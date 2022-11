Pád burzy FTX otřásá kryptoměnami v základech, experti jej přirovnávají ke krachu Lehman Brothers

Současné problémy kryptoměnové burzy FTX stahují dolů hodnotu celého kryptoměnového trhu. FTX na svém webu upozornila, že pozastavila všechny výběry a důrazně doporučuje neprovádět žádné vklady.

Bitcoin je na dvouletém minimu, jen za poslední týden odepisuje 12,5 %, Ethereum téměř 15 %, nejhůře postižený je ale nativní token burzy FTX – FTT. Za uplynulých 7 dní ztratil 85 % své hodnoty.

Někteří experti pád FTX přirovnávají ke krachu banky Lehman Brothers, která odstartovala světovou krizi v roce 2008. Tehdy šlo o rekordní bankrot v americké historii. Kryptoanalytik a spoluzakladatel burzy BitMex Arthur Heyes se domnívá, že nyní jsme v podobné situaci.

FTX = Lehman



That wasn’t the bottom. $SPX hit 666 in March of 2009.



Therefore $17,500 BTC is at risk.



How ‘bout dem puts now… — Arthur Hayes (@CryptoHayes) November 8, 2022

Advokátka Lucie Balýová se specializací na kryptoměny z AK Žižlavský vidí budoucnost centralizovaných kryptoburz skepticky. „Retailoví klienti už dříve své vklady omezili a zůstávají zejména spekulanti. To stabilitě ekosystému neprospívá. A třeba jsme opravdu na začátku konce jedné bubliny kryptoměn,“ vybízí k obezřetnosti.

K uklidnění emocí nepřispěla ani podaná ruka rivala burzy FTX, burzy Binance. Tento přímý konkurent FTX napřed na twitterovém účtu svého ředitele, Kanaďana čínského původu Čchang-pchenga Čao, v úterý uvedl, že FTX požádala Binance o pomoc a dochází k výraznému omezení likvidity.





This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022

Ve středu už ale nabídka pomoci neplatila. Poté, co se do vyšetřování vložila americká Komise pro cenné papíry a burzy i tamní ministerstvo spravedlnosti, Binance svůj záměr přehodnotila a z akvizice vycouvala.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f. — Binance (@binance) November 9, 2022

Budoucnost burzy FTX a prostředků, které u ní měli zákazníci uloženy, tak zůstává velmi nejistá.

Anatomie krize

Abychom pochopili, čím pád burzy FTX odstartoval, je na začátku nutné si představit jejího zakladatele, Sama Bankmana-Frieda. Třicetiletý Američan žije na Bahamách v podkrovním bytě s asi 10 spolubydlícími. Jeho majetek se před krizí jeho podniků odhadoval na 10,5 miliardy dolarů. Během jediného dne, tento týden v úterý, ale podle indexu Bloomberg Billionaires ztratil 94 % a Bankman-Fried se tím z kategorie miliardářů propadl mezi běžné dolarové milionáře.

Jeho kryptoměnové impérium je oficiálně rozděleno na dvě hlavní části: FTX (burza) a Alameda Research (hedgeový fond). I když se jedná o dva samostatné podniky a každý z nich je významný ve svém oboru, úplně oddělené od sebe nejsou.

Server Coindesk měl možnost nahlédnout do účetních výkazů Alamedy a zjistil, že ze 14,6 miliardy dolarů aktiv Alamedy je velká část tvořena tokeny FTT vydanými burzou FTX, která držitelům poskytuje slevu na poplatcích za obchodování na jejím trhu. Ukazuje to, že Bankman-Friedův obchodní gigant Alameda stojí na základech tvořených z velké části mincemi vygenerovanými jeho sesterskou společností, nikoliv nezávislým aktivem, jako je fiat měna nebo jiná kryptoměna. Vazby mezi FTX a Alamedou jsou neobvykle těsné.

„Je fascinující vidět, že většina čistého kapitálu v Alamedě je ve skutečnosti vlastní centrálně řízený a z prstu vycucaný token FTX,“ prohlásil generální ředitel investiční společnosti Swan Bitcoin Cory Klippsten, známý svými kritickými názory na jiné kryptoměny než bitcoin.

Rozvaha Alamedy ukázala i na další nástrahy. Mezi významná aktiva patří 3,37 miliardy dolarů v „držených kryptoměnách“ a velké množství nativního tokenu Solana blockchain (SOL). Bankman-Fried byl jedním z prvních investorů do společnosti Solana. To stačilo k tomu, aby se panika rozšířila i na tuto kryptoměnu. Trh reaguje obavou, že cokoliv je spojené s FTX, může být ohroženo byznysovými schématy Bankmana-Frieda.

Problém s likviditou eskaloval zmíněný CEO Binance Čchang-pcheng Čao, který v reakci na zjištění Coindesku naznačil, že se jeho firma hodlá svých podílů v tokenu FTT zbavit. Agentury Bloomberg a Techcrunch uvedly, že jakýkoliv prodej FTT ze strany Binance bude mít vzhledem k nízkému objemu obchodování s touto mincí vysoký dopad na její cenu.

Na scénu přicházejí cifršpióni

Následovalo oznámení Komise pro cenné papíry a Komise pro obchodování s komoditními futures, že společnost FTX a povahu jejího propojení s dalšími aktivy Bankmana-Frieda začínají vyšetřovat.

Stávající paniku na trhu s kryptoměnami má tedy na svědomí neprůhledné křížové financování firem kryptoměnového impéria Sama Bankmana-Frieda. Mohlo by se něco takového stát i v reálném světě? Aby majitel kamenné burzy „přifouknul“ hodnotu svého podniku penězi vytištěnými sesterskou firmou?

Advokátka Marie Koričanská z BKS advokáti, která se specializuje na právo obchodních korporací a kapitálového trhu, si takovou situaci vzhledem k úrovni tuzemské regulace nedovede představit. „Dozorový orgán by jí okamžitě sebral licenci, udělil pokutu, nařídil likvidaci a vyloučena není ani následná insolvence,“ odhaduje postup centrální banky s tím, že regulátor hlídá u sledovaných subjektů složení aktiv a takové propojení by nedovolil.

Zakladatel kryptoměnové akademie Altclub Daniel Trojan volá po majetkovém striptýzu všech služeb, které vydávají vlastní tokeny.

Je nejvyssi cas, aby sluzby ktere maji sve tokeny udelali a zverejnili audit. Pruser s Alamedou neni zdaleka posledni. FTX jsem popravde necekal, mel jsem Sama za jinyho borce ☹️ Osobne ale cekam pruser u cryptocom. — Daniel Trojan (@dtcz) November 9, 2022

Trojan odhaduje, že pád FTX může vyvolat problémy i u dalších významných hráčů v sektoru. Výběry některých typů aktiv totiž krátce zablokovala i kryptoburza Crypto.com, což podle něho může odstartovat vlnu výprodejů ze strany drobných investorů, aby si zachránili aspoň něco.

I když FTX s sebou pod hladinu stahuje i celou řadu dalších kryptoměn, o něco lépe na tom jsou ty decentralizované, které nejsou závislé na fungování burz. Odborníci odhadují, že u nich se trend brzy obrátí a znovu posílí. Pomohla by i jim tvrdší regulace a širší povinnosti reportování dozorovým orgánům? Advokátka Lucie Balýová si to nemyslí. „Krach bank se také nevyřeší tím, že si peníze necháte doma pod matrací. Trh kryptoměn je příliš dynamický na to, aby povinný reporting včas odhalil blížící se problémy,“ odmítá další rozšiřování regulace.

FTX není letos první společností v problémech. Na jaře zkrachoval blockchain Terra s virtuální měnou Luna nebo UST. V té době se mluvilo o největším krachu v historii kryptoměn. V insolvenci v létě skončila i americká kryptoměnová banka Celsius Network, která přilákala i několik tisíc českých investorů. Ti v součtu přišli o stovky milionů korun. Tehdy se řešilo i Ponziho schéma, neboli systém letadla, kdy z vkladů pozdějších investorů jsou vypláceny výnosy dřívějších střadatelů.

Pozorovatelé nevylučují v dohledné době ani krachy dalších kryptoměn. „I přes aktuální panic sale lze trh považovat za nafouknutý,“ naznačuje další vývoj advokátka Balýová.