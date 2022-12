Němci otestují systém EWF. Umí zapnout digitální rádio a odvysílat výstrahu

Výstražný systém EWF (Emergency Warning Functionality) umožňuje během několika sekund přenést do rozhlasových přijímačů DAB+ s podporou EWF informaci o výskytu nebezpečné situace. Například o hrozící povodni – ostatně právě povodně na německé řece Ahr v červenci 2021 přispěly k rozvoji tohoto varovného systému, který vyvíjí Fraunhofer IIS.

„Poslední povodňová katastrofa, ale také řádění v Mnichově nebo teroristické útoky u Würzburgu a v Ansbachu ukázaly, jak důležité je informovat lidi v ohrožené zóně komplexně a v reálném čase. Zejména během těchto událostí došlo k výpadkům mobilních telefonních sítí, které byly v postižených regionech buď zcela přetížené, nebo nefungovaly. Proto přestaly spolehlivě fungovat i varovné mobilní aplikace, jako je například Katwarn,“ vysvětlují tvůrci systému.

Výstražný systém EWF zajistí přepnutí přijímače na nouzové vysílání nejen při poslechu běžného programu, ale i z pohotovostního režimu přijímače.

Takové nouzové vysílání může obsahovat hlasový výstup, ale i doprovodné informace v textové podobě. Touto formou je možné předat třeba sdělení o aktuální situaci v zasažené oblasti, kontakty na odpovědné osoby a úřady nebo podrobnější instrukce, jak se chovat při mimořádné události. Nechybí ani možnost zobrazit informace ve více jazycích.





K zobrazení doprovodných informací na displeji přijímače se využívá hlavně funkce s označením „journaline“. Jedná se zjednodušeně o obdobu „teletextu“ pro rádia. Pro příjem těchto zpráv není nutný přístup k internetu ani funkční mobilní síť.

Systém EWF je v současné době pouze v testovací fázi. Testy systému probíhají v Německu v rámci DAB multiplexu s názvem Testkanal BDR, který je šířen z vysílačů Büttelberg (2 kW) a Wendelstein (10 kW) na kanálu 10D. Formou dálkového příjmu je možné jejich signál zachytit také v příhraničních oblastech České republiky.

Od poloviny října se na tomto kanálu od pondělí do pátku v 9:40 a 17:40 vysílá přibližně dvouminutové zkušební varování. Samostatná stanice s názvem WarnTest vysílá informace o fungování a speciálních aplikacích EWF.

Ve čtvrtek 8. prosince má proběhnout celoněmecký test. Od 11:00 aktivují úřady a záchranné služby nejen EWF, ale i další různé výstražné prostředky v rozhlasovém a televizním vysílání, digitální městské informační tabule nebo výstražné aplikace. Cílem je zvýšit povědomí obyvatel Německa o různých způsobech varování v nebezpečných situacích a tím také upozornit na civilní ochranu jako celek.

Do běžného provozu bude systém EWF uveden pravděpodobně až v roce 2024.

K příjmu systému EWF jsou však potřeba speciální digitální rozhlasové přijímače. S ohledem na fázi testování existují v současné době na trhu pouze tři, které už mají zabudovanou podporu příjmu EWF.

Prvním je přijímač Telestar DIRA M 1 A mobil. Rozměry rádia jsou 19 × 12 × 13 cm, váží 1,19 kg. Díky vestavěnému akumulátoru o kapacitě 2600 mAh lze přijímač provozovat bez připojení do elektrické sítě po dobu 15 hodin. Je vybaven 3" reproduktorem s 10W výkonem a ekvalizérem s možností vlastního nastavení. Nechybí bohatá multimediální podpora přehrávání různých formátů (MP3, WMA, AAC, WAV) přes USB. Kromě DAB+ lze přehrávat i rádia z VKV a internetu. Výrobce uvádí možnost uložení rádií do 10 předvoleb, resp. 4 přímých voleb. Doporučená prodejní cena přijímače je 159,99 eur (cca 3900 Kč).

Telestar DIRA M 1 A mobil Autor: Telestar

Druhým přijímačem je Telestar DIRA M 1 A. Přijímač má obdobnou výbavu jako výše zmíněný model, avšak na rozdíl od předchozího rádia mu chybí vestavěný akumulátor. Mírně odlišné jsou také rozměry, 19,5 × 12 × 12,5 cm, a hmotnost (1 kg). Doporučená prodejní cena přijímače je 129,99 eur (cca 3170 Kč).





Telestar DIRA M 1 A Autor: Telestar

Třetím přijímač je opět od stejného výrobce a ze stejné řady DIRA. Jde o nejvyšší model Telestar DIRA S 32i CD, který byl představen v říjnu loňského roku a na trhu se objevil letos na jaře. Od 1. prosince by měla být podle výrobce k dispozici aktualizace firmware, díky níž by měl přístroj umět přijímat i zprávy výstražného systému EWF.

Telestar DIRA S 32i CD Autor: Telestar

Rozměry tohoto přijímače jsou 36 × 14,5 × 17,2 cm, váží 3,56 kg. Dominuje mu velký 3,2" barevný LCD displej a dva 3" reproduktory s výkonem 15 W. Umožňuje příjem VKV, DAB+, internetových rádií, podcastů i hudby ze streamovacích služeb. Zvládá přehrávat hudbu z USB, CD, AUX IN, Bluetooth, UPnP či nahrávání na USB. Stanice z analogového i digitálního vysílání můžete uložit do 100 předvoleb, ty internetové pak do 500 předvoleb. Mezi 17 přednastavenými jazyky pro ovládání přístroje nechybí čeština. Přijímač lze ovládat i pomocí mobilní aplikace Soundmate. Doporučená prodejní cena je 249,99 eur (cca 6100 Kč).