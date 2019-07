 »  Přichází nástupce BlackBerry, Apple ruší vývoj AR brýlí, superrychlý satelitní internet

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Společnost OneWeb otestovala svůj satelitní internet, který dosáhl na odezvu 32 milisekund. To je výrazné zlepšení oproti jiným řešením, které dosahují i na stovky milisekund. Datový tok se navíc dostal až na 400 Mb/s. V rámci testování se přenášelo HD video a využilo se šest družic na nízké oběžné dráze. OneWeb chce v příštím roce spustit komerční provoz, zapojí 650 satelitů.

Apple pravděpodobně přestal pracovat na brýlích pro AR/VR, píše DigiTimes. Může jít o dočasné pozastavení, firma každopádně tým rozpustila mezi jiné projekty. O AR/VR se v souvislosti s Applem mluví řadu let a i vydání ARKitu se považovalo za přípravu před něčím větším. Objevovala se řada patentů a též informace, že se operační systém měl jmenovat rOS. Pro někoho je ukončení prací důkazem toho, že Apple už není technologický tahoun, pro jiné to zase dokazuje, že AR stále není připravené pro mainstream. Microsoft se ostatně z koncového trhu stáhl a HoloLens pozicuje zejména do průmyslu a spol.

Qualcomm představil Snapdragon 855+. Využívá 7nm technologii, má osm jader, frekvenci až 2,96 GHz a u GPU se pak používá Adreno 640, kde je přislíben nárůst výkonu až o 15 procent. Vylepšený mobilní high-end dorazí ještě letos. Ještě nebude s 5G modemem, k tomu má Qualcomm svůj X50.

Xiaomi představilo chytrý telefon Xiaomi Mi A3. Je součástí programu Android One a patří k nemalému množství telefonů, které mají čistý Android bez upravené nadstavby (v tomto případě tedy bez MIUI). Základní výbava je dostačující (Snapdragon 655, 4 GB RAM, 6" AMOLED displej, čtečka otisků prstů v displeji, 4000mAh baterie), ovšem stejně jako u A2 chybí NFC, což znamená i nemožnosti platit s Apple Pay. Základní cena má být něco přes sedm tisíc, dostupnost ve třetím kvartálu.

Málo známá firma Unihertz chce zaujmout všechny nostalgiky, kteří používali BlackBerry. Ukázala přístroj Unihertz Titan, který je odolný, a především s hardwarovou klávesnicí. Má 4,5" IPS LCD displej (1440 × 1440 pixelů), 6000mAh baterii, NFC, dual SIM, bezdrátové nabíjení či čtečku otisků prstů. Mnoho dalších detailů se zatím neví. Titána si lze rezervovat na webu za 199 dolarů.

Českou mobilní aplikaci Záchranka už používá milion uživatelů. Podařilo se jí to po třech letech od spuštění. „Každý den přes aplikaci volá o pomoc cca 50 lidí v nouzi a za celou dobu už na základě volání z aplikace vyjeli záchranáři více než 30000krát,“ popisují tvůrci.

MediaTek představil čipy i700, které nahradí současné i500. Mají osm jader (Cortex-A75 a Cortex-A55), maximální frekvenci 2,2 GHz, podporu 8 GB LPDDR4X RAM, dvoujádrové NPU pro AI funkce či grafický čip PowerVR GM 9446. První přístroje s i700 se na trhu objeví začátkem příštího roku.

Samsung rozjel sériovou výrobu 12Gb mobilních pamětí LPDDR5. Brzy bychom se tak měli dočkat telefonů, které budou využívat 12 GB LPDDR5 RAM. Používá se 10nm proces.