začal obrovský boom. Najednou jsme i my zažili velký růst, protože internet byl dostupný nejen IT týmům, ale i ostatním lidem – a ti najednou objevili, že na Jobs.cz jsou pracovní nabídky a že si tam můžou hledat práci.

Poslední číslo, které ocituju z článku z roku 1999: vzrostl i průměrný věk uživatelů služby Jobs.cz, a to z 24 let v roce 1997 na tehdejších 27 let. Na začátku to tedy byli hlavně čerství absolventi vysokých škol nebo lidé ještě studující, kteří si hledali brigádu – stejně jako vy.

Přesně tak, byl jsem přesně reprezentantem tohoto trendu. Pamatuju si, že když jsem nastupoval na vysokou školu, měl jsem e-mailovou adresu s doménou končící na „.cs“. Tehdy na internetu moc českých stránek nebylo. Později, když se internet začal rozšiřovat, jsem si všiml stránky Jobs.cz a hledal jsem tam právě brigády.

Ale nakonec vám tu práci stejně zprostředkoval kamarád – takže vaše vlastní hledání tehdy k ničemu nevedlo?

Ano, to bylo zajímavé.

Mimochodem, víte, proč se ten server jmenuje zrovna Jobs.cz? Proč anglický název, a ne něco českého, když si tehdy šlo z domén poměrně hezky vybírat?

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Pokud si dobře pamatuju Liborovo vyprávění, ani tu doménu tehdy nešlo úplně jednoduše zaregistrovat. Začal v lednu 1996 tím, že šel – tuším na ČVUT, na CESNET nebo na tehdejší organizaci, která domény spravovala – a tam mu ji na dva měsíce půjčili s tím, že uvidí, jestli s ní nebude dělat nějaké šílenosti. Když se ukázalo, že jde o seriózní projekt, doménu mu nechali a zaregistrovali.

Někdo by mohl říct, že výhodou Jobs.cz bylo, že byl první a neměl žádnou konkurenci. Já si nemyslím, že je to úplně pravda – už když jsem v roce 1998 přišel na pohovor, Libor mi vykládal, jakou už tehdy máme konkurenci. Byly to služby, které dnes už ani neexistují, ale objevily se velmi rychle a většinou za nimi stály nějaké počítačové firmy.

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Autor článku

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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