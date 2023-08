Netflix: Zasáhnout proti sdílení hesel se vyplatilo. Pracujeme na vylepšení

Netflix oznámil průběžné výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí. Při té příležitosti se podělil o podrobnosti, jak se na počtu uživatelů a na tržbách odrazila nově zavedená opatření proti sdílení hesel. Ještě začátkem roku tato pravidla uplatňoval jenom v několika zemích, na konci května je ale začal vymáhat celosvětově – včetně České republiky.

Uživatelé nyní musí v zákaznickém účtu nastavit svou hlavní domácnost, se kterou jsou spojena všechna zařízení využívající shodné přihlašovací údaje. Předplatitelé s tarify Standard nebo Premium mohou do svého účtu přidat dalšího uživatele mimo domácnost. Každý takový extra přístup vyjde v Česku na 79 Kč.

Podle finančních výkazů za druhé čtvrtletí jsou tržby Netflixu v každém státě vyšší než před zavedením květnových opatření. Počet nových registrací je vyšší než počet zrušených předplatných, k žádnému velkému rušení účtů kvůli novým opatřením nedošlo. Celkově ve druhém čtvrtletí přibylo bezmála 6 milionů nových platících uživatelů.

Celosvětově si nyní přístup na Netflix platí 238 milionů lidí. Čtvrtletní tržby dosáhly 8,2 miliardy dolarů a zisk byl 1,8 miliardy dolarů.





„V tuto chvíli je opatření aktivní ve státech, které tvoří přes 90 procent našich tržeb. Stále ho budeme vylepšovat,“ řekl v komentáři k výsledkům hospodaření šéf společnosti Gregory Peters. „Více než rok a půl jsme postupně pracovali na tom, abychom vymysleli takový přístup, který je podle nás vhodný pro většinu zákazníků. Chtěli jsme, aby srozumitelně dostali všechny informace a nechyběly jim žádné funkce. Mohou si na nový účet přenést svůj dosavadní profil včetně historie sledování, snadno udržovat přehled připojených zařízení anebo zakoupit členství pro své blízké,“ dodal.

„Funguje to. Daří se nám jak z pohledu příjmů, tak z pohledu počtu předplatitelů ve všech oblastech, kde působíme. Podotýkám, že obchodní dopady tohoto kroku se postupně projeví během několika čtvrtletí. Není to něco, co se stane ze dne na den. Jednak proto, že se opatření projevuje postupně, a jednak si někteří uživatelé nezaloží vlastní účet okamžitě, ale třeba až za měsíc, půl roku, nebo později, když uvedeme nějakou novinku, která je hodně zajímá,“ pokračoval Gregory Peters.

„Z větší části za náš letošní růst výnosů mohou právě nové placené účty, založené kvůli opatřením proti sdílení hesel,“ vysvětlil finanční ředitel Spencer Neumann. „Je to trend, který pozorujeme ve všech regionech včetně USA a Kanady,“ shrnul.

Protože jsou technická opatření nasazována postupně, může mít mnoho uživatelů pocit, že se jich vůbec netýkají, anebo je dokázali obejít. „Opatření se postupně rozšíří na různé skupiny uživatelů,“ komentoval šéf Netflixu zvěsti, že třeba američtí studenti vysokých škol stále mohou bez problémů načerno sledovat obsah na svých mobilech.

„Lidé, kteří si půjčují hesla, se chovají různě. Někteří jsou v aplikaci každý den a u nich je pravděpodobné, že si přístup brzy převedou pod vlastní účet. Jiní ji nepoužívají zase tak často a ty budeme přesvědčovat o něco déle. Obojí ovlivňuje obchodní výsledky, proto říkám, že se dopady projeví i v dalších čtvrtletích,“ podotknul.





Uživatelé, kteří si kvůli vynuceným opatřením nakonec založili vlastní účty, jsou podle dosavadního pozorování Netflixu velmi aktivní a předplácejí si podobné tarify jako dlouholetí fanoušci. Podobná je i jejich loajalita. „Konkrétní čísla neuvedu, ale můžeme říct, že je to obecný trend,“ řekl Peters.

Netflix chce pokračovat s „optimalizací“ ceníku, jinými slovy bude postupně rušit nejlevnější tarif bez reklam. Udělal to už v Kanadě, USA a Velké Británii, stejný krok v dalších státech je na obzoru.

„Děje se v podstatě to, co byste očekávali. Jakmile zrušíme základní tarif, lidé se rozdělí na dvě skupiny. Jedna si vybere levnější předplatné s reklamami, které je za lákavou cenu, druhá přejde na standardní tarif bez reklam,“ dodal ředitel Netflixu. Nejlevnější přístup do aplikace teď v USA stojí sedm dolarů, ve Velké Británii pět liber a v Kanadě šest kanadských dolarů. V takovém případě ale předplatitel musí při sledování filmů a seriálů vydržet reklamní pauzy.

Podle finančního ředitele Spencera Neumanna jsou výnosy z reklam v USA a Kanadě už teď po relativně krátké době zajímavým vylepšením tržeb, protože americký reklamní trh je zkrátka velký. „Růst reklamních tržeb je sice příjemný, ale pořád z malého základu. V celkovém počtu předplatitelů tvoří ti, kteří si vybrali tarif s reklamou, jen nízké procento,“ přiblížil Neumann.

Mezi prvním a druhým čtvrtletím se počet předplatitelů levnějšího tarifu s reklamou zvýšil o sto procent. „Je to dobrá růstová trajektorie, takže v tom rozhodně budeme pokračovat,“ doplnil Peters. Na technickém řešení a nabídkách pro inzerenty se v Netflixu podílejí desítky lidí. Další desítky se platformě věnují v Microsoftu, s nímž Netflix na reklamním systému spolupracuje. „Máme dlouhý seznam technických věcí, na kterých potřebujeme zapracovat, a to zkrátka nevyřešíte během jednoho dne jako mávnutím kouzelného proutku. Nejdřív potřebujeme základy a od nich se posuneme k inovacím,“ reagoval generální ředitel na připomínky, jestli streamovací aplikace nabízí zadavatelům nějaké vychytávky.





Manažeři Netflixu se v minulosti nechali slyšet, že reklamy by měly do budoucna tvořit přibližně desetinu příjmů firmy. „K tomu, abychom se z dnešních čísel dostali aspoň na těch deset procent, povede ještě hodně dlouhá cesta,“ připustil finanční ředitel. „Ale nevěnovali bychom tomu spoustu času, energie, prostředků a kapacity vrcholových manažerů, pokud bychom nevěřili, že dosáhneme aspoň těch deseti procent. Berte to jako cíl, který jsme si stanovili, a časem ho dosáhneme, nebo překonáme,“ dodal Spencer Neumann.

Nejpopulárnějším seriálem v celé historii Netflixu zůstává první řada korejské Hry na oliheň (přes 265 milionů zhlédnutí), následovaná první sérií Wednesday (252 milionů zhlédnutí) a čtvrtou řadou Stranger Things (141 milionů zhlédnutí).

Trojici nejsledovanějších filmů tvoří akční komedie Red Notice (bezmála 231 milionů zhlédnutí), katastrofická komedie K zemi hleď! (Don’t Look Up!, 171,4 milionu zhlédnutí) a sci-fi Projekt Adam (The Adam Project, 157,6 milionu zhlédnutí).

Velmi úspěšné jsou také novinky uvedené právě ve druhém čtvrtletí. Thriller Vyproštění 2, jehož natáčení z většiny probíhalo v Praze a středních Čechách, měl měsíc po premiéře 117 milionů zhlédnutí. Akční thriller Matka má 132 milionů zhlédnutí a šest týdnů se držel na vrcholu celosvětového žebříčku nejsledovanějších pořadů.