Nové iVysílání nabídne seriály natočené jen pro internet

Ještě týden se mohou České televizi hlásit producenti se zajímavými nápady na krátkometrážní seriály a pořady. Nepočítá se s nimi ovšem pro televizní obrazovku, ale pro uvedení na webu. Záměr je podobný jako u zahraničních internetových videoarchivů: kromě pořadů odvysílaných v tradiční lineární distribuci nabídnout i něco navíc, co pomůže nové službě rozšířit uživatelskou základnu. Je to už podruhé, co takovou výzvu Česká televize vyhlašuje, historicky první výběrové řízení bylo na konci roku 2019.

Podle otevřené výzvy mohou náměty pokrývat širokou oblast témat, žánrů a zacílení. Mezi možné a vítané formáty patří: fikční komediální nebo dramatický webseriál, antologický cyklus, desktop webseriál, non-fiction pořad nebo magazín, vlog, reality show, slow TV, aktuálně-publicistický pořad, série přímých přenosů, dokumentární cyklus, animovaný dokument a jiné.

Třem námětům se chce Česká televize věnovat přednostně: komunikačním bariérám, klimatické změně a nejistotě nastupujících generací. Náměty se ovšem mohou týkat i čehokoliv jiného.

„Online obsah je primárně určený pro internet, ne pro kina nebo on-air TV vysílání. Technické požadavky na výrobu jsou proto jiné, v základu nižší. Tyto volnější formální mantinely nabízejí a vyžadují nové přístupy k vývoji formátu i způsobů vyprávění. Nejde primárně o snahu ušetřit, ale o snahu rozvíjet tvůrčí kreativitu a inovace nezávisle na kvalitě vybavení a také mimo rámec klasické televizní a filmové estetiky,“ vysvětluje projektový tým nové videoplatformy.

Jinými slovy: tvůrci online obsahu nemusí být jen absolventi filmových škol a zavedené značky, které se už pohybují v mediálním prostoru. Kavčí hory o svém budoucím internetovém portálu přemýšlejí spíše jako o tvůrčím inkubátoru, díky němuž najdou nové talenty i mimo obvyklé zdroje.

Náměty by měly oslovovat především věkové skupiny od 14 do 18 let, dále od 19 do 25 let a od 25 do 34 let. Součástí předkládaných návrhů musí být základní údaje, podle nichž se dají hodnotit, tedy předpokládaný počet dílů, jejich stopáž, žánrové zařazení, krátké představení autorů s případnými dosud realizovanými projekty, údaje o předkladateli námětu, synopsi a odhad rozpočtu.

Zástupci projektů postupujících do užšího výběru potom dostanou pozvání na Kavčí hory, kde své náměty představí osobně na přelomu února a března. Každý dostane 10 minut na prezentaci, po níž se předpokládá pět minut doplňujících otázek či diskuse. Rozhodnutí o projektech, které se budou realizovat, by mělo padnout do konce března. Česká televize s autory uzavře smlouvu o dalším vývoji formátu, natáčet se má letos a příští rok.

„Videoplatforma ČT je novým námětům otevřená, a to i technologicky. Na vyprávění a jeho formě se vedle kameramanů a střihačů mohou podílet také programátoři, UX designéři nebo online datoví analytici. Vítáme (technicky proveditelné) experimenty, kdykoli se díky nim podaří umocnit nebo rozvinout sdělení,“ podotýká projektový tým.

Podle podkladových dokumentů není nutné držet jednu stopáž, zvukovou stopu, pravidelnost premiér nebo tón vyprávění. Proměňovat se může i cílené zaměření na určité publikum (změnou nálady vyprávění, prolínáním žánrů atd.). Formát může využívat interakci s diváky, televize ovšem připomíná, že to znamená závazek pro autory, aby interaktivní dialog dokázali vést a udržovat.

Rozhodnutí o modernizaci současného iVysílání na novou videoplatformu padlo už v červenci 2018. V květnu 2019 dokončila Česká televize studii proveditelnosti, loni začala uzavírat smlouvy na optimalizaci pro vyhledávače, encoding videa a další práce. Na komunikační styl a copywriting nové videoplatformy v prosinci vybrala brněnskou firmu Brand Family.

Vedení televize budoucí portál zjednodušeně přirovnává třeba k Netflixu. Založen bude na principu personalizace, umožní tedy nabízet videoobsah na základě preferencí jednotlivých uživatelů. Pilířem nové videoplatformy se má stát aktivní dramaturgie, která propojí pořady ve větší celky, bude je třídit podle témat, žánrů a dalších vlastností.

Technologicky je videoplatforma rozdělena na menší služby, jež jsou snáze popsatelné, mají jednodušší vývoj, lze je samostatně testovat a kdykoliv vyměnit nebo vylepšit část, která je již zastaralá nebo nevyhovující, a to bez dopadů na celý ekosystém. Až bude videoplatforma hotová, nahradí současné iVysílání nejenom na webu, ale také na mobilech. Budoucí řešení využívá už existující datová centra v budovách České televize. „Nebude také již nutné serverhousing objednávat od komerčních poskytovatelů a využijeme moderní zázemí, které v ČT existuje,“ uvádí dřívější zpráva připravená pro Radu České televize. Náklady na předělanou internetovou platformu jsou vzhledem k obměně distribučního mixu zahrnuty pod investice do DVB-T2.

Prozatím se počítá s tím, že by měla nová videoplatforma začít fungovat do poloviny letošního roku, přinejmenším na webu. Na konci loňského listopadu generální ředitel Petr Dvořák oznámil, že obsah sice bude zdarma, vývojový tým ale připravil řešení i pro případné zpoplatnění vybraných částí, včetně tvrdého paywallu. Televize ovšem musí posoudit, zda by to vyhovovalo evropským pravidlům ohledně financování veřejnoprávního vysílání.

Zpoplatnění některých částí videoplatformy by našlo podporu u některých členů Rady České televize, tuto myšlenku prosazuje například bankéř Pavel Kysilka. Vysvětluje to tím, že se na internet přesouvají mladí konzumenti videa, kteří si nepořizují klasické televizory podléhající televizním poplatkům. Česká televize tak přichází o příjmy. Kysilka označil za iracionální, kdyby všichni mileniálové skončili u iVysílání a příjmy z poplatků se tím dramaticky ztenčily.

„Únik k neplacené konzumaci obsahu může být dramatický. Jenom připomínám, že v roce 2030 budou mileniálové tvořit asi 70 procent všech poplatníků a potenciálně to může být velký zářez,“ argumentoval Kysilka při listopadovém zasedání Rady ČT. „Ve světě dnes existují rozmanité a zajímavé modely, jak k tomu přistupují politické reprezentace, jak se chovají k tomuto fenoménu, který nezastavíme, který nezměníme a se kterým se dá zatím žít, ale časem to může být významný negativní zásah do příjmů televize,“ řekl.

Nová verze by také mohla umožnit registraci poplatníka a po přihlášení mu zpřístupnit i pořady, jejichž dostupnost dnes Česká televize musí kvůli distribučním právům omezovat například geoblokací. Na Radu České televize se kvůli tomu obracela třeba krajanská sdružení, podněty chodí i od Čechů dlouhodobě pracujících v zahraničí. U oblíbeného seriálu Most! byla problémem například hudba. Tvůrci totiž použili skladby z katalogů zahraničních vydavatelů, a pokud by měl být seriál volně přístupný i ze zahraničí, televize by musela nejdřív uhradit autorské poplatky pro všechna teritoria, z nichž by bylo možné seriál sledovat.

Dodejme, že první internetové vysílání spustila Česká televize v roce 2000. Současná podoba iVysílání funguje od roku 2011, televize se její používání snaží zpříjemnit různými nadstavbovými stránkami s výběrem pořadů.