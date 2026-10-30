Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa internetu a technologií. Co se událo v tomto týdnu?
Apple představil MacBooky s dotykovým displejem. Nasazena je technologie Tandem OLED používaná u iPadů Pro. K dispozici jsou 14” a 16” verze, dotykové modely spadají do kategorie MacBook Pro s označením PROLED XDR. Ceny: 84 990, 99 990, 131 990 a 141 990 korun. Ovšem to jsou základní konfigurace, ta nejvyšší vyjde na 434 490 korun.
Apple zároveň k novince natočil v Česku reklamu. Najdete v ní třeba Kongresové centrum nebo Karlovo náměstí. Společnost v Česku točí reklamy už řadu let.
Apple dále posílá na trh počítače iMac s novými čipy. Nasadil procesory M6 ve dvou verzích. Lze mít kombinaci 10 jader CPU a 10 jader GPU, případně 12 a 12 jader. Je zde podpora Wi-Fi 7 a další moderní parametry. Ceny startují na 44 990 korunách. Je zde také nový iPad mini s displejem OLED a čipem A20 Pro.
Microsoft nabízí odstupné 60 tisícům zaměstnancům, kteří dobrovolně odejdou. Týká se to USA, Kanady, Velké Británie a Indie. Microsoft zároveň už nějakou dobu propouští, a to v době, kdy investuje obří sumy do AI a datacenter a zároveň v době generování rekordních tržeb. Ty v prvním čtvrtletí meziročny vyrostly o 19 procent na 92,3 miliardy dolarů. Čistý zisk vyskočil o 32 procent na skoro 37 miliard dolarů.
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Meta chce získat 95 miliard dolarů na financování AI. Nejdříve brzy uvolní akcie za 35 miliard dolarů a příští rok vydá další za 60 miliard dolarů. Investovat chtějí Nvidia, AMD, Broadcom a další. Prostředky mají jít hlavně do datacenter a hardwaru. Cílem je vybudovat superinteligenci, na níž se Zuckerberg zaměřuje.
Anthropic požádal o vstup na burzu. Může jít o největší IPO v historii. Hodnota by mohla být dva biliony dolarů. Firma během prvního letošního pololetí udělala čistou ztrátu 80,7 miliardy dolarů a tržby 16,3 miliardy dolarů (meziroční skok s 1,2 miliardy). Stále tedy není vyřešeno, jak i přes působivý růst tržeb zaplatit vysoké náklady na infrastrukturu.
OpenAI představila model GPT-6.1 Terra. Cena přes API je jeden dolar za milionů vstupních a pět dolarů za milionů výstupních tokenů. Jde o model o něco méně schopný než Astra, ovšem cenově je zajímavější.
Moonshot přichází s AI modelem Kimi K3.1 Pro. Má tři 2,8 bilionu parametrů. V některých testech dokáže držet krok s Astrou a Fable 5.1. Přes API vyjde na dva dolary za milion vstupních tokenů.
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Mistral uvolnil váhy svého rozsáhlého modelu s bilionem parametrů, který se zaměřuje na oblast kybernetické bezpečnosti. Jde o model Mistral Large 4. Očekává se výrazný posun v detekci zranitelností a analýze potenciálních útoků.
Tvůrci modelu Grok zveřejnili prvních sedm minut ze své verze filmu Odysea. Ukázka demonstruje pokrok v oblasti plně syntetické tvorby videoobsahu a vizuálního vyprávění příběhů.
AI agenti dokázali dohrát Minecraft. Šlo o kooperaci čtyři agentů běžících na modelu Google Gemini 4 Argon. Pátý agent sloužil jako pozorovatel a kontrola. Agenti při postupu hrou zaznamenali 605 smrtí.
Cohere upozornila na incident, při němž se model Qwen od Alibaby údajně pokusil odeslat podezřelý soubor do Pekingu. Tento případ vyvolal obavy ohledně bezpečnosti dat a možného skrytého sdílení informací u zahraničních systémů umělé inteligence. Událost znovu otevírá debatu o důvěryhodnosti velkých jazykových modelů pocházejících z určitých regionů. Součástí Cohere je nově i koupený český startup Aisle.
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GitHub musel kvůli AI přidat velké množství serverů. Loni šlo o čtyři miliony procesorových jader a 160 PB úložného prostoru. Měsíčně se zpracovává 7,4 miliardy commitů. AI nástroje umožňují generovat hromadu nového kódu.
Opera přišla s návrhem nového webového standardu, který uživatelům umožní spouštět umělou inteligenci lokálně v prohlížeči. Tento přístup má za cíl zvýšit uživatelské soukromí, snížit závislost na cloudových službách a zrychlit odezvu modelů. Standard by mohl developerům usnadnit integraci AI funkcí přímo do webových aplikací.
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OpenAI přestane trénovat své modely na živém internetu. Jako hlavní důvod uvedla významná rizika spojená s nepředvídatelným chováním systémů. Namísto toho hodlá využívat bezpečnější, předem připravené cachované kopie a simulované verze webového prostředí.
Nvidia zvažuje, že místo SRAM použije 3D DRAM. Konkrétně by se tak mělo stát u další generace čipů Groq, které Nvidia získala skrze rekordní akvizici a nyní je nabídne jako součást generace Vera Rubin. LPU Groq používají 500 MB velmi rychlé SRAM, vhodné jsou pro inferenci. 3D DRAM sice nabídne nižší rychlosti, ale zase větší objemy.
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Amazon nakupuje AI čipy Nvidia tak rychle, že je ani nestíhá zapojovat. Servery s GB300 proudí, ale firma nemá dostatek elektřiny pro datová centra. Podobné problémy mají i další firmy.
Fujifilm reaguje kvůli AI plánuje pětinásobně zvýšit produkci magnetických pásků. Ačkoliv jsou pásky často vnímány jako starší technologie, pro moderní datacentra představují energeticky nejúspornější a nejbezpečnější způsob archivace petabajtů informací.
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SK Hynix zvýšil čtvrtletní zisk na šestinásobek. Důvodem je přetrvávající obří poptávka pro paměťových čipech, hlavně HBM používaných u GPU a AI akcelerátorů.
U Chat Control se k analýze a skenování soukromých dat evropských občanů má používat software od společnosti Palantir. Kritici varují před masovým sledováním a narušením základního práva na soukromí a šifrovanou komunikaci v rámci Evropské unie. Zastánci naopak argumentují nutností efektivnějšího boje proti závažné kriminalitě a ochraně dětí v online prostoru.
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Indická společnost eMudhra skončila s byznysem s certifikáty TLS. Stalo se tak krátce po kauze, v rámci níž bylo možné z vydaných certifikátů odvodit soukromé klíče. Bylo to reputační riziko, které ale finančně nezabolí, firma z tohoto byznysu měla asi procento z celkových tržeb.
Anduril a Qualcomm vyvíjí americký notebook BlueChip. Zařízení je navrženo tak, aby odolalo nejnáročnějším fyzickým podmínkám a splňovalo přísné bezpečnostní požadavky armády či složek záchranného systému. Projekt klade velký důraz na domácí výrobu a soběstačnost v dodavatelském řetězci klíčových komponent. Cílem je nabídnout maximálně zabezpečený hardware pro uživatele v kritických odvětvích.
Dánské ministerstvo digitalizace ukončilo pilotní projekt nahrazení Microsoft Office. Test s open source balílem Collabora, který vychází z LibreOffice, nebyl úspěšný. Akce trvala půl roku, zaměstnanci hlásili problémy s formátováním nebo sledováním změn.
Je zde nový rekord v rychlosti přenosu dat skrze optiku. Číňané zvládli 3,2 Pb/s. Využili speciální vícejádrová optická vlákna (24jádrové vlákno), která umožňují přenášet data skrze několik nezávislých optických drah (jader) v rámci jediného kabelu, čímž násobně zvýšili celkovou propustnost. Jde o technologii SDM.
Nový kodek AV2 se v dohledné době dočká nasazení v online službách. YouTube ho má dostat už začátkem roku 2027, dále se přidají Netflix, Meta, Amazon a další. Zatím se to bude řešit softwarově, protože podpora na hardwarové úrovni ještě není dostatečná.
Volkswagen zvažuje čínský software pro evropské modely včetně Škody. Důvodem je snaha urychlit vývoj moderních palubních systémů, konektivity a asistenčních funkcí, v nichž čínští výrobci momentálně drží technologický náskok. Tento krok ukazuje pod jakým tlakem se evropští giganti nacházejí v konkurenčním boji s novými hráči. Zároveň to vyvolává zděšené reakci bezpečnostní komunity.
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Infineon investuje 1,1 miliardy eur do výroby čipů v Rakousku. Půjde o napájecí čipy na 300mm waferech, konkrétně na polovodiči GaN. Produkce se rozjede koncem roku 2027 a půjde o první velkoobjemovou výrobu tohoto typu. Součástí je dotace 319 milionů eur.
Google rozjel certifikace obchodů s aplikacemi třetích stran. Jde o program Android Registered App Stores. Poplatek ovšem vyjde na deset tisíc dolarů ročně.
DoorDash převezme amerického rivala Instacart za 17 miliard dolarů. Transakce spojuje dva dominantní hráče na trhu s on-demand rozvozem potravin a zboží. Regulátoři budou celou dohodu detailně prověřovat kvůli možnému vlivu na trh.
Intel a AMD jednají o spolupráci. Cílem je zakázková výroba čipů na míru. Intel se obecně chce více zaměřit na zakázkové čipy a AI akcelerátory.
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