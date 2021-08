Nechceme uspěchat rozvoj. HBO Max odstartuje v Česku později

Telekomunikační gigant AT&T při prezentaci hospodářských výsledků za druhé čtvrtletí potvrdil, že jeho dceřiná firma Warner Media posune termín spuštění služby HBO Max v dalších regionech. Týká se to také České republiky. Místo původně očekávaného letošního podzimu se dočkáme na začátku roku 2022. Přednost dostali uživatelé v latinskoamerických státech, na jejichž akvizici se teď firma soustředí.

„HBO Max stále překonává naše očekávání. Poté, co jsme překonali spodní hranici našeho globálního cíle počtu předplatitelů o šest měsíců dříve, než jsme plánovali, zvyšujeme nyní naše očekávání. Do konce roku bychom měli mít 70 až 73 milionů předplatitelů po celém světě,“ řekl v telekonferenčním hovoru pro investory finanční ředitel AT&T Pascal Desroches.

Služba HBO Max byla až do konce června dostupná jen ve Spojených státech amerických. AT&T ve svých ekonomických výkazech neuvádí oddělené počty předplatitelů HBO Max, tato hodnota je započítaná do celkového počtu zákazníků HBO. Na konci druhého čtvrtletí tato skupina předplatitelů čítala 67,5 milionů lidí, z toho na domácí americký trh jich připadalo 47 milionů. Meziročně se počet předplatitelů HBO a HBO Max zvýšil o 12 milionů – a to je více, než se čekalo.

„Na americkém trhu jsme nově spustili verzi HBO Max s reklamami,“ dodal finanční ředitel. Průměrný výnos na jednoho uživatele na americkém trhu dosahuje necelých 12 dolarů.

„Na konci druhého čtvrtletí jsme vstoupili do 39 latinskoamerických zemí. Právě na těchto trzích zaznamenáváme dobrou dynamiku. Očekáváme, že většina nově získaných předplatitelů ve zbytku roku bude pocházet z tohoto regionu, ačkoliv tam průměrný výnos na uživatele bude nižší. Chceme se do rychlého startu HBO Max v Latinské Americe pořádně opřít, takže posuneme spuštění na některých evropských trzích až na začátek roku 2022. Tento posun jsme už zohlednili ve výhledu očekávaného počtu předplatitelů HBO Max pro letošní rok,“ sdělil investorům Pascal Desroches.

K celkové strategii získávání nových předplatitelů neřekli představitelé firmy nic překvapivého. Zůstali u klišovitých výroků, že obsah je král a distribuce jeho královna. Divákům se líbily vysokonákladové trháky Godzilla vs. Kong, Wonder Woman 1984 a Mortal Kombat.

V příštím roce by měly diváky k předplatnému motivovat exkluzivní snímky natočené jen pro uvedení na HBO Max. Celkem jich bude deset. „Neočekávám, že by se svět vrátil ke starým pořádkům z let 2015, 2016 nebo 2017, kdy bylo poměrně dlouhé okno mezi uvedením filmu v kinech a jeho dostupností na streamovací službě,“ poznamenal ředitel Warner Media Jason Kilar.

Na americkém trhu zkouší HBO různé nápadité formy, jak dostat svůj obsah mezi potenciální nové zákazníky. Uživatelé Snapchatu si třeba mohou zdarma pustit vybrané epizody některých seriálů. Je mezi nimi například Hra o trůny. Ke společnému sledování pak mohou přizvat až 63 dalších uživatelů, společně komentovat děj v chatu a podobně.

Společné sledování se jako novinka rozmohlo v době pandemie. Vznikla kvůli tomu rozšíření do prohlížečů a někteří poskytovatelé rovnou tuto funkci zapracovali do svých služeb (třeba Amazon Prime Video nebo Hulu). Na Snapchatu to má fungovat tak, že po skončení bezplatné epizody se objeví odkaz na pořízení předplatného HBO Max. Uživatelé si mohou před objednávkou projít další pořady v katalogu, aniž by museli hned zadávat číslo platební karty. Má to být o něco pohodlnější a příjemnější než klasické krátkodobé zkušební období, kde je číslo karty povinnou položkou při registraci.

HBO Max podle vyjádření své manažerky Sarah Lyonsové spoléhá na to, že lidé dají na doporučení svých přátel, na co se dívat. Kamarádi si vyberou, co budou společně sledovat – a pokud je první díly seriálů přesvědčí ke sledování dalších epizod, budou náchylnější k pořízení předplatného.

Přístup ke službě získávají v USA také zákazníci, kteří si koupí Google Chromecast. Za příplatek patnácti dolarů se jim zpřístupní HBO Max na tři měsíce, v praxi to tedy znamená, že se dva měsíce budou dívat zadarmo (standardní měsíční paušál je totiž právě 15 dolarů).

V polovině příštího roku má být dokončeno spojení Warner Media s firmou Discovery, jehož výsledkem by měla být silnější pozice při produkování lákavého obsahu. Dva slabší hráči budou společně čelit dravější a živější konkurenci v podobě Netflixu a Disney+. AT&T obdrží 43 miliard dolarů a bude mít 71% podíl v nové společnosti, zatímco akcionáři Discovery budou vlastnit 29 % nové firmy.

„Dobrá zpráva je, že se kolem toho neděje nic nového,“ podotknul v už citovaném telekonferenčním hovoru pro investory generální ředitel AT&T John Stankey. „V podstatě teď všechno pokračuje tak, jak bychom očekávali. Momentálně máme spoustu práce s regulačními orgány, vytváříme hodně podkladů, výkazů a všeho ostatního,“ doplnil.

Ze strany úřadů se žádné komplikace neočekávají. AT&T se v poslední době zbavuje dalších a dalších divizí ve snaze soustředit se na to, co jí vždycky bylo nejbližší – tedy na telekomunikační sítě. Už v srpnu se od ní definitivně oddělí satelitní platforma DirecTV. Firma získala úřední souhlas podstatně rychleji, než sama čekala.