Nová éra osobních počítačů a problém pro Intel, z WinAmpu je open source, TSMC umí vypnout stroje na dálku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Česko by mohlo mít dalšího zajímavého zástupce v čipovém dodavatelském řetězci. Brněnská firma PlasmaSolve vytvořila software, který dokáže simulovat nanášení vrstev tenčích než tisícina lidského vlasu. Pracuje se s plazmovou technologií, například u procesorů se pracuje s plazmovým leptáním nebo nanášením vodivých a izolačních vrstev na křemík. Evropa sice nemá velký podíl na výrobě čipů, hraje ale velmi důležitou roli v dodávkách technologií nutných pro jejich produkci. Česko na tom také není špatně díky elektronovým mikroskopům z Brna nebo díky Meoptě.

Microsoft představil koncept počítačů Copilot+. Jde o takzvaná AI PC, kde poběží některé exkluzivní funkce pro Windows a také lokální jazykové modely. Základem je očekávaný ARM čip Qualcomm Snapdragon X ve verzích Elite a Plus. Microsoft a Qualcomm tvrdí, že místy překonávají čipy M, které Apple nasazuje v Macích. Stroje s ARMem na trh chystají tradiční výrobci i sám Microsoft. Ten zároveň už nějakou dobu optimalizuje Windows pro tuto platformu, včetně nové emulační vrstvy Prism (něco jako Rosetta 2 u macOS). Ta má být dočasným řešením u aplikací, které ještě nebyly portovány z x86, nativních jich ale už je docela dost. Vstup do ARMu u PC chystají i AMD, MediaTek nebo Nvidia. Uvidíme, co to udělá s pozicí Intelu a jak dopadne letité spojení Wintel. Intel chystá nová CPU Lunar Lake, která by měla přinést velké změny, tak uvidíme. Microsoft také v cloudu Azure spustil testovací instance s vlastními ARM procesory Cobalt.

Qualcomm zároveň představil ARM počítač pro vývojáře. Jde o Snapdragon Dev Kit, který vyjde na 900 dolarů. Má SoC Snapdragon X Elite obsahující dvanáct jader Oryon, grafiku Adreno, NPU a TDP 80 wattů. K tomu je 32 GB RAM DDR5 a 512GB NVMe.





Nvidia měla další rekordní finanční výsledky. Boom generativní AI nekončí a zejména velcí giganti nakupují AI/GPU čipy ve velkém. Poslední kvartál Nvidii přinesl tržby 26 miliard dolarů, což je meziročně o 262 procent více. Čistý zisk je krásných 14,9 miliardy dolarů, meziročně o 628 procent více. Růst se čeká i nadále. Obří finanční úspěch Nvidie se má stát normálním.

Z legendárního přehrávače WinAmp bude open source. Tvůrci chtějí, aby se do vývoje tohoto softwaru připojili dobrovolníci, firma ale zůstane vlastníkem a bude rozhodovat. Vzniknout má nová mobilní verze. Na Windows prý má WinAmp desítky milionů uživatelů.

Co se stane, když připojíte Windows XP k internetu? Tento mládenec publikoval video, kde to zkusil. Okamžitě chytil několik virů. Není přitom nutné nic moc dělat. Útočníci mají automatizované nástroje vyhledávající zranitelná zařízení.

TSMC a ASML údajně mohou na dálku vypnout stroje na výrobu čipů. Mohlo by se tak stát v případě, že Čína vojensky napadne Tchaj-wan, což s novým tchajwanským prezidentem teď trénovala. Možnost vzdáleného vypnutí strojů ASML běžících v TSMC se týká modelů s moderní EUV litografií, které Čína kvůli embargům nemůže kupovat. Právě silné postavení Tchaj-wanu v čipové výrobě tuto zemi částečně chrání skrze takzvaný křemíkový štít.





Nové čipové sankce USA vůči Číně akcelerovaly přechod zakázkové výroby z Číny na Tchaj-wan. Tamní firmy jako Powerchip, UMC nebo Vanguard podle TrendForce registrují zvýšenou poptávku. Situace dopadla také na SMIC, nejvyspělejšího čínského výrobce schopného produkovat 7nm procesem pro Huawei.

USA zrušily Intelu výjimku prodávat Huawei procesory do osobních počítačů. Firma teď vypustila stroje s vlastními čipy ARM, nabízí také čínské forky Linuxu a podobně.

Trh s chytrými telefony v Evropě se vrátil k růstu, nejvíce z toho těží značky z Číny. Hlavně Honor (dříve Huawei), Realme a Xiaomi.

A Německo stále ani přes přání západních bezpečnostních služeb nedává ruce pryč od Huawei v mobilních sítích,instalace naopak rostou.

Firefox má vážnou zranitelnost umožňující spustil libovolný kód v JavaScriptu. Chyba je součástí integrovaného prohlížeče PDF. Škodlivý kód je možné spouštět jako součást nakaženého PDF.

Blíží se doba, kdy Android bude běžně na telefonech podporován dlouhou dobu? Google už na Pixelech začal garantovat sedm let a teď se se stejnou dobou přidal Samsung, největší výrobce na světě. Mohl by tak odpadnout jeden z argumentů, proč raději jít do iOS.

IGN kupuje provozovatele webů Eurogamer, Rock Paper Shotgun nebo GamesIndustry. Vzniká tak obří hráč v tomto oboru, který zároveň provede optimalizace, tedy redukce stavů.

Amazon Web Services investuje ve Španělsku 15,7 miliardy eur do datového centra. Jde o největší technologickou investici v jižní Evropě. Datacentrum má být napájeno z obnovitelných zdrojů. A Google zase investuje další miliardu eur do datacentra ve Finsku. Připomeňme, že u nás chtěl datacentrum stavět Microsoft, ale kvůli byrokracii tomu zatím vystavil stopku. Ministr Síkela nedávno v USA jednal, co s tím, a bude se snažit pohnout s procedurami.

IBM prodala SaaS služby QRadar společnosti Palo Alto Networks. Původně šlo o SIEM, který se později rozšířil do XDR. Palo Alto nyní bude preferovaným kyberbezpečnostním partnerem IBM.

Kolem VMwaru se po odkupu Broadcomem dějí nehezké věci. Zde je další příspěvek poukazující na to, že Broadcom chce hlavně cílit na vyšší marže a velké ryby.

JetBrains vydali IDE softwaru pro vývoj v Rustu, jmenuje se RustRover. Pro nekomerční použití je k dispozici zdarma.

Přestaňme se tvářit, že je open RAN v dobré kondici. To je název článku, který se zaměřuje na aktuální stav otevřené technologie, která má konkurovat tradičním dodavatelům bezdrátových mobilních technologií typu Huawei a Ericsson.

Adopce RISC-V by měla akcelerovat díky nástupu AI. Studie firmy Omdia odhaduje, že by růst měl být padesát procent každý rok.

