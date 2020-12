Mnichov se vrací k Windows, Broadcom nekoupí Qualcomm, český e-shop v Číně

Kvůli státnímu svátku přinášíme výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem, který připravuje reportér Jan Sedlák, mimořádně místo pátku už ve čtvrtek. Co se událo v tomto týdnu?

Představenstvo Qualcommu jednohlasně odmítlo akviziční nabídku ze strany Broadcomu. Obchod za 130 miliard dolarů se tak prozatím nekoná. Zástupci Qualcommu mluví o tom, že nabídka je příliš nízká, potenciál firmy nedoceněný a že nabídka ze strany Broadcomu byla jednostranná a nebyla předem projednaná. Akce ale možná nemusí být u konce a prozatím není jasné, jaké taktiky se hrají.

Mnichov se od Linuxu a open source opět vrátí k Windows. Rozhodla o tom tamní koalice a posvětit to ještě musí rada města (což se nejspíše stane). Mnichov měl sloužit jako ukázka toho, jak migrovat na Linux a LibreOffice, akce se ale pořádně nedotáhla. Řada systémů stále běžela na Microsoftu. The Register zmiňuje, že software veřejné správy většinou nebyl na Linux dostupný nebo že uživatelé nebyli spokojení. Mnichov si vyvíjel vlastní distribuci nazvanou LiMux.

Amazon prodává některé části svých cloudových aktivit v Číně, referuje Bloomberg. Za 302 milionů dolarů je kupuje tamní Beijing Sinnet Technology. Čínský trh podléhá regulacím ze strany vlády, která chce data skladovat doma v zemi a zároveň k nim mít přístup. Amazon odmítá, že by s AWS z Číny odcházel, zřejmě ale podstupuje nutné partnerství. V Číně je silný domácí Alibaba Cloud, rozjetý je rovněž Huawei Cloud. Ten nyní míří do Evropy, viz náš článek.

Spoluzakladatel Socialbakers Jan Řežáb končí jako člen představenstva a výkonný ředitel pro digitální technologie v čínském výrobci dětských potřeb Goodbaby, zhruba po roce. Jeho roli přebírá další spoluzakladatel Socialbakers, Martin Homolka. Řežáb předtím skončil také jako výkonný ředitel Socialbakers.

Toshiba prodává sekci televizí, za 114 milionů dolarů ji kupuje Hisense Electric. Číňané získávají 95 procent, malou část si Japonci ponechají. Toshiba potřebuje hotovost kvůli bankrotu americké jaderné divize.

Musical.ly je první sociální síť z Číny, která ve velkém zabodovala také ve Spojených státech a dalších západních zemích. Teď ji za zhruba miliardu dolarů kupuje rovněž čínská firma Bytedance. Ta podobných projektů sdružuje více a ohodnocena je na 20 miliard dolarů. Musical.ly umožňuje vytvářet videa synchronizovaná s hudbou (mimo jiné lip-sync) a sdílet je mezi uživateli. Má výrazně přes sto milionů uživatelů.

Boston Dynamics předvedla první krátké video s inovovaným robotem SpotMini. Jde o vylepšenou původní verzi jakéhosi robotického čtyřnohého zvířete, které při pohybu působí poměrně věrným dojmem. Firma podrobnosti plánuje zveřejnit brzy.

CDN provozovatel Cloudfare kupuje firmu Neumob. Nemá zájem pouze o její technologii umožňující vývojářům zrychlovat jejich aplikace, chce také znovu více rozjet VPN službu, kterou Neumob dříve nabízel.

E-commerce projekt Whoolala získal úvodní investici milion dolarů. Za firmou stojí Čech Jan Hlaváč, který ji založil s britským kolegou. Jde poměrně o raritu, Whoolala totiž jako čistě západní firma provozuje e-shop v Číně. Zaměřuje se na módu.

Nvidia si nadále užívá jízdu směrem nahoru, v posledním kvartálu tržby narostly o 32 procent. Roste poptávka po GPU využívaných v serverech, čehož se využívá pro strojové učení a podobně. Datacentrový byznys Nvidie se meziročně zdvojnásobil a prozatím se nepočítá se zpomalením.

Red Hat po letech vývoje vydává Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4 pro procesory ARM. Jde o další z příspěvků do nasazování ARMu v serverech. Výhody oproti Intelu jsou například ve spotřebě. Více o RHEL pro ARM také zde.