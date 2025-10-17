Lupa.cz  »  Ondřej Svoboda: Díky AI vznikne řada filmů, na které by jinak nebyly peníze

Ondřej Svoboda: Díky AI vznikne řada filmů, na které by jinak nebyly peníze

Jan Vaca
Dnes
Doba čtení: 27 minut
Ondřej Svoboda
Autor: Archiv Ondřeje Svobody, publikováno se svolením
Fotografie Ondřeje Svobody vznikla s pomocí AI nástroje krea.ai a modelu Flux.
Sociální sítě zaplavují krátká videa vytvořená s pomocí AI nástrojů. V blízké budoucnosti to bude ještě horší, nepůjde ani rozpoznat, zda jde o realitu nebo uměle vytvořené záběry. „Na druhou stranu díky AI vznikají už i originální filmy, na které by nebyl jinak rozpočet,“ říká videotvůrce Ondřej Svoboda.

Před časem prošla sociálními sítěmi série krátkých filmů, v nichž v roli influencerů vystupovali Přemysl Oráč nebo kněžna Libuše. Všechny vznikly s pomocí umělé inteligence, jejich tvůrci Ondřejovi Svobodovi zabralo vytvoření každého dílu asi jeden den.

V podcastu pro Lupu vysvětluje, jak snadno lze podobné snímky dnes vytvářet nebo jaké chybí nejčastěji lidé při používání AI generátorů dělají. „K AI bych přistupoval jako k parťákovi z týmu, který mi pomůže něco vytvořit,“ dodává.

Rozhovor s Ondřejem Svobodou si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:

Níže vám nabízíme přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).

Deset let jste pracoval pro Avast. Jak se stane, že se člověk v manažerské pozici stane AI videotvůrcem?

Krásná otázka. Já jsem se videem zabýval už předtím, než jsem nastoupil do Avastu. Natáčel jsem s kamarády, vytvořili jsme dabovanou parodii Pár pařmenů, která má letos asi 21 let. Natáčeli jsme nějaké filmy, svatby, zakázky, pár reklam. Bylo to spíš jako koníček. Pak jsem se rozhodl, že půjdu studovat informatiku, dostal jsem se do Avastu a byla to úžasná zkušenost.

Ale už mi to stačilo. Říkal jsem si, že chci zkusit něco nového, jiného. Dal jsem si delší pauzu a během ní jsem uvažoval, do čeho se více ponořit. Neuvěřitelně mě začal fascinovat svět umělé inteligence – začalo GPT, Midjourney a tak. Cítil jsem, že je to něco, čemu chci věnovat čas, co chci zkoumat, ponořit se do toho a zjistit, jak to využít pro kreativní tvorbu. Postupně jsem dospěl k tomu, že se mi podařilo spojit technologický background ze studií informatiky a z Avastu a zároveň tvůrčí choutky a aspirace, které ve mně vždycky byly.

Mimoto se věnuji už deset let improvizačnímu divadlu. Takže jsem našel odvětví, kde můžu na maximum využít věci, které mě nejvíce táhnou – neustále se měnící technologie, neustále nové podněty v oblasti vývoje AI nástrojů a zároveň možnost kreativního vyjádření, sdělení myšlenky, pobavení lidí a tak.

Díky za vysvětlení. Teď už k AI videím. Poznáte na první pohled, že nějaké video bylo generováno s pomocí umělé inteligence?

Musím se trochu zamyslet, ale většinou zatím ano. Tím, že pracuji s těmito modely denně, si často myslím, že dokážu i odhadnout, který videomodel byl pro generování použit. Je to díky tomu, že neustále vidím, jaké výsledky dává. Kdyby šlo o ty nejlepší, jako je Veo 3 od Googlu nebo Seedance 1.0 Pro od čínské společnosti ByteDance, tak si myslím, že většina lidí by to poznat nemusela. Nicméně jsou tam někdy ještě artefakty nebo nějaká specifika, podle kterých si troufám říct, že to ještě poznám. Ale nemyslím si, že to bude dlouho. Je to otázka možná měsíců, kdy už i já, i když s těmi modely pracuji neustále, to budu mít hodně těžké.

Zmínil jste artefakty. Co tam je ještě špatně?

Typicky u Veo 3, které generuje videa včetně zvuků, je to hodně poznat na zvuku. Ten zvuk zní jako v nižší kvalitě, jako kdyby to byla špatná MP3, nějaká špatná nahrávka s vysokou kompresí. Zároveň lidé často používají rychlejší model Veo 3 Fast, u kterého je to poznat vizuálně – ten obraz vypadá příliš kontrastně. Postavy, které tam mluví, mluví trochu uměle, nedokonale, bez nějaké intonace. Občas v pohybu těch postav nebo v detailech se stane, že nějaká věc tam zanikne nebo se zničehonic objeví. Takovéto detaily. Člověk se ale musí hodně snažit, aby to rozpoznal.

Zmiňoval jste, že se videu věnujete už třeba dvacet let. Dokážete říct, jak může v tuto chvíli při současných nastaveních AI usnadnit práci videotvůrci oproti klasické produkci?

Myslím si, že podobně jako v jiných oblastech je v prvé řadě potřeba se zamyslet, jestli ten záměr, který videotvůrce chce zpracovat, má smysl natáčet klasickou cestou, nebo jestli má smysl ho vytvořit pomocí AI kompletně, nebo se zamyslet nad tím, jestli dává smysl to nějak zkombinovat. Myslím si, že mnoho videotvůrců, kteří jsou zvyklí tvořit klasickou cestou, ty nástroje zatím ještě zavrhuje a nechtějí je nechat vstoupit do tvůrčího procesu, do lidské kreativity. Já si myslím, že je důležité vědět, co ty nástroje dokáží, a být ochoten je do procesu zapojit.

Možná nejjednodušší cesta pro člověka, který tvoří klasický videoobsah, je dogenerovat si nějaké záběry, na které se během klasického natáčení zapomnělo. Mám známé, kteří natáčejí klasicky i pomocí AI. Když člověk stříhá a zjistí, že zapomněl natočit detail nebo jiný úhel, může si vzít jednoduše snímek z natočeného materiálu, požádat nějaký obrazový generátor, třeba nedávný NanoBanana od Googlu, aby vytvořil záběr z jiného úhlu nebo detail na nějaký předmět. To si potom rozpohybuje. Ulehčuje to postprodukci a výsledek může být zajímavější.

Vstoupit do diskuse (3 názory)

Autor článku

Autor je od ledna 2018 ředitelem médií vydavatelství Internet Info. Předtím 6 let vedl zpravodajskou sekci portálu iDNES.cz, ještě předtím byl několik let reportérem celostátní redakce MF DNES. Občas si rád něco napíše.

Taky jsem si při čtení říkal, že to poslední, co filmový průmysl, v kterém v poslední děkádě panuje velká nadprodukce obsahu, je ještě více obsahu. :)
Jiří Eischmann
Podporovatel
Digizone.cz

Podcast

