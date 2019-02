 »  Portál občana už je propojen s registrem řidičů a živnostenským rejstříkem

Tak už jsme se konečně dočkali! I když se to „trochu protáhlo“, skoro jako opravy na D1. Protože propojení mezi Portálem občana a registrem řidičů bylo slibováno již dávno – ale teprve včera se stalo skutečností. A ještě ne úplně v té podobě, jaká byla slibována.

Záměrem realizovat propojení se pochlubilo samo ministerstvo vnitra, když koncem srpna (loňského roku) vydalo tiskovou zprávu s názvem Přes Portál občana zjistíte stav bodového konta řidiče a jednoduše podáte i daňové přiznání. Ta avizovala obě nové možnosti již na měsíc září.

Pravdou je, že možnost týkající se daňového přiznání byla vloni v září skutečně spuštěna. Jak jsem ale podrobněji popisoval zde na Lupě, nedopadlo to úplně přesně podle avizovaných slibů: propojení Portálu občana s Daňovým portálem přineslo pouze možnost předvyplnění několika málo položek (jako je jméno a bydliště toho, kdo nějaký formulář vyplňuje). Z hlediska možností podání (odeslání již vyplněného formuláře) nepřineslo vůbec nic nového.

Trochu podobně (a trochu později) to teď dopadlo i s propojením portálu s registrem řidičů: na možnostech získat (úplný) výpis ze svého bodového konta řidiče se nic zásadního nemění – stále na to potřebujete vlastní datovou schránku, do které vám výpis přijde. Nejspíše proto, že Portál občana stále neumí (či nechce) doručovat do sekce „Dokumenty“ v rámci účtu příslušného uživatele přímo na portálu. A jeho propojení s registrem řidičů zřejmě není natolik sofistikované, aby obsah výpisu z bodového konta uživateli jednoduše zobrazilo (jako to umí RŽP, viz dále).

Nové je tak pouze to, že Portál občana už si umí v registru řidičů zjistit váš aktuální počet bodů, datum poslední změny a údaje o vašem řidičském průkazu. Tyto údaje vám pak nabízí: například číslo vašeho řidičského průkazu a údaj o konci jeho platnosti najdete v sekci „Moje doklady“, stejně jako číslo svého občanského průkazu a svého pasu (u těch ovšem bez údaje o konci jejich platnosti, viz obrázek).

Mezi „Dalšími údaji“ pak najdete ještě více informací o sobě: kýžený údaj o počtu bodů svého bodového konta, datum poslední změny tohoto počtu, dále skupiny, pro které máte řidičské oprávnění, a znovu číslo a konec platnosti vašeho řidičského průkazu:

Pokud vám ale nestačí údaj o celkovém (aktuálním) počtu bodů a chcete se dozvědět například to, kdy a za co jste body získali či kdy vám byly zase odečteny – tedy pokud chcete získat výpis ze svého bodového konta – stále na to potřebujete (svou) datovou schránku. Pak stačí kliknout na položku „Žádost o výpis“ (na předchozím obrázku) a požádat o zaslání výpisu.

Tato možnost, tedy získat výpis z bodového konta řidiče do datové schránky, je dostupná už docela dlouho (byla dostupná ještě před spuštěním Portálu občana, konkrétně od září 2015). Nové je dnes snad jen to, že když o výpis žádáte z Portálu občana, tento už dokáže v žádosti předvyplnit číslo vašeho řidičského průkazu (které jste dosud museli vyplnit sami).

Zbytek je stejný – do datové schránky vám přijde úplně stejný výpis, jaký chodil až dosud. Nic se nezměnilo ani na tom, že je tento výpis opatřován pouze zaručenou elektronickou pečetí, založenou na kvalifikovaném certifikátu, a nikoli kvalifikovanou elektronickou pečetí (jak od 20. 9. 2018 požaduje zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru). A také bez časového razítka.

Tisková zpráva, kterou k propojení Portálu občana s registrem řidičů vydalo Ministerstvo vnitra, cituje ministra dopravy Dana Ťoka, který slibuje další funkčnost: