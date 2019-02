 »  Petr Mareš (Eviso): Pro Skylink je OTT aplikace přirozeným doplňkem satelitní nabídky

Největší tuzemskou IPTV platformou je s velkým náskokem O2 TV, která loni v listopadu překonala hranici tří set tisíc předplatitelů. Skylink uvádí, že jeho OTT aplikaci Skylink Live TV využívá zhruba deset procent zákazníků. To by při aktuálním počtu zhruba jednoho milionu aktivních Skylink karet na českém trhu mohlo znamenat i sto tisíc uživatelů uvedené OTT platformy, což by jí bohatě stačilo na druhé místo v počtu uživatelů.

Třetím největším poskytovatelem internetové televize je pak T-Mobile, který na konci roku uváděl přes sedmdesát tisíc zákazníků. Podrobnosti o vývoji OTT služby Skylinku vysvětluje Petr Mareš z marketingové podpory aplikace Skylink Live TV, kterou zajišťuje společnost Eviso.

Jak dlouho už funguje OTT aplikace Skylink Live TV?

Funguje poslední dva roky. Já sám jsem do Evisa nastoupil na začátku roku 2017. Tehdy byla aplikace dostupná pouze pro satelitní box Samsung EVO. Následně se skupina M7 začala soustředit na zařízení s operačními systémy Android a iOS a také na variantu pro běžné webové prohlížeče. V loňském roce se vývoj aplikace zaměřil na chytré televizory. První byly chytré televizory Samsung a koncem roku 2018 se aplikace zpřístupnila i pro chytré LG televizory.

Aplikace je dostupná pro chytré televizory Samsung s operačním systémem Tizen a u LG pro modely s Web OS3.0 a vyšší, což by měly být televize vyráběné od roku 2016. V letošním roce přibydou chytré televizory patřící pod skupinu Vestel, což jsou například značky Finlux, JVC, Toshiba, Gogen či Hyundai. V ten moment by měla být aplikace přítomna v přibližně 95 procentech všech televizorů na trhu. De facto zbydou už jen televizory s Androidem, na které by také koncem tohoto roku mělo dojít.

Jak moc jste závislí na ostatních televizních platformách skupiny M7 Group, pod kterou Skylink spadá?

Skupina M7 provozuje značku Skylink na českém a slovenském trhu, má ale samozřejmě i další platformy v Německu, Rakousku, Nizozemí nebo v Belgii. Předmětná OTT aplikace je vyvíjena nizozemskou společností Stream Group, která majetkově patří též skupině M7. Aplikace je klíčově a designově identická pro všechny platformy M7 Group.

A vy zmiňovanou aplikaci následně de facto jen lokalizujete pro místní trh.

Lokalizaci realizuje Stream Group a my jim poskytujeme podporu. Kromě překladů do češtiny se aplikace jednotlivých platforem M7 liší ve funkcích, které podporuje tak aby aplikace splňovala požadavky jednotlivých M7 trhů a respektovala smluvní podmínky jednotlivých vlastníků televizních programů. Myslím např. omezení týkající se ukládání TV pořadů pro zpětné zhlednutí nebo možnost přetáčení uloženého obsahu.

V některých zemích tedy už je zakázané přetáčení reklam?