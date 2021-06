Pavel Eichler (HitHit): Crowdfunding je jako e-shop. Funguje, když máte co nabídnout

Platforma HitHit funguje od listopadu 2012 a dnes už přes ni prošlo kolem čtyř tisíc různých projektů. Jen za loňský rok měla obrat přes 100 milionů korun a hlásí, že je v plusu.

„Když jsme začínali, hodně převažovaly kulturní projekty. V posledních letech a měsících to jsou spíš podnikatelské projekty,“ říká v podcastu serveru Lupa.cz jeden ze zakladatelů platformy Pavel Eichler.

Mezi prvními projekty, které se na platformě objevily, byl například ten od skupiny TataBojs. Chtěla tak získat finance na světelnou show na své turné. Nedopadlo to ale dobře. „My jsme členům skupiny tehdy nedokázali dobře vysvětlit, co mají udělat, aby uspěli. A jejich fanoušci proto nepochopili, proč zrovna TataBojs, kteří byli už tehdy považováni za velkou kapelu, žádají touto formou o peníze. Uspěli až při druhém pokusu, kdy už to měli mnohem lépe připravené,“ vzpomíná Eichler.

Podcast si můžete poslechnout zde:

Ze čtyř tisíc projektů, které přes platformu během let prošly, jich byla úspěšná asi polovina. Stejně je to i na konkurenčních službách včetně těch zahraničních.

V podcastu Eichler popisuje, co často rozhoduje, zda bude nějaký projekt úspěšný. Anebo neúspěšný. Přiznává ale, že se už několikrát spletl, když si říkal, že nějaký projekt nemá šanci a ono to naopak dopadlo dobře.

„My dnes fungujeme spíš jako e-shop. A právě to říkáme i zájemcům, kteří se přes nás rozhodnout požádat o peníze a řeší, jaké stanovit odměny za podporu. Hodně lidí vás přijde podpořit a pošle vám nějakou nízkou částku. Ale většina lidí si tam přijde něco koupit,“ dodává.

Zatím nejúspěšnějším projektem platformy byla loňská kampaň DVTV Extra. Tvůrci známé internetové televize chtěli na rozjezd nového webu bez reklam vybrat 750 tisíc, nakonec se celková částka vyšplhala až na necelých 9,8 milionu korun. „Překvapilo mě to. A myslím, že to překvapilo i je samotné,“ směje se Eichler.

Během pandemie platforma zmírnila podmínky pro přijímání nových žádostí. Běžně totiž HitHit požaduje, aby měl zájemce o podporu připravené třeba kvalitní propagační video, detailní popis a vymyšlené odměny.

„Úplně jsme to ale rozvolnili, protože nám bylo jasné, že ti lidé řeší teď úplně něco jiného a snaží se přežít. Pomohli jsme jim proto s propagací a dalšími věcmi a najednou počet projektů, které v té době byly na HitHitu, vystřelil ze 60 na 120. Celkem lidé poslali živnostníkům a malým firmám 26 milionů korun,“ dodává Eichler.

V podcastu portálu Lupa.cz zpovídáme zástupce české e-commerce, IT scény, mediálních domů i osobnosti z dalších souvisejících oborů. Naposledy jsme mluvili třeba s Radimem Polčákem, vedoucím Ústavu práva a technologií na Masarykově univerzitě, nebo s Danielem Lessnerem z Jednoty školských informatiků.

Máme také speciální podcastový seriál o historii českého internetu.

Podcast serveru Lupa.cz najdete na všech hlavních platformách: Apple Podcasts, Spotify, PodBean nebo Google Podcasts.