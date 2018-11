 »  O co jde Initiative Q, Apple pracuje na vlastních mapách a Twitter Counter končí

Dost povedené: EOS není blockchain, je to jenom obyčejná cloudová služba, které navíc schází i ty nejpodstatnější vlastnosti blockchainu. Viz Research: EOS is not a blockchain, it’s a glorified cloud computing service .

0day v jQuery pluginu je aktivně zneužíván poslední tři roky. Oprava existuje, ale otázka je, kdy se dostatečně rozšíří. Problematický plugin JQuery File Upload umožňuje ovládnutí serveru. Není dobré ho podceňovat, jde nejenom o jeden z nejoblíbenějších pluginů, ale také je zásadně rozšířený do dalších projektů v řadě dalších CMS/internetových dodatcích. Na YouTube dokonce najdete návody, jak ho zneužít. Viz Zero-day in popular jQuery plugin actively exploited for at least three years .

Flickr končí s 1 TB místa zdarma i Yahoo účty. Placený (Pro) plán je bez omezení. To první je mrzuté (protože zdarma můžete na Flickru mít pouze 1000 fotek/videí), ale po akvizici Flickru společností SmugMug se to očekávalo. To druhé je pozitivní. Viz A sharper focus for Flickr a Why we’re changing Flickr free accounts .

Serveru Recode klesá návštěvnost, stane se součástí Vox.com. Recode bylo jedním z vlny žurnalistických startupů vedených a spouštěných samotnými novináři. Recode se stane sekcí Vox.com (mateřská společnost), ale zůstane jako značka. S omezením stavu se nepočítá a na Recode.net zůstanou archivy. Viz Tech and Media Website Recode to Be Folded Into Vox.com , kde zjistíte i to, že v září 2018 už návštěvnost byla pouze 1,36 milionu unikátních návštěvníků, polovina toho, co server měl před rokem.

Diablo III a Dark Souls jsou nově k dispozici pro Nintendo Switch. Nádhera. A v „Immortal“ podobě se Diablo objeví i pro iOS a Android. V plné MMORPG podobě.

HARDWARE

Vydělal na kryptoměnách a teď chce stavět utopickou komunitu. Launch měli dokonce v Praze a teď po Praze najdete jejich billboardy, blockchains.com. A ne, že při sledování druhého videa budete myslet na The Circle:

MARKETING A KOMUNIKACE

Twitter Counter končí. Na webu služby o tom nic není (web popravdě poněkud strádal už poměrně dlouho), konec oznámili na Twitteru. Proč končí, vysvětleno není, ale díl na tom bude mít i samotný Twitter, který stále pokračuje v omezování API a ekosystému.

Jak vytlačit noviny z první stránky výsledků vyhledávání? Zaplatit pár tisícům cizinců 20 centů a za chvíli je hotovo. Poučný příběh v Someone Paid Thousands Of Foreigners 20 Cents Each To Hide HuffPost’s Negative Coverage Of A Democratic PAC. Jasně že šlo o kritický článek, který někomu (v tomto případě Demokratům v USA) nevyhovoval.

Facebook umožňoval cílit na „bílou genocidu“ a jeden by řekl, že se z podobných afér se zcela nevhodným cílením poučil už z minulosti, ale zjevně peníze a komerční zájmy stále převažují nad zodpovědným přístupem. Tohle cílení mimochodem umožňovalo v USA oslovit 168 tisíc uživatelů. Viz FACEBOOK ALLOWED ADVERTISERS TO TARGET USERS INTERESTED IN “WHITE GENOCIDE” — EVEN IN WAKE OF PITTSBURGH MASSACRE.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Podezřelý z útoků bombami na Twitteru vyhrožoval, byl nahlašován a Twitter to ignoroval. Teď se omlouvá za chybu. Vcelku běžný postup ve všech předchozích případech selhání jak na Twitteru, tak Facebooku. Nikdy to nevedlo k nápravě. Viz Twitter suspends accounts linked to mail bomb suspect.

Vyšetřování nevěrohodného příběhu agentury Bloomberg o Supermicro špionáži je velmi podrobná analýza toho, proč je prakticky všechno, co si v Bloombergu vymysleli, nesmysl a žádný špionážní čip na základních deskách od Supermicro neexistoval. Prostudujte Investigating Implausible Bloomberg Supermicro Stories, ať víte, o co vlastně jde. Byť stručný závěr je ten, který je známý už týdny: redaktoři Bloombergu si to vše vymysleli.

Facebook vydělí WorkPlace (Facebook pro firmy) na WorkPlace.com, aby prý uspokojil firmy obávající se o bezpečnost. Těžko říct, jestli si Facebook myslí, že firmy a zákazníci jsou nekonečně hloupí, ale to, že WorkPlace poběží na jiné doméně než Facebook, nemění nic. Stále je to Facebook, který uvnitř firem nemá co dělat, a hlavně na něm nemají být žádná firemní data. Bezpečné to být nemůže. Facebook službu navíc provozuje ze stejného důvodu jako vše ostatní: chce o vás (a vaší firmě) vědět všechno. Viz Facebook is separating Workplace from the main Facebook site to appease business customers concerned about security.

Ruští hackeři tvrdí, že mají na prodej data ze 180 milionů hacknutých facebookových účtů. Prozatím ale prodávají obsah zpráv jenom ze zhruba 81 tisíc. Facebook na to reagoval tím, že k žádnému hacku nedošlo. K čemuž je vhodné dodat, že Facebook byl děravý prakticky rok a tvrzení o tom, že bezpečnostní problémy postihly jen nějakých 18 milionů účtů, se samozřejmě věřit nedá. Zmínění hackeři s tím ale nijak souviset nemusí – záplava lidí používá na Facebooku hesla, která jim unikla z jiných služeb, další záplava ochotně vyplní heslo do čehokoliv, co se jim objeví na obrazovce. Zásadním zdrojem hesel a informací mohou být i škodlivá rozšíření do prohlížečů a malware. Viz Private messages from 81,000 hacked Facebook accounts for sale.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Videa delší než dvě minuty na Facebooku nefungují, upozorňuje Why We Abandoned Facebook Video Longer Than Two Minutes a celé to také trochu souvisí s podvodem, který Facebook udělal na inzerenty i média. Falšování čísel o sledovanosti videí spolu s automatickým přehráváním totiž vyvolalo dojem, že lidé na Facebooku touží po videích. A co navíc, že touží po dlouhých videích. Netouží. Dlouhá videa nicméně fungují na YouTube.

Podle Marka Zuckerberga je budoucnost ve sdílení přes zprávy a Příběhy. Těch prvních se přes aplikace Facebooku pošle 100 miliard denně, těch druhých 1 miliarda denně. Tohle malování budoucnosti má pár problémů. Ten hlavní je, že Facebooku se čísla nedají věřit, opakovaně je falšuje tak, aby vyhověla jeho zájmům. Opakovaně se ukázalo, že Facebook lhal. Druhá drobnost je, že Mark Zuckeberg stále žije v tom, že si lidé v chatu „sdílejí“ fotografie. Nesdílejí, oni si je posílají. Zní to sice jako nedůležitá věc, ale není tomu tak. Je to jiný způsob užití, který nakonec souvisí i s tím, že v privátních chatech má reklama zásadní problém. Viz Zuckerberg says the future is sharing via 100B messages & 1B Stories/day.

Twitter nově umožní nahlásit, že účet je (podle vás) bot. Jde o součást tažení proti falešným účtům, která nemá příliš oporu v tom, jak Twitter funguje. Není to Facebook, takže účet na Twitteru nemusí provozovat žijící osoba. Navíc je nová možnost pojmenovaná „the account tweeting this is fake“ a je schovaná pod nahlášením spamu.

Facebook vám Příběhy prostě vnutí, že je nechcete, to je váš problém. V nově testované podobě se objeví příběhy jako kompletně zaplněný displej na začátku klasického newsfeedu. Toho newsfeedu, kde už stejně nevidíte nic od stránek, jejichž jste fanoušci, a stále méně vidíte obsahu od přátel. Viz Facebook's Testing Another New Stories Layout as it Continues to Push Usage.

Twitteru je líto, že se mezi „trending“ tématy objevilo „Zabijte všechny Židy“. Vydrželo to tam sice asi deset minut, ale stopu to zanechalo dost výraznou. Viz Twitter is sorry about that whole ‘Kill all Jews’ thing. „Kill all Jews“ se tam objevilo opět automaticky a Twitter se už roky nedokáže poučit, že bez moderace nemůže podobné věci provozovat. Paradoxem je, že Twitter tvrdí, že právě „trending“ je moderováno živými lidmi.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple pilně pracuje na vlastních mapách a v APPLE’S NEW MAP ukazují zajímavé proměny a zmiňují i některé techniky, které doplňují do klasických map informace na základě satelitních snímků. Dlouhé čtení se záplavou příkladu „nyní“ a „před“.

Dodávky chytrých telefonů v Q3 2018 poklesly o 6 procent. Uvádí to IDC v Global Smartphone Shipments Down 6.0% in Q3 2018 as the Leading Vendor and the Largest Market Face Challenges, According to IDC.

TikTok (bývalé Musical.ly) má v USA více stažení než Facebook, Instagram, YouTube i Snapchat. Viz TikTok surpassed Facebook, Instagram, Snapchat & YouTube in downloads last month.

Když celý život budete mít jenom iPhone, vyjde vás to na 5300 USD. Nebo taky možná na 75 000 dolarů, když do toho ještě kreativně zamícháte ceny za telefonní a datové služby. Původní analýza viz The $75,000 cell phone bill & the $5,300 iPhone: Will smartphones rob your retirement? Pro pobavení ještě viz The true cost of an iPhone over your lifetime: $300,000, kde jsou ještě kreativnější a tvrdí, že o 300 tisíc dolarů přijdete, protože jste je přece mohli investovat. Zvláštní, okurková sezóna už není a Apríl také ne.

STARTUPY A EKONOMIKA

IBM je blízko akvizici společnosti Red Hat, uvádí Bloomberg v IBM Nears Deal to Acquire Software Maker Red Hat. Red Hat má tržní ohodnocení 20,5 miliardy USD. Též viz IT'S OFFICIAL: IBM is acquiring software company Red Hat for $34 billion, kde je uvedena i možná cena akvizice, 34 miliard dolarů. Zaznívá tam i to, že IBM bude nadále pokračovat v tom, co Red Hat dělal v oblasti open source, nedojde k ukončení partnerství s dalšími společnostmi a Red Hat zůstane jako nezávislá jednotka se současným vedením.

Potvrzuje to nakonec i Red Hat v tiskové zprávě IBM TO ACQUIRE RED HAT, COMPLETELY CHANGING THE CLOUD LANDSCAPE AND BECOMING WORLD’S #1 HYBRID CLOUD PROVIDER a dvou článcích na blogu: Red Hat + IBM: Creating the leading hybrid cloud provider a Important Additional Information and Where to Find It. Pokud vás zajímá víc, přečtěte si Největší sázka za sto let aneb Proč IBM kupuje Red Hat nebo Red Hat: Jak opustit svůj hlavní produkt a vylétnout na vrchol.

Apple už nebude poskytovat prodejní čísla pro iPhone, iPad, Mac ani další hardware. Viz Apple will no longer report iPhone sales. Here’s why, kde zmiňují to, že čísla (počty kusů) stagnují, obraty ale vlivem stále dražších produktů stoupají. Takže když Apple přestane udávat počty prodaných kusů, bude tato nepříjemnost méně viditelná.

Je Initiative Q další kryptoměnou, platebním systémem, nebo prostě jenom podfukem? O víkendu se toho nedá na sociálních sítích nevšimnout, odkazy s pozvánkami do initiativeq.com jsou všude. Občas k tomu někdo napíše „je to od lidí z PayPalu“ (ne, opravdu není). V aktuální podobě je krajně nejisté, co to vlastně je – jisté je ale jedno: nikdo nemůže masově rozdávat peníze, a to ani ty neexistující kryptoměnové (u kterých slibuje/naznačuje, že budou mít dolarovou hodnotu). Pro pobavení je ta registrace fajn, hodí se to i jako studium toho, jak na sociálních sítích vyvolat vlnu. Jinak viz What is Initiative Q: Is it the new bitcoin, or just one big fake scam? a What Is Initiative Q: New Crypto Payment Network Or Faulty Q Token Spam?

INFOGRAFIKY

Přes padesát čísel o e-mail marketingu v infografice, která navrhuje, že by se vám mohla hodit pro strategii na rok 2019. Což je dost dobrá připomínka. Je čas řešit rok 2019. Viz 50+ Email Marketing Stats to Guide Your 2019 Strategy [Infographic].

23 metrik, které můžete použít pro sledování úspěchů obsahového marketingu. Viz 23 Metrics to Measure Content Marketing Success [Infographic] a nezapomeňte, že některé metriky nejsou až tak dobré (třeba počet zhlédnutých stránek).

Sto zdarma dostupných marketingových nástrojů je docela užitečný přehled řady pomůcek. Nutno dodat, že některé z nich jsou zdarma dostupné jenom v omezené podobě. A také to, že je možná fajn si prohlédnout i The Conversation Prism.

Pravidla slušného chování na mobilních telefonech neboli Smartphone Etiquette 2018.

