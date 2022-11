Prima finišuje svou online videotéku. Bude mít tři cenové hladiny

Fanoušci původního českého televizního obsahu se brzy dočkají další internetové služby. Svou videotéku připravuje ke spuštění televize Prima.

„Pustíme ji ven, až dokončíme testování, které poběží ještě asi 14 dní. Podle toho, jak dopadne, se rozhodneme, jestli například potřebujeme další měsíc,“ řekl na konferenci Czech Internet Forum generální ředitel televize Marek Singer. „Ale zatím to pořád vypadá, že by to mělo být ještě letos,“ dodal.

Na rozdíl od konkurenční služby Voyo, která má jen jeden měsíční paušál, bude mít videotéka Primy tři cenové hladiny. „Jedna vrstva bude zadarmo a s reklamou. Druhá hybridní, kde dáte trochu peněz a bude tam i reklama. A třetí bude klasické předplatné,“ popsal Singer. Konkrétní částky neřekl.

Prima se inspirovala mimo jiné u streamovacích služeb velkých evropských televizních stanic. „Náš model je nejbližší asi RTL Plus, ale ony se postupně všechny potkávají,“ podotkl ředitel Primy. „Jsem trochu smutný, že Netflix už teď vyjel s tím, že chce verzi s reklamou. Doufal jsem, že jim to potrvá ještě tak rok, než jim to dojde. Bohužel už jim to došlo,“ poznamenal v nadsázce.

„Výhoda platformy, která má vrstvy od neplacené přes hybridní až po placenou, je v tom, že si najdete takový způsob kontraktu s Primou, jaký vám vyhovuje. Mně je vlastně jedno, jestli se víc koukáte na reklamu a nic mi nedáte, anebo mi dáte peníze a žádnou reklamu nechcete,“ pokračoval Marek Singer.





„Počítáme, že počet uživatelů placené verze by se měl pohybovat někde kolem 100 tisíc. Možná to bude víc, možná to bude méně, nevím. Dohromady počítáme, že to bude určitě nějakých 600–700 tisíc uživatelů, kteří tam budou pravidelně chodit,“ nastínil šéf Primy. Vychází přitom ze současné konzumace videoobsahu na stávajícím webu Primy.

Podle oficiálního měření NetMonitor patří Prima mezi největší hráče v oblasti videa na českém internetu.

Generální ředitel TV Prima Marek Singer při debatě na konferenci Czech Internet Forum Autor: David Háva, Internet Info

Tuzemské televizní skupiny se příliš neobávají, že by české domácnosti kvůli ekonomické situaci rušily předplatné jejich služeb. „Osobně si myslím, že nás to úplně bolet nebude. První důvod je náš důraz na český obsah. A druhá věc je, že pořád stojíme nějakých 159 Kč měsíčně. Podívejte se, kolik stojí lístek do kina, lístek na koncert, lístek do divadla, lístek na sport. Budeme vlastně nejlevnější způsob zábavy pro celou rodinu na celý měsíc. Věřím tomu, že budou odsekávat spíš dražší věci,“ myslí si šéf digitálních aktivit CME Daniel Grunt.

„Investujeme do kvalitního obsahu, investujeme do marketingu. Nedávno jsme říkali, že nám Česko a Slovensko dává dohromady nějakých 400 tisíc předplatitelů, teď už je to zase o nějaké desítky tisíc víc,“ pokračoval manažer CME. A ředitel Primy k tomu dodal: „Myslím, že se tu vytvoří dva trochu překrývající se segmenty videoslužeb. Jeden s primárním zaměřením na globální obsah a druhý s primárním zaměřením na lokální obsah.“

Globálním hráčům typu Netflix nebo Disney+ sice nemohou české komerční televize konkurovat rozpočtem ani investicemi do výroby, přesto se jich nebojí. „Já bych řekl, že oni nám pomáhají. A zvlášť nám pomohli v době covidu, protože lidi ‚rozplatili‘. Češi obecně nebyli moc ochotní platit za videoobsah na internetu. Netflix nám všem udělal brázdu, ve které jsme se už vezli. Disney je další na hřišti, kdo zvedá povědomí o takových službách. Jejich penetrace je v Česku pořád na začátku, má je nějakých 25–26 % internetové populace. Ve Skandinávii je penetrace přes 60 %, v Americe 85 %. Pomáhá nám růst všechno, co zvedá povědomí a edukuje trh,“ nastínil pohled CME Daniel Grunt.

Za výhodu pro Voyo považuje to, že služba jako první vsadila na kvalitní tuzemský obsah (její katalog obsahuje například stovky českých filmů).

„Všude na světě je vidět, nejde jenom o české diváky, že co je lokální, to funguje. Podívejte se na nejnavštěvovanější filmy v českých kinech. Letos to byl myslím Vyšehrad: Fylm. Hlavní vysílací čas tří hlavních televizí vyhrávají české seriály a české filmy. Neodvážíme se dát na hlavní Novu marvelovku, ta čísla neudělá,“ argumentoval Daniel Grunt. „Podle mého přesvědčení se v budoucnu ustálí dvě hlavní služby v Česku: Netflix a Disney+. A my budeme ta třetí,“ doufá Grunt.

České domácnosti si podle průzkumů zvykají platit přístup na víc služeb, nyní je to v průměru zhruba 1,5 služby na jednu rodinu. Podle manažera Novy ale budou předplatné průběžně ukončovat a zase obnovovat podle toho, jaký obsah je zrovna na konkrétní platformě zaujme. „Voyo ale budou mít pořád, protože je to zdroj českého obsahu, na který se mohou dívat,“ je přesvědčený Daniel Grunt.

Nova i Prima investují do reality show, které mají oslovit mladé publikum a pokud možno ho dovést na placené portály. Na Nově takto funguje třeba seznamka Love Island, kuchařská soutěž MasterChef, dařilo se i pořadu Survivor. Ze soutěžících v těchto pořadech se stávají nové hvězdy sociálních sítí, načež pomáhají Nově s propagací dalších pořadů.

Prima byla spokojená se zásahem formátu Like House, což byli v podstatě VyVolení, jen s influencery z TikToku a Instagramu. Nyní na tematickém programu Prima Show vysílá volné pokračování pod názvem Like Haf, kde populární tváře ze sociálních sítí doplňují jejich psi.





„Úspěch takových formátů nebudeme vyhodnocovat přes reklamní příjmy, i když překvapivě nějaké generují. Pro nás je to především akviziční nástroj, aby naše značky byly relevantní i pro toto publikum, i když zatím mají peníze svých rodičů a svoje vlastní moc ne. Ale stejně jako konkurence si už budujeme tituly, díky kterým budeme schopni mladé lidi k předplatnému dostat,“ prohlásil generální ředitel Primy Marek Singer.

„Kdybychom to dělali jenom pro televizi, tak to dělat nebudeme. V televizi se na to v čase vysílání dívá jen málo mladých, paradoxně spíš ti starší. Mladí si to přehrávají online,“ podotknul.