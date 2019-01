 »  Pavel Švadlenka (Hikvision): Zákazy čínských technologií? Politický, nikoli technický problém

To je věc politická a souvisí s tlakem na Čínu v rámci obchodní války. USA a Čína si ukazují, kdo co může. Nejde o technický, ale politický problém. Technologie se ze dne na den nestala špatnou.

Jak si vykládáte to, že Spojené státy už Hikvision zakázaly přístup do státního sektoru?

To se zeptejte jich, nezáleží to na mně.

Myslím si, že ne. Neděláme dodávky do kritické infrastruktury. Důvodem toho, proč jsme lídrem na trhu, je fakt, že si o to trh řekl. Instalační firmy si nás oblíbily, máme dobrý poměr cena/výkon. Jedna věc je politika a obchodní války a věci, které řeší pan Trump s Čínou a podobně. Probíhá určitá čínská expanze a je třeba, abychom byli obezřetní, to je bez debat. Každopádně naše technologie nepatří do kategorie životně důležitých pro stát a spadáme spíše mezi spotřební elektroniku. Nemyslím si tedy, že by aféra měla mít nějaké konkrétní dopady. Může mít vliv v rámci velkých výběrových řízení, ale takových zakázek není moc.

Národní bezpečnost určitě jako problém nevidím. Každopádně jako u každé elektroniky je třeba používat aktuální firmware a podobně. To byste nemohl používat ani Windows. Je třeba dbát na základní bezpečnostní standardy, které se používají u každého zařízení, které je připojené na internet.

Jsou ovšem doložené případy, kdy Hikvision měl problémy se zabezpečením, bylo možné se do zařízení dostat a partneři a odborníci si stěžovali, že na to firma reaguje velmi laxně.

To samé by se dalo říci o každé podobně velké technologické společnosti. Problémy se týkají i dalších výrobců a našich konkurentů. Všude se dá něco najít. Případy se rozhodně stávaly a většina z nich byla řešena aktualizacemi. Většina problémů je pak způsobená tím, že síť, kam je kamerový systém připojen, není zabezpečená zvenku. To je prostě základ, kdy není zabezpečen přístup do sítě. My prodáváme CCTV, což je v podstatě uzavřený kamerový okruh. Pokud máte nějaký vzdálený přístup, měl by být zabezpečený. Ale to se v Čechách často nedodržuje. Lidé se dostanou do sítě jako takové. Kdyby se do ní nedostali, není co řešit.



Autor: Hikvision Sídlo Hikvision v Hangzhou v Číně

Spojené státy nyní také řeší, zda na Hikvision neuvalit embargo, aby firma nemohla odebírat západní technologie, zejména tedy čipy. To je také pouze obchodní válka?

Nedávno jsem četl články o tom, že měla být skrze čínské špionážní čipy napadena americká firma. Ale ona firma pak udělala audit a zjistila, že tam žádné takové čipy nejsou (jde o aféru kolem Supermicro – poznámka redakce). Musíte přijít s něčím konkrétním a dokázat, že někde něco je. Nemohu se vyjadřovat k něčemu, co je pouze teoretické.

Ale toto embargo se zvažuje kvůli tomu, že Hikvision spolupracuje s čínskou vládou na používání kamer v detenčních táborech pro muslimské menšiny.

Je to politická záležitost, kterou bych nerad komentoval.

Hikvision je také součástí systému, který Čína buduje pro monitoring lidí.

To je věc občanů Číny. Je tam jiná kultura a u nás by to asi neprošlo. Zároveň si řada lidí tento systém chválí – třeba kvůli bezpečnosti. Ale těžko se mi hodnotí něco, o čem nic nevím. Nemám morální pochyby.

Jedním z důvodů, proč panují obavy z čínských technologických firem, je fakt, že v nich často drží významný podíl čínský stát. V případě Hikvision je to CETHIK, respektive CETC. To nevidíte jako problém?

My jsme tady v Česku nikdy nezaregistrovali otevírání nějaké politické otázky. Tyto věci se tady neřeší a prostě řešíme byznys a obchodní cíle. Od žádného čínského manažera tady nikdo o politice a něčem podobném nepadlo ani slovo.

V pražské kanceláři máte kolegy z Číny?

Jeden čínský kolega mluví česky a žije tady dvanáct let a druhý čínský kolega, který tady zrovna sedí, je tady na služební cestě. Jinak je nás tady asi dvanáct a většina jsou to Češi.

Jak fungujete právně? V obchodním rejstříku je firma, která má nula zaměstnanců, čínského jednatele a obrat pouze 806 tisíc korun.

Evropská unie je volný pracovní trh, takže máme pracovní smlouvy v Amsterdamu. Jednotka Hikvision v Česku vznikla z toho důvodu, aby tady legálně mohla vzniknout pobočka. Primárně jde o to, že řadu věcí je výhodnější platit v českých korunách, je to věc nákladů.



Autor: Raysonho @ Open Grid Scheduler/Grid Engine, CC0 Centrála Hikvision v Hangzhou v Číně

Jaký tedy máte v Česku roční obrat?

Jsou to vyšší stovky milionů. Tržní podíl v segmentu CCTV máme podle odhadů nad 40 procent.

O kolik procent ročně na zdejším trhu rostete?

Trh jako celek roste odhadem patnáct procent ročně. My v mnoha desítkách procent.

Akcie Hikvision na burze letos spadly skoro o polovinu. Souvisí to se situací ve Spojených státech. Může se tato situace podle vás přesunout i na další trhy?

Spojené státy jsou silný a klíčový trh, takže když se tam něco stane, působí to jako špatné PR a rychle se to rozkřikne. Tady jsme od USA hodně daleko a zároveň umožňujeme firmám vydělat.

Vašemu PR ostatně nepomáhají ani věci jak to, že jste v podstatě spin-off čínského ministerstva obrany.

To mi skoro říkáte novinku, to tady nikdo neřeší. Ale která z technologických firem nemá podobné základy? Jde to mimo mě. Nejsem nijak fanaticky nakloněný Číně za třicet stříbrných, ale tyto věci musí rozhodnout vláda a příslušné státní složky. Pokud by se objevila rizika a nějaká firma se zapojila do aktivit, které by poškozovaly Českou republiku, je třeba, aby se to na státní úrovni zakázalo. Já nejsem způsobilý o něčem takovém rozhodovat.

Zmínil jste, že Hikvision dokáže nabídnout dobrý poměr cena/výkon. To se o čínských firmách říká často. Dotuje čínská vláda aktivity Hikvision?

To nevím, v našich cenách to nevidím. Nemohu v ceníku vidět, jestli je tam dotace z čínské strany.

Jak u vás funguje prodej?

Distributoři nakupují ve skladech v Amsterdamu nebo v Číně. Když nakupují v Amsterdamu, mají to včetně dopravy a cla. Nákup z Číny je o něco levnější, ale zase se musí počítat s dopravou. Je stanovený ceník a ceny, které se odvíjí od řady kritérií, což je interní záležitost. Pak se doporučí cena pro trh a tím to končí. Pro mě řetězec začíná a končí u nastavení nákupních cen v Amsterdamu nebo v Číně. Do tvorby základní ceny nevidím.

Používají vaši čeští zákazníci u kamer i sofistikovanější funkce nad rámec samotného monitorování? Například rozpoznávání obrazu, prvky AI a podobně?

Málokdy. Lidé se na to velice pomalu učí a je zde velká setrvačnost. Vyspělé funkce jsou fajn, ale chce to čas. Instalační firmy se to musí naučit. Lze využívat funkce jako rozpoznávání obličejů, zjišťování netradičního chování a tak dále, ale to se tady prozatím příliš neaplikuje. V Česku funguje ochrana osobních údajů a firmy to také neumí správně aplikovat. Společnosti, které fungují v oblasti bezpečnosti, jsou většinou staří harcovníci a do změn se příliš nehrnou. Mladým se do toho příliš nechce a míří spíše vyloženě do IT. Náš byznys postupně stárne. Spolupracuji s lidmi, které znám dvacet pětadvacet let.

Je u nás více analogových než digitálních kamer?

Kdepak, podíl IP kamer neustále roste. Ale jinak je 80 procent instalovaných kamer určených k základnímu snímání obrazu. Občas se přidá nějaký detektor pohybu, dojde k napojení na požární a další alarmové systémy, ale vyspělejší funkce tvoří pouze deset až dvacet procent. Používá se vyhledávání ve videích, kdy se aplikují různé barevné filtry a podobně a není třeba otrocky videa procházet. Snažíme se o prosazení nových funkcí. Když se jeden člověk dívá na záznamy z třiceti kamer, nemá šanci vše spatřit a uhlídat. Snažíme se tedy ukazovat, že lze použít základní chytré funkce, které v živém přenosu obsluhu dokáží na věci upozornit. Tyto systémy je třeba správně navrhnout a nastavit. Asi 90 procent kamer tyto věci zvládne, ale lidé to neumí, nebo nechtějí umět.