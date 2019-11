 »  Přichází další nástupce Psionu, Microsoft může dodávat Huawei, MediaTek míří mezi elitu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Planet Computers vypouští na trh Cosmo Communicator. Tuto britskou firmu tvoří lidé z bývalého Psionu, kteří se snaží koncept těchto legendárních zařízení přenést do moderní éry. Prvním přístrojem bylo Gemini PDA, které mělo několik nedodělků. Cosmo se je snaží odstranit. Má osmijádrové CPU MediaTek P70, 6 GB RAM, 128GB úložiště, baterii o kapacitě 4220 mAh, Android 9.0 a velkou podsvícenou QWERTY klávesnici. Přibýt má podpora systémů Debian Linux, Kali Linux a SailfishOS. Přístroj rovněž lépe funguje jako telefon. Cena je 799 britských liber a dodávky do Vánoc.

Angela Merkel přišla s návrhem, že by Evropská unie měla vytvořit agenturu, která bude certifikovat technologie nasazované v sítích 5G. To míří především za Huawei, o níž se na starém kontinentu neustále debatuje. Bloomberg dále uvádí, že si německá kancléřka novou agenturu představuje ve stylu již fungujícího ekvivalentu posuzujícího bezpečnost a kvalitu léků. Merkel také sdělila, že nejednotný přístup Evropy v posuzování rizik spojených s 5G a Čínou by byl zničující jak pro Čínu, tak samotnou EU. Dodejme, že Německo a Francie nechají Huawei do svých sítí pustit. Určité principy už vzešly z pražské konference, nazvané jsou The Prague Proposals.

Huawei v Evropě zároveň patří mezi deset největších soukromých firem investujících do lobbingu. Čísla EU ukazují, že zde podnik v roce 2018 na tyto účely vynaložil 2,835 milionu eur. Je možné, že letos bude vzhledem k situaci ještě větší. Huawei například otevřelo transparenční centrum v Bruselu, zve akademiky, studenty a další subjekty do Číny a tak dále.

Americké ministerstvo obchodu udělilo výjimku Microsoftu, který může nadále obchodovat s Huawei, píše Reuters. Jde o první z výjimek, které USA chtějí na základě žádostí udělovat (není úplně jasné, podle jakého klíče, jen se zmiňuje národní bezpečnost). Huawei tak opět bude moci na své notebooky nasazovat Windows, nyní zkoušelo i Linux. O výjimku už zažádalo kolem tří stovek amerických firem. Pro Huawei je kvůli ekosystému Androidu nejdůležitější Google, tam ale situace nadále není jasná. Číňané jen dostali další tříměsíční odklad. Na trh se už bez služeb Google Play dostal Huawei Mate 30, který je i tak úspěšný – za dvě měsíce se ho prodalo přes sedm milionů kusů.

MediaTek představil čipset Dimensity 1000, se kterým chce hrát nejvyšší ligu v mobilních komponentách tohoto druhu. Novinka se bude vyrábět pomocí 7nm technologie (bez EUV). Součástí budou čtyři jádra Cortex-A77 (2,6 GHz), čtyři jádra Cortex-A55 a GPU Mali-G77 (podpora i pro 120Hz displeje). Dále je zde podpora pro Wi-Fi 6 a integrovaný 5G modem a koprocesor pro AI. Dostupnost se očekává v prvním kvartálu roku 2020.

Nvidia zase ukázala nový akcelerátor Tesla V100S, rozebírá AnandTech. Ten je založen na již známé 12nm architektuře Volta. Počet CUDA jader je 5120, tensor jader je pak 640. Výkon má dosáhnout 16,4 TFLOPS (FP32), respektive 8,2 TFLOPS (FP64). Součástí je 32 GB paměti HBM2 s propustností 1134 GB/s.

Google ukončí službu Google Cloud Print. Stane se tak k 31. prosinci 2020, přičemž od 1. ledna příštího roku už nebude novým zájemcům dostupná. Firmy a uživatelé tak budou mít rok na hledání náhrady. Google to vysvětluje tím, že služba byla primárně určená pro stroje s Chrome OS, které už nyní podporují běžné tiskárny.

Výrobce chytrých telefonů OnePlus byl napaden a útočník zcizil informace o objednávkách, kam spadají i údaje jako jména, adresy, e-maily či telefony. Hesla prý měla zůstat v bezpečí.