Prima chce odradit diváky od přetáčení reklam. Zahájí speciální kampaň

Televize Prima bude od května vysvětlovat divákům, že nemají přeskakovat reklamy, protože kvůli tomu přichází o peníze na původní tvorbu. Vytvořila kvůli tomu videa s oblíbenými tvářemi svých pořadů. Kampaň se objeví v televizním vysílání, v rádiích, v novinách, programových týdenících a na internetu.

„Naším cílem je veřejnosti vysvětlit, že jejich zhlédnutí reklamy je pro nás důležité. V posledních letech se počet domácností, které využívají IPTV, téměř ztrojnásobil, uživatelé si oblíbili zpětné přehrávání pořadů a spolu s tím se i naučili přetáčet reklamy. Podle realizovaných průzkumů dokonce až dvě třetiny lidí během sledování pořadů přetáčí reklamu. Kvůli tomu ročně přicházíme až o 300 milionů korun, které bychom mohli zpětně investovat do výroby dalšího programu,“ uvedl Lukáš Kubát, ředitel pro strategii skupiny Prima.

IPTV služby využívalo na konci roku 2021 zhruba 22 procent českých domácností. Ty si značně oblíbily dodatečné sledování z archivu, které u některých pořadů tvoří až 60 procent sledovanosti.





Kampaň Nepřetáčej představuje tři oblíbené pořady, jak by vypadaly v levných kulisách a provedení. Jde o seriál Zoo, talk show 7 pádů Honzy Dědka a soutěž Máme rádi Česko. Poselství je stejné: „Takhle by vypadal váš oblíbený pořad bez peněz zadavatelů. A to asi nikdo z nás nechce. Vás to nic nestojí, maximálně trošku času s jejich reklamou,“ apelují herečka Eva Burešová, moderátor Honza Dědek anebo moderátor Libor Bouček.

Řada diváků podle zjištění Primy například netuší, že když platí koncesionářské poplatky, tak z nich soukromé televize nic nemají. Proto volí osvětu touto formou. Zároveň chce přiblížit fungování televizní reklamy jako takové: stanice nedostává peníze za to, že reklamu umístí do pořadu, ale až tehdy, když ji diváci reálně uvidí.

Přetáčení reklam omezí všichni

Přetáčení reklam při zpětném sledování pořadů skupiny Prima bude u všech IPTV operátorů a v televizních aplikacích omezeno od 1. června. Na nové podmínky nakonec přistoupila také O2 TV, která proti nim původně jako jediná na trhu hlasitě protestovala. Televize dokonce diváky informovala, že její stanice už v O2 TV nebudou.

„Situace, kdy se nám snižuje objem odsledované reklamy, a zároveň rostou náklady na výrobu našich pořadů v důsledku zdražování na trhu, byla pro nás, skupinu Prima, již neúnosná, proto od 1. června omezujeme přetáčení reklamy, abychom mohli i nadále vyrábět pořady pro diváky v kvalitě, na kterou jsou zvyklí,“ vysvětlil Kubát.

Při hledání řešení se Prima inspirovala například u německé RTL, kde je zákaz přeskakování reklam už několik let. Další inspiraci hledala v Nizozemsku a Belgii. Ze „ztracených“ peněz by Prima letos chtěla získat zpátky třetinu až polovinu.

Operátoři, kteří chtějí nabízet programy skupiny Prima, musí mít uzavřenou smlouvu na šíření převzatého vysílání. Prima si při uzavírání kontraktu účtuje určitou částku za balík lineárního vysílání všech svých aktuálně vysílajících stanic. K tomuto lineárnímu vysílání si potom operátor může přikoupit další položky z ceníku. Typicky jde o takzvané dodatkové digitální služby, jimiž se myslí zejména sedmidenní archiv odvysílaných pořadů. A s tím se pojí právě omezení přetáčení reklam.

Čtyři možnosti

Televize nabídla operátorům čtyři varianty, jak omezení přetáčení reklam prezentovat koncovým zákazníkům. Pokud by na ně operátoři nepřistoupili, nezískali by od Primy práva na zpětné sledování pořadů z archivu a nesměli by tedy tuto funkci nabízet svým zákazníkům. Těm by potom na stanicích Primy fungovalo jen živé vysílání v reálném čase.

První možností je umožnit přeskočení reklamního bloku, zpravidla po méně než polovině jeho celkové stopáže. Tuto variantu využila podle Primy většina operátorů. Implementace se bude mírně lišit podle různých platforem a jejich ovládání. Divák uvidí počítadlo, kolik času ještě zbývá, než bude aktivní tlačítko pro přeskočení reklamního bloku.

Někteří operátoři se přiklonili k druhé, technicky těžší možnosti – tou je dynamické nahrazení televizních spotů internetovou reklamou ze serverů Primy. Podstatným rozdílem je, že taková reklamní přestávka nemusí být při spuštění záznamu na stejném místě, jako byla při vysílání pořadu v televizi. Operátoři nyní dostávají od Primy naprosto přesné údaje o začátcích pořadů a samotné reklamní spoty jsou označené časovými značkami.

Prima ale doporučuje, aby se internetová reklama objevovala na stejném místě, jako byla při vysílání v televizi, protože po skončení reklamní přestávky se děj pořadu typicky vrací o několik sekund zpátky. Nenavazuje tedy úplně přesně v místě, kde skončil před začátkem bloku.

Vloženou internetovou reklamu nebude možné přeskočit, ale může jí být až třikrát méně ve srovnání s lineárním vysíláním. Divák uvidí počítadlo, kolik reklam ho čeká. Prima takto bude moci vložit internetové spoty i při přehrávání v mobilních aplikacích. Vložená internetová reklama nebude nijak specificky cílená, všichni uvidí stejný blok reklam. Přinejmenším ne teď, případné cílení a profilování diváků pro komerční kampaně je ale hudbou budoucnosti.

Třetí možností je vykoupení práv na přeskakování reklamy, přičemž Primu bez reklam operátoři mohou jako koncový produkt nabízet i svým zákazníkům za měsíční poplatek. Jeho výše je na rozhodnutí konkrétního operátora. Vysíláním bez reklam se myslí absence reklamních spotů v záznamu pořadu při jeho spuštění z archivu.

A čtvrtá varianta je úplné znemožnění přeskakování reklamy. V takovém případě divák musí sledovat záznam pořadu v reálném čase, nemůže se v něm pohybovat. Prima za tuto variantu operátorům neúčtuje nic navíc.

Pokud operátor chce, může v záznamu pořadu označit místa s reklamními spoty, aby usnadnil divákovi orientaci při přehrávání. Bez ohledu na variantu, kterou operátor implementuje, bude mít divák po spuštění pořadu 60 sekund na volný pohyb v záznamu.





Specifická situace nastává ve chvíli, kdy pořad ještě běží v lineárním vysílání a divák využije funkci pro přehrání od začátku. Tehdy nebude možné reklamy přeskakovat. Teprve po skončení pořadu a při jeho spuštění z archivu se aktivují možnosti přetáčení, na nichž se operátor domluvil.

Každý operátor má také právo vybrat si různý přístup k přetáčení reklam na různých platformách. S jedním řešením se tedy může zákazník setkat v aplikaci pro chytré televizory, s jiným v internetovém prohlížeči, a ještě s jiným v mobilní aplikaci.