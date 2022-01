Poprask kolem Private Relay od Applu, kopie Wordle všude kolem a budoucnost Google TV

Americký T-Mobile prý blokuje iCloud Private Relay a někteří evropští operátoři to dělají také. Vodafone, Telefónica a T-Mobile měly podle zpráv v médiích podepsat otevřený dopis protestující proti této funkčnosti. Tvrdí, že Private Relay je připravuje o „životně důležitá síťová data a metadata“. Private Relay přitom není nic víc než bezpečné proxy a proti VPN, které jsou tu už roky, nikdo z operátorů nikdy neprotestoval. Jediné, o co operátoři přicházejí, je možnost zpeněžit data o chování uživatelů, něco, co je nežádoucí a ohrožuje soukromí. S případným blokováním iCloud Private Relay operátory je to ale nejspíš složitější. Podle Applu nepřinesl iOS 15.2 možnost toto ze strany operátorů zařídit.

NFT emotikon s hovínkem ukazuje, jak je to s web3. Jeho tvůrcem je zakladatel Signalu Moxie Marlinspike a velmi rychle pochopíte, že web3 je zásadně centralizovaný a o decentralizovanosti si můžete nechat jenom zdát. Čtěte v A Poop Emoji NFT Shows That ‘Web3’ Is Actually Pretty Centralized.

Rusko zadrželo členy REvil. Do USA je ale nejspíš nevydají. Jde přitom o jeden z nejžádanějších ransomware gangů, který je za řadou útoků na velké cíle v USA.

TELEgraficky

Wordle už i v češtině ■ Je-li Wordle málo, zkuste Absurdle ■ Konec podpory pro AngularJS ■ Nechat se platit přes Upwork? Rizikové ■ PCIe 6.0 je venku ■ Prince of Persia na Apple Watch ■ Media Bias Chart 9.0 je venku ■ DRM je zlo ■ BBC Visual and Data Journalism cookbook for R graphics ■ Nim Community Survey 2021 ■ Jailer ■ FFmpeg 5.0 je venku ■ Netflix v USA zdražuje

WEBDESIGN, INTERNET

Associated Press spouští novinářské fotografické NFT tržiště. Na apmarket.xooa.com je prozatím odpočet (spuštění na konci ledna 2022).

Otevřený dopis šéfce YouTube Susan Wojcicki upozorňuje na nedostatečná opatření v boji proti dezinformacím. Doslova se tam říká, že „YouTube umožňuje, aby platformu využívali bezohlední aktéři k manipulaci a vykořisťování ostatních a k vlastnímu organizování a získávání finančních prostředků. Současná opatření se ukazují jako nedostatečná“.

Vědci a lékaři vyzývají v otevřeném dopise Spotify, aby služba zavedla dezinformační politiku. Vadí tvrzení v nedávném pořadu Joea Rogana.

Jak pandemie covid-19 ovlivňuje naše vyhledávání při nákupech? Zajímavá analýza v zajímavém provedení k nalezení na thenewnormal.is.

HARDWARE

Nedostatek čipů přinutil Canon k prodeji inkoustů bez nich. Zákazníkům radí, jak vypnout DRM varování. Oč by svět byl jednodušší, kdyby výrobci tiskáren nedávali do každého inkoustu DRM čip. U Canonu mimochodem stačí chybu ignorovat, u HP by to nebylo možné.

Wagz Tagz je podobný AirTagům. Slouží ale k hlídání toho, kam pes doma nesmí. Zajímavý nápad představený na CES 2022.

Honor uvedl skládací Honor Magic V. Má to ale jeden háček. Bude dostupný pouze v Číně.

Alkalické články mají větší kapacitu než dobíjecí články. Všechny články mají zhruba stejný výkon, takže stačí koupit ty nejlevnější. Podrobně v Great AA Alkaline Battery Test – Pt 1: Battery Testing Fundamentals, a pokud budete hledat, najdete i zcela jiné výsledky. Chcete-li tedy zcela jiný pohled, tak v nejlepsi-baterie.cz.

Canalys: Celosvětové dodávky PC v roce 2021 vzrostly na 341 milionů kusů (15% meziroční růst). 2021 se tak stal nejlepším rokem od roku 2012.

SOFTWARE

Avira Antivirus také obsahuje nástroj na těžbu kryptoměn. Nepřekvapí to s ohledem na to, že Avira od loňského roku patří NortonLifeLock. Těží se ETH a mechanismy jsou totožné jako u Norton 360. Už předtím byla Avira software, který po pořízení bylo prakticky nemožné odinstalovat. Připomeňme, že NortonLifeLock v září 2021 koupil Avast. Viz též 500M Avira Antivirus Users Introduced to Cryptomining.

Testování těžby v Norton 360 vytěžilo ETH za 0,66 USD, náklady ale byly také 0,66 USD elektřiny a Norton si z toho ještě vzal 15 %. Než začnete těžit jakoukoliv kryptoměnu, spočítejte si to dobře. Proměna na skutečné peníze by navíc znamenala další náklady. A v tomto konkrétním případě by na tom vlastně mohl vydělat jen NortonLifeLock.

Z App Store mizí kopie Wordle. Zůstává pár klonů, které nepoužívají jméno Wordle. Na webu se prozatím kopie množí, včetně jazykových verzí. Pokud si tedy chcete Wordle zahrát, zapomeňte na aplikaci a jděte na web Wordle.

Jeden z těch, kdo okopírovali Wordle, se omluvil poté, co mu Apple odstranil aplikaci z App Store a na internetu se rozhořela kritika. „Uvědomuji si, že jsem překročil hranici. A určitě, určitě už nikdy neudělám nic, co by se tomu jen vzdáleně blížilo. Podělal jsem to.“ Následně to ale ještě více „podělal“ tím, že začal vysvětlovat, že Wordle nemá obchodní značku.

Adhole.org končí, přerostlo možnosti provozovatele a stalo se obětí vlastního úspěchu. Pokud byste hledali alternativní DNS pro blokování reklamy, tak může pomoci přehled zde. A pokud Adhole neznáte, tak ho možná znáte jako Public-Pihole.com.

Nolog.cz spustili CryptPad. Sadu nástrojů pro spolupráci, end-to-end šifrování a Open Source.

Philip Rosedale se vrací do Linden Lab. Rosedale před více než dvaceti lety založil Second Life (Linden Lab je provozovatelem). Vrací se jako investor a poradce. S ohledem na zájem o metaverza není divu. Via Second Life founder Philip Rosedale returns to Linden Lab.

Jaká je budoucnost Google TV? Se 110 miliony aktivními Android TV zařízeními celosvětově je dobré se ptát, jakou roli v tom všem hraje (a může hrát) Google TV. Podívat se můžete i na web Google TV jako takové.

God of War dorazil (konečně) na PC. Koupit můžete třeba na Steamu za 50 eur.

MARKETING A KOMUNIKACE

Google v Projektu Vivian přesvědčoval zaměstnance, že „odbory stojí za prd“. Anti-odborová kampaň běžela někdy od roku 2018 až do roku 2020.

Wikipedie čelí vnitřnímu tlaku, aby z ekologických důvodů přestala přijímat dary v kryptoměnách. Aktuálně je možné dary poskytovat přes BitPay v bitcoinech, bitcoin cash a ether. Právě bitcoin i ether jsou doprovázeny zásadní spotřebou energií a dopadem na životní prostředí. Viz též Wikipedia Faces Pressure to Stop Accepting Crypto Donations on Environmental Grounds.

Razer musel u masek Zephyr a Zephyr Pro odstranit údaje o N95 ochraně. Neměl pro toto označení certifikaci a podle jednoho z kritiků to ani v současné podobě není možné. Zůstává tak jen „cool“ svítící obličejová maska. A staré známé pravidlo, že nelze věřit všemu, co si někdo pověsí na web a dá do marketingových materiálů.

Chcete uspět v podcastech? Je to stále obtížnější a důvod je prostý: počet podcastů značně převyšuje počet těch, kdo mohou (a budou) poslouchat. Je to vidět i na Spotify – 381 milionů uživatelů (Q3 21) vs 3 200 000 podcastů s růstem vyšším, než je růst počtu uživatelů.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Nový backdoor SysJoker útočí na Windows, Linux i macOS.

Ve 4. čtvrtletí 2021 vzrostl počet útoků DDoS s výkupným meziročně o 29 % a mezičtvrtletně o 175 %. Další zajímavá čísla v DDoS Attack Trends for Q4 2021.

2021 přinesl rekordní množství zranitelností a chyb v pluginech pro WordPress. Řada byla zneužitelná.

Ukrajinské vládní a ambasádní weby zažily masivní bezpečnostní útok. Viz též Ukraine cyber-attack: Government and embassy websites targeted.

Kyberšpiónům se podařilo nakazit se vlastním malwarem. Indická skupina tak navíc odhalila detaily o své činnosti. Ragnatela RAT totiž umožnil získat přístup k informacím z nakažených počítačů kyberšpiónů. Detaily v Patchwork APT caught in its own web.

Mark Zuckerberg a Sundar Pichai se v roce 2018 dohodli na spolupráci, která teď zaměstnává právníky s ohledem na možné nezákonné monopolní praktiky.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Meta ve Velké Británii čelí hromadné žalobě. Tamních 44 milionů uživatelů Facebooku by si mohlo rozdělit 2,3 miliardy liber. Žaloba tvrdí, že společnost Meta „zneužila své dominantní postavení na trhu“ a stanovila „nespravedlivou cenu“ za bezplatné používání osobních údajů uživatelů.

Moderátoři Facebooku ve španělštině označují svou práci za „noční můru“. Letitý problém je zpět, tentokrát včetně nuceného docházení do kanceláří bez ohledu na covidovou situaci.

Baby Shark je první video na YouTube, které překročilo 10 miliard zhlédnutí. Nejsledovanějším se stalo už v listopadu 2020.

Google údajně roky klamal vydavatele a inzerenty ohledně cen a procesů svých reklamních aukcí. Včetně utajených programů manipulujících s cenami pro některé firmy a zvyšujících ceny pro kupující. Uvádí se to v neredigované žalobě.

MOBILNÍ APLIKACE

Třetinu našeho bdělého času věnujeme mobilním aplikacím. V průměru 4,8 hodiny denně na mobilech, podle nejnovějších zjištění App Annie. Řadu dalších zjištění najdete v The State of Mobile in 2022: How to Succeed in a Mobile-First World As Consumers Spend 3.8 Trillion Hours on Mobile Devices.

Instagram v Indii těží ze zákazu TikToku. V Q4 2021 byl nejstahovanější aplikací celosvětově, TikTok je na druhém místě. V App Store je ovšem TiKTok jedničkou.

Apple Frames 2.1 přináší nové vizuály, ale také českou lokalizaci. Můžete si je i přidat do Quick Actions ve Finderu.

Nebaví vás to online? Možná je to kvůli změnám, kterými online prostředí prošlo. Nové údaje ukazují, jak polarizovaná je politická konverzace v USA, a naznačují, co by mohlo přijít v polovině volebního období v roce 2022.

Android 12 umožní vypnout 2G mobilní síť. EFF žádá, aby Apple v iPhonech umožnil totéž s ohledem na to, že 2G není bezpečné a používá se pro útoky. 2G mobilní sítě přitom byly v USA vypnuty už před několika lety. U nás naopak Český telekomunikační úřad úkoluje operátory, aby 2G sítě udrželi v běhu co nejdéle.

STARTUPY A EKONOMIKA

Zdá se, že 90 % transakcí v blockchainu není spojeno s žádnou smysluplnou ekonomickou aktivitou.

Take-Two chce za 11 miliard USD koupit Zyngu. Ta první firma je známá hlavně kvůli Grand Theft Auto, ta druhá kvůli Farmville.

Studio 4 (Spotify Studios) končí a Spotify propouští 10 až 15 lidí, kteří v něm působili a tvořili podcasty.

Prodeje umění jako NFT prudce rostou, často ale bez vědomí autorů. NFT to více než usnadňuje, protože skutečné dílo se nejen vlastně neprodává, ale ani nikde v transakcích nefiguruje. OpenSea, kde se podobné věci ve velkém dějí, navíc reaguje zásadně pomalu při odstraňování podobných zlodějin. Komplikované je to i tím, že samotný prodej autorská práva neporušuje.

Kim Kardashian a Floyd Mayweather čelí žalobě investorů kvůli údajnému kryptografickému podvodu. Důvodem jsou aktivity dvou jmenovaných okolo kryptoměny EthereumMax (nemá nic společného s kryptoměnou ether). V žalobě se uvádí, že celebrity v příspěvcích na sociálních sítích uvedly „nepravdivá nebo zavádějící prohlášení“ o málo známé kryptoměně. EthereumMax od začátku června ztratil přibližně 97 % své hodnoty.

Tether na základě požadavku orgánů činných v trestním řízení zmrazil 160 milionů dolarů stablecoinu USDT na blockchainu ethereum v podobě tří adres. Od listopadu 2017 došlo k zmrazení 563 adres.

Cory Doctorow: Fintech je scam. Starší, ale užitečné čtení.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.