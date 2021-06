Proč si AT&T pláclo s Discovery a čím dráždí Netflix francouzská média

Streamovací služby se pozvolna, ale jistě stávají vládkyněmi televizního trhu. Každá mediální skupina, která nějakou vlastní, ji považuje za „rodinné stříbro“. Stačí ale série špatných odhadů nebo špatných manažerských rozhodnutí a i takový gigant jako AT&T je nucen prodat celou svoji mediální divizi WarnerMedia (včetně úspěšné služby HBO Max).

Obří dluh mateřské korporace vznikl souhrou několika faktorů: nejprve akvizicí DIRECTV s úmyslem vytvořit ultimátní zábavní platformu. Neuplynul ani rok a vše bylo jinak. Sliby byly potichu zapomenuty a satelitní DIRECTV začala vytrvale ztrácet klienty.

Management AT&T se tomu pokusil čelit tou nejhorší volbou: stávajícím klientům podstatně zvedl měsíční paušální poplatky. Zároveň začal připravovat další novou streamovací službu, později známou jako AT&T TV, a to i jako přímou konkurenci pro DIRECTV Now, internetovou verzi satelitní služby.

Nedosti na tom, do hry vstupuje další značková služba HBO Max, která má postupně nahradit letité HBO GO, a objevují se první signály o prodeji DIRECTV.

V „řetězu nešťastných událostí“ se objevily dvě velké komplikace: pandemie covid-19 a náklady na hlavní byznys společnosti – mobilní sítě, respektive na aukci 5G pásma. Vzhledem k silné konkurenci půjde o skutečně velké objemy financí.

DIRECTV nakonec skutečně zamířila do rukou investičního fondu TPG Capital. Stalo se tak až po několika neúspěšných pokusech o prodej, včetně nabídky přímému konkurentovi DISH TV. Služba mezitím ztrácela klienty ještě rychlejším tempem. Nakonec se z ní vyčlenila internetová distribuce, kterou nejprve přejmenovali na AT&T TV Now, následně zcela zrušili a její klienty převedli do portfolia prémiové AT&T TV.

Na přelomu února a března 2021 vydaly AT&T a TPG společné prohlášení o vzniku zcela nového subjektu, pod který bude patřit stále slábnoucí DIRECTV, ale i služby U-Verse a AT&T TV. AT&T si v nové společnosti ponechává majoritu 70 %, TPG kontroluje zbývajících 30 %. Fond TPG zároveň souhlasil s vyplacením 16,25 miliardy USD do rukou AT&T (pro zajímavost: před několika lety AT&T za DIRECTV zaplatila včetně převzetí jejích závazků 67,1 miliardy USD).

Ani tato miliardová injekce však na obří dluh AT&T nepostačovala (nyní jde hlavně o úhradu vysoutěžených 5G pásem, kde jde navíc o výdaj větší, než se čekalo). Objevily se tedy opatrné náznaky prodeje dalších částí firemního byznysu, přičemž některé spekulace hovořily až o krajní variantě, kdy by si AT&T ponechala jen telefonní služby.

V polovině měsíce května byla ohlášena „mediální fúze roku“. AT&T oznámila záměr prodat celou svou mediální divizi WarnerMedia (kterou převzala teprve před třemi roky pod názvem TimeWarner) do rukou Discovery Communications. Současně byl potvrzen plán spojit WarnerMedia a Discovery do nově vzniklé společnosti, čímž vznikne mediální gigant, schopný konkurovat Netflixu a společnostem Disney a Amazon.

Podle posledních zpráv má tato společnost nést jméno „Warner Bros. Discovery“. Její značkové portfolio ji okamžitě katapultovalo mezi velkou trojku hollywoodských hráčů, tisková zpráva uvádí 100 uznávaných značek a 200 000 hodin ikonického obsahu. Ještě je ale nutné schválení transakce federálními regulačními orgány, k čemuž se David Zaslav, současný výkonný ředitel Discovery, vyjádřil takto: „Očekáváme ukončení fúze nejdříve v polovině roku 2022. Do té doby budou obě společnosti fungovat jako dva samostatné subjekty“.



Autor: AT&T Transakce mezi AT&T a Discovery

Mezi zastoupené programy se takto namátkou zařazují za Discovery: Discovery Channel, Animal Planet nebo Eurosport, za WarnerMedia: HBO, Cinemax nebo CNN. Warner Media přináší značku Warner Bros. a streamovací službu HBO Max, Discovery zase Eurosport Player a streamovací službu Discovery+.



Autor: HBO/Discovery Obsah HBO Max a Discovery+ podle sekcí

Zatímco HBO Max je domovem značkové zábavy (HBO, Warner Bros, DC Comics a další), Discovery+ je obrovskou knihovnou dokumentů a dalších seriálů z produkce celé skupiny (Discovery Channel, Discovery Science, ID, HGTV, Travel Channel), včetně A+E Networks, kam spadá i známý History Channel. K dispozici je vždy veškerý dostupný materiál, což u některých déle vysílaných seriálů může činit i 25 sezón…

Obě služby ohlásily plánovaný vstup i na český trh, přičemž partnerem Discovery+ má být Vodafone. Objevily se zároveň také informace, že sloučený mediální obr si nejspíše nadále ponechá pouze jednu globální streamovací službu, bližší podrobnosti jsou však odsunuty až po termínu schválení celé transakce regulačními orgány.

Nesmíme zapomenout ani na velmi populární a známý Eurosport Player, placenou streamovací službu panevropského Eurosportu, který je rovněž součástí portfolia společnosti Discovery.

Zpět k mediální fúzi roku, povíme si něco o ziscích a ztrátách, které z ní plynou. Na ziskové straně je zcela jistě mediální magnát John Malone (v USA přezdívaný „Cable Cowboy“), největší hlasující akcionář společnosti Discovery (vlastní 95 % tzv. supervolebních akcií třídy B) a současně šéf společnosti Liberty Media. Na téže straně je i David Zaslav (a jeho tým), současný šéf Discovery a nově ustanovený výkonný ředitel slučované společnosti Warner Bros. Discovery.

Co se týče ztrát, kompenzace miliardových dluhů skupiny AT&T ze špatných obchodních rozhodnutí je součástí transakce mezi AT&T a Discovery. AT&T se z pozice 100% vlastníka mediálních společností přesouvá do role majoritního podílníka. Ztráta se však projeví také na renomé společnosti i jejích vrcholných představitelů. Akvizice DIRECTV a TimeWarner byly dva největší obchody předchozího výkonného ředitele (Randall Stephenson), které dokončoval jeho nástupce John Stankey. I nad ním se kýve příslovečný Damoklův meč, neboť si ve světle těchto dvou silně ztrátových transakcí už nemůže dovolit jediný omyl. Na odchodu ze skupiny AT&T je prakticky i současný šéf WarnerMedia Jason Killar.

I další dobře známý filmový gigant, společnost Walt Disney, pod kombinovaným vlivem různých okolností (úspěch Disney+, následky pandemie covid-19 a další) zcela přehodnotil svůj obchodní model. Odklání se od tradiční kinodistribuce a lineární televize a všechny prostředky směřuje do distribuce streamovaného videa, primárně přes velice úspěšnou službu s názvem Disney+.

Podle společnosti Statista dosáhl počet předplatitelů ve druhém čtvrtletí roku 2021 103,6 milionu (celkem z 59 zemí), což je polovina klientské báze Netflixu (200 milionů), 75 % klientské báze služby Prime Video společnosti Amazon (údajně 150 milionů) a více jak dvojnásobek klientské báze HBO Max (40 milionů). Data poskytl Newsweek a jsou platná k březnu tohoto roku.

Bohužel to má jeden vedlejší efekt pro diváka, společnost zároveň ohlásila postupné ukončení svých lineárních TV programů v regionech, kde už Disney+ působí. A to včetně ikonického Disney Channel a Disney Junior. Výkonný ředitel Bob Chapek koncem května tohoto roku oznámil na technologické konferenci pod záštitou JPMorgan Chase & Co.: „K 30 zahraničním sítím uzavřeným minulý rok plánujeme ukončit vysílání 100 mezinárodních TV programů. Naprostá majorita vysílaných pořadů bude přesunuta na platformu Disney+, což je naše klíčová strategická aktivita“.

Služba Disney+ také zaujala kontroverzně vnímanými kroky, když v zájmu politické korektnosti prostříhala či digitálně upravila některé klasické filmy z produkce studia Disney. Namátkou jmenujme Příběh hraček 2, z něhož zmizela závěrečná scéna po titulcích, digitálně byl rovněž upraven hraný film Žbluňk! (Splash!) v hlavní roli s Darryl Hannah atd. Co se týče seriálů, kultovní Simpsonovi nabízení přes Disney+ postrádají celé díly z některých sezón a byli také k dispozici v nevhodném formátu ořezu, který nešlo v nastavení změnit, což bylo uživateli značně kritizováno.

I přesto však klientská báze služby stále roste a Disney+ se rozšiřuje do dalších států. Ne vždy se jedná o jednu službu s jedním názvem. V mateřských Spojených státech amerických jde o Disney+, na dalších vybraných trzích (Kanada, Evropa, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, Hongkong a Singapur) je do hlavní stránky služby integrován přímý vstup do sesterské služby STAR. Ta je pojmenovaná po původně asijské pay-tv a nabízí televizní produkci Walt Disney Television, ABC, FX a 20th Century Fox.

V asijských zemích je služba nabízena pod značkou Disney+ Hotstar (Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny) nebo jen Hotstar (Singapur). Hotstar je značka majoritního indického streamového operátora, kterého Disney získal akvizicí mateřské společnosti 21st Century Fox od mediálního magnáta Ruperta Murdocha v roce 2019 a začlenil do svých struktur. Hotstar nabízí i mezinárodní předplatné občanům výše uvedených zemí s bydlištěm v USA, Kanadě a Velké Británii.

Ke spuštění služby v České republice dojde zřejmě ještě letos. Přesný termín ani cena předplatného ale zatím nejsou známy.

Se službou STAR se pojí jisté omezení. Každý uživatel, který chce prvně vstoupit do služby, musí pro kompletní katalog povolit filmový rating R 18+. V opačném případě je při vstupu automaticky přednastavený rating s označením M a některé filmy nejsou dostupné (ani k vyhledání). Lze to však povolit i dodatečně v nastavení profilu (ostatní profily nejsou nijak ovlivněny).

Fotogalerie níže je věnována asijské verzi Disney + Hotstar.

Ne všichni ovšem sdílejí entusiasmus kolem streamovacích služeb. Kupříkladu (potenciální) klienti největšího hráče – Netflixu. Ten před pár měsíci zrušil dlouholeté (a tradiční) měsíční bezplatné zkušební období. Vedla ho k tomu mimo jiné i zneužívaná praxe, kdy jeden člověk s použitím více e-mailů opakovaně využíval bezplatné zkušební období, nebo (rovněž tradiční) sdílení přístupových údajů v rámci povoleného počtu souběžných přístupů.

Dalším, kdo se striktně vyhranil proti streamovacím službám, je výkonný ředitel skupiny Canal+ Maxime Saada (neplést s dceřinou společností M7/Canal+ Luxembourg, která plně v obchodních záležitostech podléhá francouzské centrále). V rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro varoval, že pokud francouzská vláda nezmění podmínky nasazování filmů do televizní distribuce, jím vedená skupina zcela ukončí financování natáčení filmů.



Autor: Canal+ Maxime Saada, výkonný ředitel skupiny Canal+

Není to zrovna malý příspěvek, skupina Canal+ ročně dává do tvorby pro kina 20 % svého rozpočtu a podílí se na tvorbě 50 % francouzské produkce. Důvod: streamovací platformy. Vyjádření je to zajímavé, obzvláště v kontextu se současnou situací, kdy operátor Canal+ (France) nabízí i výhodné balíčky právě se streamovacími platformami, jako právě Netflix nebo stále populárnější Disney+. Canal+ Polska zase nabízí produkt s názvem Canal+ Online s různými VOD videotékami a širokou podporou zařízení a aplikací.

Kde je vlastně jádro sporu? Reforma tzv. mediální chronologie. Pokud streamovací platformy investují 20–25 % svého obratu ve Francii do podpory francouzské kinematografie, francouzská vláda zkrátí dosud platné období 36 měsíců mezi nasazením titulu do kina a nasazením na streamovací služby na 12 měsíců. Tato nabídka budí hněv šéfa skupiny Canal+ (francouzské odborné weby uvádějí informace titulky „Maxime Saada vyhlásil válku Netflixu“), neboť s podobným zkrácením pro jiné druhy distribuce (kupříkladu tu satelitní) se nepočítá. Současné období po nasazení titulu do kin, po které musí skupina čekat, je stanoveno na 8 měsíců a její šéf požaduje zkrácení adekvátní k úpravě pro streamingové platformy. Přeje si, aby jeho skupina mohla filmy vysílat již tři nebo čtyři měsíce po kinopremiéře.

Argumentuje současnou situací, kdy podle jeho vyjádření „francouzská kinematografie směřuje přímo ke katastrofě“ a „je velmi neobvyklé, aby Netflix měl nastavené stejné vysílací schéma jako Canal+“. Zmiňuje rovněž ekonomickou stránku věci tím, že Canal+ investuje daleko větší balík finančních prostředků než streamovací gigant.

Varuje, že pokud klíčový byznys skupiny je takto ohrožen, nevidí jediný důvod, aby skupina nadále investovala do této oblasti tak vysoký objem financí jako dosud. Mluví se i o úplném zastavení financování a převedení prostředků do jiného segmentu (kdy je zmiňováno možné navýšení podpory v oblasti sportovních práv). Jednání o reformě mediální chronologie na francouzském trhu mají skončit k 1. červenci tohoto roku, kdy má být oficiálně představen výsledek.

Na úplný závěr se vraťme na český mediální trh. Jak jsme už psali, skupina Nova oznámila konec svého „vlajkového seriálu“ Ordinace v růžové zahradě 2. Není to ovšem konec úplný, seriál se přesouvá na streamovací portál VOYO. A to proto, že „streamovací platformy jsou budoucností“, jak sdělila kreativní producentka Simona Matásková.

Což je více než pravděpodobné. Většina operátorů v ČR nabízí v nějaké podobě streamovací službu, český Vodafone je také partnerem Netflixu, služby Amazon Prime Video a v plánu je Discovery+. Společnost O2 chystá na druhou polovinu roku zcela novou podobu a technické řešení své O2TV, které umožňuje přímou integraci VOD streamovacích služeb stejným způsobem, jako u Vodafone.

Jediný velký majoritně satelitní hráč na českém/slovenském trhu, M7 (Canal+ Luxembourg) zastoupený značkami Skylink a freeSAT se může chlubit skvěle zpracovaným PR, ale slíbené „technické inovace“ a „nové exkluzivní programy“ bohužel zůstaly jen sliby, ze kterých vyšel pouze z Polska převzatý Canal+ Domo HD, opakovaně nabízený operátorem jako bezplatné promo.