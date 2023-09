Okopírované evropské budovy a žádní lidé. Jak vypadá vývojové centrum Huawei v Číně

Během své poslední návštěvy Číny jsem se mimo jiné zajel podívat do města Suzhou (Su-čou) sousedícím s Šanghají. Společně s rovněž nedalekým Hangzhou (Chang-čou) se jedná o historicky bohaté lokality. V moderní době je to dáno zejména centrálami technologických firem jako Alibaba, Hikvision nebo Dahua (Hangzhou).

Suzhou dominuje historické centrum, kde na tradičních rekonstruovaných budovách staré Číny svítí loga KFC nebo Starbucks. V okolí jsou skoro nekonečné zástupy výškových paneláků a k vidění je i kancelářská budova s logem Škoda Auto a Volkswagen Group.

Širší okolí města připomíná Silicon Valley. Všude jsou „krabicoidní“ sídla různých firem protkaná silnicemi. Na budovách svítí loga jako TCL, což je kromě jiného výrobce televizí sponzorující českou fotbalovou reprezentaci. V komplexu je možné spatřit i autonomní vozítka a dodávky rozvážející zásilky a jídlo.





Kopírka Evropy

Jeden areál se uniformnímu vzhledu výrazně vymyká. V Suzhou začala zapouštět kořeny v jihočínském Shenzhenu (Šen-čenu) sídlící společnost Huawei. Areál zaujme hned na první pohled. Všech čtrnáct zde postavených budov totiž kopíruje architekturu z Evropy, a to včetně soch buclatých gotických andělíčků. Budovy mají až křiklavé barvy a nejsou tak detailní, takže to připomíná návštěvu Disneylandu.

Jak vypadá vývojové centrum Huawei v Suzhou:

Není to nová věc. Sídlo Huawei v Shenzhenu je ještě výrazně větší a jednotlivé sekce v něm kopírují konkrétní evropská města, a to včetně Českého Krumlova, který tam má i vlakovou zastávku. V hlavní budově na stropě visí impozantní lustr od české firmy Preciosa za miliony eur. Fotogalerii jsme na Lupě přinesli v minulosti, podívat se na ni lze zde, případně pod článkem.





Huawei buduje R&D centra všude po Číně a v konkurenci dalších technologických firem se snaží bojovat o talenty. Suzhou spadá mezi lokality s velkými plány na rozvoj. Kampus je dimenzovaný na deset tisíc lidí a má rozlohu přes 450 tisíc metrů čtverečních.

Při průchodu nicméně „evropské ulice“ působily jako město duchů a skoro na žádné zaměstnance jsem nenarazil. V komplexu v Suzhou aktuálně údajně pracují dva až tři tisíce lidí (věkový průměr je jednatřicet let), takže to možná bylo tím. Do samotných budov jsem se nedostal. Je otázkou, zda kampus není tradičně čínsky velkolepě naddimenzovaný (kombinace velkých očí a snahy ohromit), nebo zda se skutečně podaří zaplnit.

Na podobu kampusu Huawei v Suzhou se můžete podívat v galerii. Mimo jiné jsou tam rudé billboardy s fotkami oceněných zaměstnanců, což připomíná různé socialistické tabule s krepovým papírem, jak jsme je znali u nás. Dále lze vidět motivační cedule nebo ty vyzývající k účasti v aktivitách a vzdělávání.

Huawei a další čínské technologické firmy jsou pověstné tím, že se v nich musí dlouho pracovat. Zažil se pojem 996, což znamená práci od devíti do devíti, šest dní v týdnu. Podle jednoho zaměstnance Huawei, se kterým jsem v Suzhou mluvil, se tady pracuje od devíti do pěti. Směna poslední sobotu v měsíci má být dobrovolná s tím, že si je pak možné vzít den volna. Vedení Huawei ale v souvislosti s americkými sankcemi burcovalo, aby lidé do práce dali vše, takže to ve skutečnosti může být všelijak.

Český Krumlov a další. Kanceláře Huawei v Shenzhenu a Šanghaji: