 »  (Ne)průstřelný CyberTruck, problémy Apple News+ a nekončící potíže WeWork

Apple News+ má problém, čtenáři nemají zájem a vlastně se není moc čemu divit. Platit 9,99 USD měsíčně za možnost číst z omezené nabídky novin a časopisů (není jich málo, více než 300) nepatří mezi „must have“. Apple službu spustil v březnu 2019 a tehdy se firmě podařilo získat 200 tisíc předplatitelů. Od té doby ale žádný další růst nepřichází. Viz Apple News+ has struggled to add subscribers since first week of launch in March, sources say.

Instagram má opět problém. Aplikace Ghosty umožňovala nahlížet na obsah soukromých účtů. V provozu je už od dubna letošního roku, ale Instagram ji začal řešit až teď. Zajímavé na ní je, že využívá všech uživatelů této aplikace ke zprostředkování přístupu k obsahu ke všem účtům, které sledují. Pokud někdo někoho nemůže sledovat, zprostředkuje mu obsah oklikou přes někoho jiného. S 500 tisící staženími může jít o velmi obsáhly „crowdsoucring“. V Google Play už Ghosty nenajdete, v App Store prý prozatím ano. Detaily v Shady app lets stalkers view private Instagram accounts in exchange for their own data.

Stát Kalifornii zažaloval Juul za systematický a široce úspěšný prodej nikotinových produktů mládeži. Vychází z důkazu ukazujících, že Juul dělal velmi málo, aby zabránil prodejům nezletilým. Viní jej i z používání „vadného“ procesu ověření věku u online prodejů. Viz California sues e-cigarette maker Juul for selling nicotine products to youth, kde najdete i alarmující čísla. Jako třeba zvýšení podílu e-cigaret na středních školách více než dvakrát za dva roky.

Startpage.com změnilo majitele na Privacy One Group Ltd a celé je to dost dobrý důvod, proč začít být velmi opatrný, pokud snad Startpage.com používáte. Nový vlastník je vlastněn společnosti System1, která se zabývá inzercí, cílením a marketingem. Startpage.com přitom původně byla zaměřená na bezpečné a soukromé používání internetu. Nejasnosti okolo vlastníka nakonec vedly i k tomu, že PrivacyTools.io přestaly Startpage uvádět mezi vhodnými pomůckami. Detaily v Startpage Search owner changes raise serious questions.

Apple ze svého online obchodu odstranil uživatelské recenze. Je to poměrně zvláštní krok, zákazníci tak přicházejí o možnost se bránit i upozornit na problémy s konkrétními produkty. Viz Apple removes customer reviews from its online store.

Archeologické výzkumy v No Man's Sky zní jako prazvláštní záležitost. Vlastně je, jak zjistíte v Human Settlements in a Digital Universe: The No Man’s Sky Archaeological Project a No Man's Sky Archaeological Project.

Dva roky vyšetřování vedly ke zjištění, že samořídící auto od Uberu zabilo člověka kvůli lidské chybě. Dozor, který měl hlídat auto, jež „nepotřebuje řidiče“, se značnou část cesty prostě díval na mobilu na filmy a nedělal svoji práci. Část viny padá ale i na další lidskou chybu, software v zásadě nepočítal s tím, že by lidé dělali věci, které nedávají smysl a odporují pravidlům. Otázkou zůstává, zda samořídící se auta mohou tedy být (v aktuální podobě) skutečně samořídící. Viz Uber self-driving crash ‚mostly caused by human error‘.

Local-first software zní jako hodně dobrý koncept. Jak ale Local-first software: you own your data, in spite of the cloud (PDF) ukazuje, je těžko toho dosáhnout. Tedy toho, abyste sice používali „cloud“, ale vaše data byla nejenom vaše, ale místo jejich primárního ukládání bylo na vašem vlastním lokálním zařízením.

Microsoft Teams používá denně přes 20 milionů uživatelů. Teams je součástí Office365 a je dostupná i verze použitelná zdarma. Microsoft se snaží konkurovat aplikacím pro týmovou práci (Basecamp, Slack, Workaplace by Facebook, Webex Teams a další). Via Microsoft Teams passes 20 million daily users, up more than half in 4 months.