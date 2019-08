 »  Přichází Samsung Galaxy Note 10, první 7nm procesory do serverů, HPE kupuje MapR

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Samsung představil nové smartphony Galaxy Note 10 a Galaxy Note 10+. První model má 6,3" Full HD+ displej, druhý pak 6,8" variantu s Quad HD+. U obou strojů už chybí jack konektor. Větší model dále nabízí 12 GB RAM a baterii 4300 mAh při váze 198 gramů, menší pak 8 GB RAM, baterii 3500 mAh a hmotnost 168 gramů. Vylepšen byl i stylus S Pen. Přístroje budou k dispozici od 23. srpna. Note 10 startuje na cenovce 24 999 korun, Note 10+ pak na 28 999 korun.

Samsung také ukázal notebook Galaxy Book S běžící na Windows 10. Váží pouze 0,96 kilogramu, má 13,3" FHD TFT displej, tenké provedení (11,8 milimetru) a především Qualcomm Snapdragon 8cx (7 nm). I díky tomu není třeba mít aktivní chlazení.

Hewlett Packard Enterprise kupuje podnik MapR. Dochází tak k další konsolidaci na trhu big data společností. Cloudera se sloučila s Hortonworks a Salesforce.com koupil Tableau. MapR se soustředí na práci s technologiemi Hadoop a Spark, HPE chce vše integrovat do své analytické platformy BlueData. Bude nadále podporovat partnery MapR, stejně jako stávající instalace.

AMD vydává první 7nm procesory pro servery. Jde o druhou řadu AMD EPYC 7002 též známou jako AMD Rome. Google a Twitter už oznámily, že je začínají ve svých datacentrech používat. Intel mezitím se serverovými 7nm procesory otálí a variantu Ice Lake by měl doručit nejdříve v roce 2021.

Severní Korea si pomocí kybernetických útoků přišla na dvě miliardy dolarů, říká zpráva OSN, kterou viděli v Reuters. Severokorejcům se daří získávat prostředky z bank nebo burz s kryptoměnami. V kyberprostoru také perou špinavé peníze. FireEye zase přišel s výzkumem, že čínská skupina APT41 vede útoky na high-tech, telekomunikační a další hráče po celém světě. Za skupinou má být čínský stát, který má zájem i na kradení dat v zájmu rychlejšího technologického a vědeckého pokroku své země.

Facebook pracuje na nové technologii posílání zprávy na Instagramu. Konkrétně chystá převod této technologie na tu, kterou používá Facebook Messenger. Ostatně na tom pracuje stejný tým, zjistil Bloomberg. Mezi oběma platformami tak bude možné si posílat zprávy. Na sjednocený systém má migrovat také WhatsApp. Měnit se budou i názvy, nově to bude Instagram from Facebook a WhatsApp from Facebook.

Apple dál pohodlně vládne trhu s chytrými hodinkami, spočítal Strategy Analytics. V druhém kvartálu expedoval 5,7 milionu Apple Watch oproti předchozím 3,8 milionu. Firma drží tržní podíl přes 46 procent. Druhý Samsung má necelých 16 procent.