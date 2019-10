 »  Na auta bez řidiče si počkáme, méně reklam znamená víc peněz a kolik ohnutí zvládne Galaxy Fold

Soudní dvůr Evropské unie: jednotlivé země mohou po Facebooku požadovat odstranění příspěvku i omezení přístupu k takovémuto materiálu. Hodně zásadní rozhodnutí vyvolané sporem mezi Facebookem a bývalou rakouskou političkou. Rozhodnutí důležité pro budoucnost, kde ovšem otázkou je, jak se k tomu Facebook postaví. Prozatím si z Evropy dělá dlouhé roky spíše legraci. Viz Soud může přikázat Facebooku smazat i kopie protiprávních komentářů nebo E.U.’s Top Court Rules Against Facebook in Global Takedown Case.

Autorské právo už podruhé zvítězilo nad Donaldem Trumpem. Video (na jeho účtu na Twitteru) porušující práva rockové skupiny Nickelback si už prohlédnout nemůžete. Detaily v Trump's video taken off Twitter after band Nickelback complains.

0day chyba v Androidu ovládne čtyři modely Pixelu a zařízení od Samsungu, Motoroly a dalších výrobců. Navíc je aktivně využívána útočníky. Na mobil je možné zaútočit po instalaci aplikace (odjinud než z Google Play) nebo při brouzdaní přes mobilní Chrome. Viz Issue 1942: Android: Use-After-Free in Binder driver a Attackers exploit 0day vulnerability that gives full control of Android phones.

TELEgraficky

Pitch získal 30 milionů USD ■ Facebook mazal účty v Emirátech, Nigerii, Egyptě a Indonesii ■ Servant míří na Apple TV+

WEBDESIGN, INTERNET

Lepší příjmy z inzerce na webu? Méně reklam. Není to vlastně tak složité, protože dnešní záplava inzerce na webových stránkách neznamená, že by se dala prodávat, a hlavně prodávat za rozumné ceny. Nevěříte? Tak si prostudujte How Burda increased ad revenue by cutting ad clutter. A pak to zkuste, stačí, když zrušíte čtvrtinu pozic.

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU): pro sledovací cookies je nutný aktivní souhlas uživatele. Důležité rozhodnutí, kde je podstatné slovo sledovací – pro jiné druhy cookies (třeba ty pro udržení zboží v košíku) toto nutné není. Podstatné je i slovo aktivní – znamená to totiž to, že nesmíte používat předzaškrtnuté políčko, uživatelé musí aktivně souhlasit. A bohužel SDEU tvrdí, že souhlas musí být opatřen ještě předtím, než cookies založíte či k nim začnete přistupovat, stejně jako že nestačí, když někdo klikne na „OK“. Podrobně viz Zaškrtnuté políčko nestačí. Soudní dvůr EU vydal důležité rozhodnutí o cookies nebo Storing cookies requires internet users’ active consent (PDF) a Europe’s top court says active consent is needed for tracking cookies.

Chrome od února automaticky převede ne-HTTPS obsah na HTTPS. Začne ale už v prosinci, a pokud budete potřebovat, aby to nedělal, bude to možné pro konkrétní weby nastavit. Konečná situace je, že HTTPS stránky budou podporovat pouze zdroje přes HTTPS. Viz No More Mixed Messages About HTTPS.

Taboola kupuje za 850 milionů dolarů Outbrain. Obě společnosti si konkurovaly na trhu doporučení pod články. Nutno dodat, že v obou případech doporučení plné děsivých odkazů na ještě děsivější články, tedy něco, co by si žádný seriózní vydavatel nikdy neměl na web pustit. Vydavatelé ale za umístění získávají peníze, takže se nelze divit ničemu. Viz What the Taboola-Outbrain combination means for publishers, Publisher adtech startups Taboola and Outbrain merge in $850M deal to take on Google and Facebook a Taboola and Outbrain, the two worst companies in the world, are merging.

SOFTWARE

Na auta bez řidiče si počkáme, Morgan Stanley snížili ohodnocení Waymo. Důvodem je to, že technologie pro samoříditelná auta je stále řadu let vzdálená. Původních 175 miliard dolarů tak snížili na 105 miliard. Z konkrétních problémů uvádějí například to, že se podceňovalo, jak dlouho bude u aut bez řidiče potřeba přítomnost člověka hlídajícího bezpečnou jízdu. Čistě prakticky tak můžeme označit rok 2019 za konec klasického hype. Nutno dodat, že k tomu výrazně přispěl Uber a zabití chodce v roce 2018. Více viz Waymo Valuation Slashed on Autonomous Vehicle Tech Delays.

PDFex dokáže dostat ze zašifrovaného PDF obsah. Není to ale tak jednoduché jako získat heslo, ale celé je to velmi zajímavé. Využívá to i nedostatečně fungujícího šifrování přímo v samotném PDF formátu a funguje to na 27 aplikací, které s PDF soubory pracují. Včetně těch od Adobe. Detaily v New PDFex attack can exfiltrate data from encrypted PDF files.