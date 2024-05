EU bude mít nejmodernější čipovou linku, další miliardy pro Muskovo xAI, čipová špionáž Huawei

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Evropa rozjede nejmodernější výrobní linku na čipy na světě a přístup k ní získá i Česko. Půjde o prototypovací linku pracující s procesy pod dva nanometry, jde tedy už na angstromy. Například TSMC má dnes produkci na třech nanometrech a někdy v druhé polovině příštího roku chce začít startovat dva nanometry. Linka bude v IMECu, což je klíčová belgická organizace na polovodičový výzkum. Vyjde na 2,5 miliardy eur, část dá Evropská komise a belgická vláda a část firmy v čele s ASML. Cílem je mít místo, kde budou moci evropské univerzity, vědci, startupy a firmy vyrábět prototypy nejmodernějších čipů a překlenout tak složitou cestu z labů do produkce. Je to jedna ze součástí evropského Chips Actu.

Apple zvyšuje sázku na české inženýry. Láká na super odměny. V pražském vývoji, který vznikl akvizicí firmy AuthenTec, se loni protočilo 270 milionů a pro firmu u nás pracuje už přes sto lidí. Pracuje se na senzorech, zpracování dat z nich a podobně.

Nové herní studio spoluzaložené veteránem z Bohemia Interactive získalo skoro půl miliardy, hlavně od vydavatele PUBG. Red Rover Interactive se podařilo nalákat investory typu Krafton i v době, kdy se na herním trhu masivně propouští. Jen letos už to je přes deset tisíc lidí.





Údajně zde máme první bioprocesor. Švýcarský startup FinalSpark spustil online službu Neuroplatform se vzdáleným přístupem k šestnácti takzvaným human brain organoids. Bioplatforma má konzumovat výrazně méně energie než klasické procesory.

Muskova firma xAI získala investici dalších šest miliard dolarů. Series B jí mohlo ohodnotit až na 24 miliard dolarů. Peníze vložili mimo jiné těžké váhy Sequoia Capital a Andreessen Horowitz. Další Muskův podnik je konkurencí pro OpenAI a spol., vyvíjí model Grok. Musk chce zároveň společně s Oraclem postavit superpočítač čítající sto tisíc karet Nvidia H100. Sloužit by měl pro Groka 3, dvojka se trénuje na asi pětině karet. Musk tomu přezdívá gigafactory pro výpočty.

Umřel pes, z něhož se stalo doge meme. Jmenoval se Kabosu, spokojeně žil v Japonsku a bylo mu osmnáct. Truchlí zejména kryptokomunita.

Nvidia zřejmě vydá svůj procesor pro počítače s Windows už příští rok. Kombinovat by měl jádra ARM Cortex-A5 a grafiku Blackwell. Nvidia tak doplní Qualcomm s jeho Snapdragonem X. Pokud se chystaná vlna Windows na ARMu ve stylu Apple Silicon rozjede, mohlo by to znamenat revoluci v PC a velké problémy pro Intel.

HP ruší značky počítačů Pavilion, Envy, Dragonfly a Spectre. Souvisí to se změnou označování. Vyskytovat se budou názvy Omni a Elite doplněné o Book, Desk a Studio – například OmniBook. Herní brand Omen zůstává.





FBI zatkla provozovatele darknetového tržiště Incognito Market. Na něm se prodávaly různé drogy, přičemž během čtyř let se tam mělo protočit sto milionů dolarů. Sám autor Rui-Siang Lin si měl přijít na více než čtyři miliony dolarů. Hrozí mu doživotí a zřejmě bude následovat cestu zakladatele Silk Road. Je mu 23 let, pochází z Tchaj-wanu.

Europol zase oznámil největší anti-botnetovou operaci v historii. Operace Endgame se zúčastnilo několik států a komerčních společností. A FBI zatkla Číňana, který stál za obřím botnetem.

Čínská firma Hongqing Technology chce vypustit deset tisíc satelitů jako konkurenci pro SpaceX. Na nízkém orbitu by brzy mělo být asi osmdesát tisíc satelitů, hlavně od amerických a čínských provozovatelů. Začíná tam být docela těsno.

Čína rozjela zatím největší tamní fond zaměřený na čipy a polovodiče. K dispozici v něm je 47,5 miliardy dolarů. Podobné státem hnané fondy v Číně mají všelijakou historii. Hodně peněz se promrhá, podobně jako v čínském štědře placeném výzkumu a vývoji, nalije do nesmyslů a různě poztrácí, celkový objem to ale často umlátí a nějaké výsledky přinese. Tak uvidíme. Cílem fondu je dál hnát co největší nezávislost, jde o další z reakcí na americké sankce. Čínu zajímá nejenom výroba, ale také stroje nutné pro výrobu, materiály, RISC-V a tak dále. Celkové objemy čínských investic do čipů už jdou do nižších stovek miliard dolarů.

Bývalá čínská zaměstnankyně jihokorejské společnosti SK Hynix je obžalována z krádeže informací a jejich předání do rukou Huawei. Měla vytisknout asi tři tisíce stran know-how o čipové výrobě. SK Hynix je se Samsungem či Micronem klíčovým producentem pamětí. Čína se snaží posilovat svůj polovodičový sektor a průmyslovou špionáž využívá jako jednu z více metod.

Nvidia zlevňuje své AI akcelerátory určené pro čínský trh. Roste jí tam totiž konkurence v podobě Huawei nabízející akcelerátory Ascend. Nvidia v Číně prodává osekané modely, důvodem jsou sankce. Model H20 nyní například vyjde o asi deset procent levněji než Ascend 910B (výkon zhruba jako A100, vyrábí se asi u domácí SMIC pomocí 7nm procesu). Huawei se daří budovat ekosystém vývojářů.

Pokud by se Číně skutečně podařilo izolovat Tchaj-wan, světovou ekonomiku by to vyšlo na pět bilionů dolarů, rozebírá Bloomberg. Čína po inauguraci nového prezidenta Tchaj-wanu dělala další vojenské cvičení vůči ostrovu, který považuje za svojí vzbouřeneckou součást. Právě ekonomická a provozní blokáda je jednou z možných taktik „sjednocení“. Ministr zahraničí Tchaj-wanu Lupě řekl, že případné narušení výroby čipů by bylo ekonomickou katastrofou pro celý svět.

Zahraniční čipové investice TSMC jsou pro Tchaj-wan dobré. TSMC může úzce spolupracovat se zákazníky a nabírat mezinárodní talenty. Jde o reakci představitele Tchaj-wanu na obavy, zda vývoz technologií, které Tchaj-wan chrání v rámci takzvaného křemíkového štítu, není nebezpečný. TSMC staví fabriky v Arizoně, Japonsku a Drážďanech. V Česku Tchaj-wan rozjíždí tři čipová centra a chce zde mít základnu pro drážďanskou továrnu TSMC. Místopředseda senátu Jiří Drahoš se v červnu na Tchaj-wan chystá na návštěvu, řešit chce hlavně čipy.

Tento článek rozebírá, že zatímco Čína je pod západními embargy ohledně vyspělých čipů, má vedle toho silnou pozici s legacy čipy. Dobrý kontext je k tomu zde.

Některé čínské firmy pod americkými sankcemi mění jména, aby se těmto sankcím vyhnuly a mohly nadále například dodávat do USA, rozebírá Wall Street Journal. Často jde o podniky, které jsou na sankční listině kvůli údajnému napojení na čínskou armádu.

Čínská TCL ukázala LCD displej s frekvencí tisíc Hz. Typ panelu se neví, stejně jako řada dalších detailů. V dnešní době je taková frekvence ne úplně využitelná, mimo jiné kvůli limitacím portů.

Prodej čipů pro AI se letos dostane na 71 miliard dolarů, meziročně by to bylo o 33 procent více. Příští rok by číslo mělo dělat 92 miliard dolarů. Odhaduje to Gartner.

Prodeje magnetických pásek na záznam dat neklesají, naopak. Loni se jich prodalo o celkové kapacitě 152,9 exabytů, meziročně o více než tři procenta více. Jde o LTO páskové kazety určené do datových center, provádí se na ně zálohy.

T-Mobile vykupuje amerického operátora US Cellular. Bere zákazníky, obchody a 30 procent aktiv kolem spektra. Obchod vyjde na 4,4 miliardy dolarů. Americký T-Mobile už převzal Sprint a na tamním trhu je poměrně velkým dravcem. A pro Deutsche Telekom jde o zlaté vejce.

Ericsson a Nokia čelí nejhoršímu sešupu od splasknutí dotcom bubliny. LightReading na základě dat Omdie a Dell'Oro rozebírá nepříliš zářné letošní dění na trhu s RAN.

The Register se věnuje zmatení pojmů kolem RISC-V. Jde o otevřenou instrukční sadu konkurující ARMu, ovšem často je označována za open source. Jde ale o otevřený standard, což je něco trochu jiného.

