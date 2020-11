Nová loga služeb Googlu, Netflix a lineární vysílání a nepovedená pomsta spammerům

Jak dopadnete, když vám Google po desetiletí používání zruší účet? Špatně. Proč vám ho zrušil, se nedozvíte, odvolat se sice můžete, ale okamžitě vám to zamítnou. Svá data už také nedostanete, zablokování účtu je konečné. A vše, co na tom máte postavené, je rázem ohrožené nebo zlikvidované. Čtěte v What it's like to get locked out of Google indefinitely.

Steve Bannon přišel o Twitter. Důvodem je příspěvek, ve kterém napsal, že vládní expert na boj s koronavirem Anthony Fauci a šéf FBI Christopher Wray by měli být po znovuzvolení Donalda Trumpa vyhozeni a měli by být sťati a jejich hlavy naraženy na kůl a umístěny v Bílém domě pro výstrahu. Stejný příspěvek dal na Facebook a YouTube, i tady byl odstraněn.

Které firmy shromažďují nejvíce dat o uživatelích? Vynikající analýza ve Which Company Uses the Most of Your Data? nejspíš potvrzuje to, co asi tušíte. Největším shromažďovačem je Facebook a Instagram. Následuje Tinder, Grindr, Uber, Strava, Tesco, Spotify, MyFitnessPal a Jet2. Otázkou zůstává, kam se poděl Google.

TELEgraficky

mitmproxy 5.3.0 ■ WordPressu se dost nepovedla aktualizace ■ Yahoo končí s přeposláním e-mailů u free účtů ■ SVG Path Editor ■ V červnu hackli Mattel, samozřejmě šlo o ransomware ■ Pán prstenů v Minecraftu, neuvěřitelné ■ 5 miliard uživatelů internetu, již brzy ■ Ubuntu 20.10 na Raspberry Pi 4 ■ Take-Two chce koupit Codemasters ■ Užitečné čtení o CSV ■ GIMP 2.99.2 je venku ■ Square Enix je 48 milionů v minusu ■ System of a Down má po 15 letech něco nového ■ Stěhování kanceláře ■ TikTok zažaloval Triller ■ SimilarWeb získal investici 120 milionů dolarů

WEBDESIGN, INTERNET

WordPress 5.6 v prosinci 2020 opět vynutí aktualizace JQuery. Tedy tu změnu, která v srpnu rozbila miliony webů. Tak neříkejte, že jste neměli čas se připravit.

Netflix ve Francii testuje klasický lineární TV a filmový kanál. Jde o stejný princip, na kterém fungují klasické televize: tedy denní program s předem daným pořadím. Netflix Direct ve Francii prý vzniká proto, že tamní uživatelé prostě ve velkém nechtějí vybírat, na co se budou dívat. Via Netflix tests a programmed linear TV and movie channel in France.

Let's Encrypt přestane podepisovat nové certifikáty s DST Root X1. Pro starší Androidy (ale i jiné systémy, kde Let's Encrypt root certifikát není přítomen) to bude znamenat znepřístupnění webů od 1. září 2021 (ale spíše už od 11. ledna 2021). Viz Standing on Our Own Two Feet, kde zjistíte, že se to může týkat až třetiny zařízení s Androidem.

Ano, Facebook je definitivně mainstreamovým médiem a také je novým zásadním hráčem ovlivňujícím šíření informací v populaci. Prezidentské volby v USA to ukázaly více než jasně. Via Facebook Is the ‘Mainstream Media’ Now.

HARDWARE

Raspberry Pi 400 je klávesnice a zároveň počítač. Za 70 USD:

SOFTWARE

Microsoft vyhodil z GitHubu youtube-dl, to ale existovat nepřestalo. K nalezení je stále na youtube-dl.org. A v Githubu také nově jako yt-dlc. Kdy asi dorazí další DMCA?

Výpadek iCloudu od Applu zasáhl zálohování, kalendáře, fotky i přihlašování a řadu dalších služeb i funkcí. Podívat se na stav služeb u Applu se můžete na stránce System Status, ale neočekávejte konkrétní informace, stejně tak jako je běžné, že výpadek už hodiny trvá a na této stránce se vše stále tváří jako funkční.

Google Photos možná zpoplatní některé funkce. Nejspíš dojde k omezení možnosti úpravy fotek, pokud nemáte předplatné (Google One).

Recompile (PC, PS5, XBox X):

Měli by si programátoři přestat říkat inženýři? Na The Atlantic si v Programmers: Stop Calling Yourselves Engineers myslí, že ano. Ale vychází to, samozřejmě, tak nějak z jiných reálií, než jsou ty naše české.

Vyhledávací bot od Apple prozrazoval interní IP adresy. Důvodem byla špatná konfigurace proxy. Apple potřeboval devět měsíců na to, aby chybu opravil.

MARKETING A KOMUNIKACE

Utekla mi s ajťákem. Povedené:

Proctorio zneužilo DMCA pro odstranění kritických tweetů studenta university. Twitter samozřejmě DMCA stížnosti vyhověl. Erik Johnson kritizoval Proctorio za nekvalitní software – ten je na univerzitách používán pro sledování a hlídání studentů u zkoušek. Čtěte v Proctorio used DMCA to take down a student’s critical tweets. Je to tradiční fraška, obzvlášť umocněná tím, že DMCA stažení se neprojevuje v Česku.

Množí se případy krádeží zápisů v Google My Business/Moje firma. Podle Hijacked Google My Business Listings On The Rise se to děje prostou žádostí o správu daného záznamu, kdy skuteční vlastníci z nepozornosti doručenou žádost povolí. Častou chybou s tím spojenou je, že dané podnikání má příliš mnoho správců.

Twitterový účet Donalda Trumpa ztratí dosavadní výhody a bude na něj pohlíženo podle pravidel, která na Twitteru platí pro všechny. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím vyrovná – Twitter i Trump. Pokud bude pokračovat v tweetování věcí odporujících pravidlům, mělo by to vést ke zrušení účtu. Celé se to vrací i k otázce toho, zda je správné, aby prezident (jakékoliv) země využíval po dobu působení v úřadu soukromý účet. V USA v tomto ohledu již dříve zavedli oficiální účty, jako je @POTUS a @FLOTUS. Detaily v Donald Trump will Lose His Twitter Privileges.

Nová loga služeb od Googlu jsou opravdu, ale opravdu špatná. Na sociálních sítích se okolo toho objevilo množství ohlasů. Shodují se v tom, že vytvořit ikonky prakticky nerozlišitelné jednu od druhé je prostě špatný nápad. Komentář v Google’s new logos are bad a nejlépe to vystihuje Frederic Lardinois v tomto tweetu.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

MSCHF a You've Got Spam má být pomsta spammerům. Na jedno kliknutí je zapíše do stovek spamů, které pak budou zahlcovat jejich schránku. Celé je to poněkud nedomyšlené. Skuteční spammeři žádné e-mailové adresy nemají. A pomůcka tohoto druhu je příliš snadno zneužitelná pro pomstu a znepříjemňování života. Vše dostanete jako rozšíření pro Chrome, které musíte zprovoznit ručně a ani trochu netušíte, co v něm vlastně je.

Facebook i Instagram varují uživatele v USA, že zatím není znám konečný výsledek voleb. Tristní pokračování toho, že se Donald Trump prohlásil za vítěze, ačkoliv nebyly sečteny hlasy, a výsledek tedy nebyl znám. Sociální sítě se tak snaží čelit i možnému vysokému riziku vzniku nepokojů. V upozornění je velmi výrazně vidět datum a čas, aby bylo jasné, kdy bylo „vydáno“.

Uživatele virtuální reality je možné identifikovat podle pěti minut jejich pohybových aktivit. Zajímavá ukázka toho, jaké nové problémy možná bude muset VR řešit v otázce soukromí. Detaily v Stanford Research Shows VR Users Can Be Identified Using Only 5 Minutes of Motion Data a Studie: VR-Bewegungsdaten verraten Identität.

23 600 hacknutých databází z Cit0day.in se objevilo na fórech a Telegramu. Cit0day shromažďovali hacknuté databáze a za peníze zpřístupňovali e-maily, adresy a hesla dalším hackerům. Via 23,600 hacked databases have leaked from a defunct ‚data breach index‘ site.

Capcom byl hacknut, někdy minulý týden. Co přesně se dělo, zatím jasné není, k údajům o zákaznících se ale útočníci neměli dostat. Detaily v Capcom hacked in latest cyber-attack on game-makers. Podle Bleeping Computer jde o zásah ransomwarem (Ragar Locker) a útočníci získali přes 1 TB dat. Hackeři mimochodem po Capcomu žádají 11 milionů dolarů.

Platit za smazání ukradených dat nedává smysl, upozorňuje Brian Krebs. Poukazuje na měnící se chování útočníků. Ti stále více data i po zaplacení výkupného zveřejní nebo se vrací s opakovaným vydíráním.

Prestige Software zpřístupňovali osobní a finanční data zákazníků. Dopadá to na weby jako Booking.com, Expedia, Agoda, Amadeus, Hotels.com, Omnibee, Sabre a další. Přišlo se na to objevem nezabezpečené databáze v chybně konfigurovaném AWS S3. Šlo o 2,4 GB dat zahrnujících na 10 milionů souborů, včetně, což je obzvlášť alarmující, uložených čísel platebních karet hotelových zákazníků i agentů. Uložených bez jakýchkoliv bezpečnostních opatření. Data zahrnují plná jména, e-maily, telefonní čísla, informace o ubytování, čísla karet, CVV a datum expirace. Detaily v Hotel reservation platform leaked user data from top online booking sites.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

WhatsApp má časem mizející zprávy. Budou ale mizet po sedmi dnech. A vůbec to není jednoduché. Nastudujte v Seznamte se s automatickým odstraňováním zpráv v aplikaci WhatsApp.

Chcete nabírat sledující na Twitteru? Velký počet tweetů k tomu nevede, retweety (logicky) ano. A čím větší účet máte, tím snazší růst je. How to get more Twitter Followers: 10 Semi-Legit Ways to Grow Your Following Fast je docela dobrý návod na to, jak získávat nové sledující. Na závěr se navíc ptá, jestli opravdu potřebujete mít záplavu sledujících. Jediná vada v návodu je, že zmiňuje kontrolu na falešné sledující, která je – jak víme – krajně zavádějící.

Instagram a Facebook chystá nepříjemné změny pro uživatele, kteří používají nástroje pro plánování příspěvků. Jedna změna se navíc objevila už tento týden: u příspěvků zveřejňovaných z externích nástrojů není možné přidávat polohu na Instagram ani Facebook. To podstatnější přijde v březnu 2021 – na Instagram bude možné externě zveřejnit maximálně 60 příspěvků za 30 dní. Více jedině přímo přes Instagram/Facebook. Instagramové účty spojené s velkými stránkami budou muset zapnout dvoufaktorové ověřování a zapnutím geolokace v telefonu ověřit, odkud správci pochází.

Na záplavy dezinformací na Facebooku začínají doplácet i skupiny. Pokud Facebook zjistí u skupin porušování pravidel, tak na dva měsíce znemožní zveřejňování příspěvků bez schvalování moderátory. Proti rozhodnutí Facebooku se nelze odvolat ani zkrátit lhůtu. Facebook začíná být tak plný různých omezení, že je otázka, kdy přestane být použitelný.

MOBILNÍ APLIKACE

WhatsApp doplnil možnost pročistit prostor, který zabírá v telefonu. Doposud jste se mohli pouze dozvědět, kolik paměti zabírají jednotlivé konverze (a skupiny), nově je možné vidět i to, co je uloženo a můžete promazávat:

Fortnite se má na iPhone vrátit přes cloud gaming od firmy Nvidia. Z čehož bude ještě hodně mrzení. Apple si to asi nebude chtít nechat líbit. A pro hráče to bude znamenat zásadní nároky na kvalitu a rychlost připojení. Běžet to má navíc v prohlížeči (tedy v Safari). Apple a Epic Games se u soudu sejdou nejdříve v květnu 2021. Detaily v Fortnite to return to iPhones via Nvidia cloud gaming service.

Nejdou screenshoty na Androidu 11? A doprovází to varování, že jsou zakázány aplikací nebo organizací, ačkoliv to tak není? Je to dost neuvěřitelné, ale stačí na „disku“ najít .nomedia soubor a odstranit ho. Co je tohle za podivnou magii?

STARTUPY A EKONOMIKA

Americký TikTok (samozřejmě) stále není prodaný. Byť nutno dodat, že to, co vymysleli s Oraclem, stejně s prodejem nemělo nic společného. Mezitím se to celé tak nějak ještě více posunulo do ještě většího ztracena. Navíc to tak nějak zdržuje i Trumpova vláda. Stejně tak je ale dost jasné, jak píše Bloomberg, že ByteDance s Trumpem hrají hru na kuře.

Americké ministerstvo spravedlnosti podalo antimonopolní žalobu na Visu. Akvizice Plaidu má vést k omezení konkurence. Koupě by měla pomoci, aby si Visa udržela monopol v online debetních transakcích. Vyjádření Visa viz Visa Statement on Planned Acquisition of Plaid.

Bojkot Facebooku inzerenty měl na příjmy firmy v Q3 2020 minimální dopad. Příjmy ve skutečnosti vzrostly o 22 procent.

New York Times má 7 milionů předplatitelů a poprvé v historii vyšší příjmy z těch digitálních.

INFOGRAFIKY

Počty uživatelů internetu celosvětově, včetně historického vývoje. Počty uživatelů sociálních sítí a další zajímavá čísla. Via The Internet: Users.

Virtuální schůzky jako nová norma. Infografika, ve které se dozvíte docela dost užitečných informací.

E-KNIHY

Firma ByteDance (TikTok) dala 170 milionů dolarů do e-knižní čtečky Zhangyue. Získá 11% podíl ve společnosti, která má 170 milionů uživatelů a vedle e-knižní podoby má i audioknížky.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.