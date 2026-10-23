Obrazem: Nápis „prodáno“ i hřbitovní svíce. Jak se likvidují zbytky vysílačů v Liblicích

Týden po odstřelu někdejších nejvyšších staveb v Česku panuje na místě bývalých vysílačů Liblice činorodý ruch. Pracovníci demoliční firmy rozřezávají oba stožáry na kusy a postupně je odvážejí pryč. Na místo hned po demolici mířila také řada zvědavců, někteří z nich i proto, aby si odnesli kusy kostrukcí jako suvenýry.
Podle serveru iDnes.cz si firma na ostrahu areálu najala soukromou bezpečnostní agenturu. Ani to ale nedokázalo lidem v honu na zbytky 355 metrů vysokých stožárů úplně zabránit.
Kromě rozřezání ocelových konstrukcí se mají demolovat také železobetonové základy, které má firma nejprve odstřelit a pak pomocí bagrů rozebrat na kusy až do hloubky 1,5 metrů pod povrchem země.
Podívejte se, jak to dnes na místě vypadá:
Stožáry se složily k zemi 15. října v 11:15. Obě stavby musely padnout zároveň, protože měly vzájemně zkřížená kotvící lana. Výbušniny zároveň byly nastaveny tak, aby se konstrukce při pádu rozlomila a „složila“.
Podívejte se na video odstřelu, které zachycuje hlasité exploze a pád stožárů:
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