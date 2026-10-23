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Obrazem: Nápis „prodáno“ i hřbitovní svíce. Jak se likvidují zbytky vysílačů v Liblicích

David Slížek
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Zbytky odstřelených stožárů bývalého vysílače v Liblicích postupně mizí. Demoliční firma Kovo-Central konstrukce rozřezává a odváží. Na místo míří také řada zájemců o suvenýry.
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Týden po odstřelu někdejších nejvyšších staveb v Česku panuje na místě bývalých vysílačů Liblice činorodý ruch. Pracovníci demoliční firmy rozřezávají oba stožáry na kusy a postupně je odvážejí pryč. Na místo hned po demolici mířila také řada zvědavců, někteří z nich i proto, aby si odnesli kusy kostrukcí jako suvenýry.

Podle serveru iDnes.cz si firma na ostrahu areálu najala soukromou bezpečnostní agenturu. Ani to ale nedokázalo lidem v honu na zbytky 355 metrů vysokých stožárů úplně zabránit.

Kromě rozřezání ocelových konstrukcí se mají demolovat také železobetonové základy, které má firma nejprve odstřelit a pak pomocí bagrů rozebrat na kusy až do hloubky 1,5 metrů pod povrchem země.

Podívejte se, jak to dnes na místě vypadá:

Stožáry se složily k zemi 15. října v 11:15. Obě stavby musely padnout zároveň, protože měly vzájemně zkřížená kotvící lana. Výbušniny zároveň byly nastaveny tak, aby se konstrukce při pádu rozlomila a „složila“.

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Podívejte se na video odstřelu, které zachycuje hlasité exploze a pád stožárů:

Průběh demolice máme zachycený také na fotografiích:

Liblice padly k zemi. Jak se odstřelovala nejvyšší stavba v Česku Přečtěte si také:

Liblice padly k zemi. Jak se odstřelovala nejvyšší stavba v Česku

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Autor článku

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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