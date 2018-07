 »  Po Janu Bartovi investuje do Proactify také Jakub Havrlant

Minulý týden oznámil český startup Proactify, který vyvíjí doporučovací algoritmus pro internetové obchodníky, že se mu podařilo od investorů v prvním kole financování vybrat už celkem 100 tisíc dolarů . K Janu Bartovi (sponzor sekce Startupy na Lupě – pozn. red.), jenž investoval milion korun přes svou kyperskou společnost Absurd Capital, se připojila firma Rockaway Enterprises. Jejím prostřednictvím investuje zakladatel serveru Bezrealitky.cz a ředitel Allegro Group Jakub Havrlant.

Podle jednoho z dvojice zakladatelů Proactify Jiřího Kopsy vložila Rockaway do jeho společnosti 770 tisíc korun. Získala za ně deset akcií a obchodní podíl 7,41 procent. Hodnota firmy vypočtená na základě této investice tedy přesáhla deset milionů korun. V prosinci, kdy investoval Jan Barta, vycházela valuace Proactify na 8 milionu korun. Svůj podíl od té doby zvýšil z 12,5 na 18,52 procent.



Autor: StartupYard Jiří Kopsa a Josef Holý. Než založili Proactify, pracovali pro Sun Microsystems v Česku i v USA.

Obě investice jsou podle Jiřího Kopsy v hotových penězích. Startup je použije k vytvoření dvou nových pracovních míst pro programátory. Jednoho zaměstnance již firma má, další pro ni od listopadu pracují jako kontraktoři.

Aktuální rozdělení obchodních podílů ve společnosti Proactify, která je registrována v Británii, je následující:

Jiří Kopsa (zakladatel) 33,33 %

Josef Holý (zakladatel) 33,33 %

akcelerátor StartupYard 7,41 %

Abdsurd Capital (Jan Barta) 18,52 %

Rockaway Enterprises (Jakub Havrlant) 7,41 %

Tajnůstkářská Rockaway

Firma Rockaway Enterprises, jejíž investicí se šéfové Proactify minulý týden pochlubili, není k nalezení v českém ani v britském obchodním rejstříku. Na webu neuvádí žádná jména ani kontaktní údaje.

Web Rockaway.cz. Údaj o tom, že fond má pro roky 2010 – 2013 k dispozici dva miliony eur, tento týden zmizel.

Ani Jiří Kopsa nechtěl totožnost druhého investora prozradit: “Absurd Capital i Rockaway Enterprises jsou čeští investoři. S oběma jsme se setkali ještě ve StartupYardu. Jednání probíhala od listopadu,” řekl jen.

Jakuba Havrlanta však “prozrazuje” záznam v registru domén. Držitelem rockaway.cz je právě on. “Společnost Rockaway je společnost, přes kterou investuji,” odpověděl Jakub Havrlant e-mailem na otázku Lupy, zda jde skutečně o jeho projekt.

Jakub Havrlant na loňském E-business foru

“Rockaway má vizi investovat do projektů v seed fázi zejména v rozvojových zemích jako je východní Evropa a Latinská Amerika. Rockaway bude pravděpodobně v budoucnu přibírat další investory, ale v současné době se jedná o uzavřenou platformu. [Ostatní] investice nejsou veřejné, ale uzavřena je i další investice v Brazílii a v Argentině,” doplnil.

Další otázky, jimiž jsme se snažili zjistit, kde je Rockaway Enterprises registrován, jakou má právní formu, kolik investorů sdružuje nebo co od investice do Proactify očekává, ponechal Jakub Havrlant bez odpovědí.

Platícím zákazníkům na dosah

Proactify vyvíjí algoritmus, který zákazníkům elektronických obchodů na základě jejich předchozího chování doporučí, co by si mohli ještě koupit. „Dnešní elektronické obchody jsou jako papírové katalogy – stejné pro každého zákazníka. My pomáháme e-shopům využít svá data a prezentovat různým zákazníkům různé produkty, a tím maximálně využít několik minut pozornosti, kterou jim zákazníci dají,“ vysvětluje Jiří Kopsa.

Tvůrci Proactify slibují, že novinka funguje o poznání lépe než konkurence. Tvrdí, že v testech zvyšuje konverzní poměr a tržby e-shopů až o 15 procent. V uzavřené beta verzi nyní Proactify zkouší prodejce nábytku sconto.cz. Investice šéfa Allegro Group signalizuje, že zájem by mohl mít i touto firmou provozovaný největší český aukční server Aukro.cz.

“Jsme velice blízko k prvním platícím zákazníkům. Na podzim jsme Proactify testovali s několika malými zákazníky. Od té doby jsme postoupili k několika větším. První tržby očekáváme již v tomto kvartále,” říká Jiří Kopsa.