 »  Proč by hackeři útočili zrovna na nás? Zranitelných systémů v ČR může být přes 1600

Výzkumníci Voidu se během svého testu dostali například do veřejně dostupného kontrolního systému fotovoltaické elektrárny. Je to jeden ze zhruba dvaceti příkladů, kdy administrační rozhraní vstupujícího uživatele upozorňovalo, že není nastaveno žádné heslo a zda skutečně chce do nastavení vstoupit i bez něj. Uživatelé tedy museli sami zaškrtnout hlášku, že jsou si vědomi rizik, nechtějí upozornění dále ukazovat a přejí si přesto pokračovat dále.

Přes nekritické části systému tak třeba mohou útočníci postupně získat přístup do zajímavějších částí sítě. ICS systémy přístupné z internetu přitahují útočníky, neaktuální software pak umožňuje využívat již známé zranitelnosti. Takto zneužívané systémy pak slouží jako přestupní stanice, kdy útočníci do sítě nasadí například monitorovací systém a postupně získávají data. Průzkumy obecně říkají, že průměrná doba odhalení podobných útoků je 214 dní.

„Současné povědomí o kyberbezpečnosti v průmyslu je na úrovni IT povědomí v roce 1991,“ míní Lohnert. „Nastupuje takzvaný průmyslu 4.0, ze kterého si ovšem hodně firem implementuje to, co se jim chce, a kybernetickou bezpečnost vynechávají. Celý koncept průmyslu 4.0 přitom na tuto oblast myslí.“

Jedním z důvodů, proč se kybernetická bezpečnost neřeší, je přístup zodpovědných lidí spadající do kategorie „koho bychom zrovna my měli zajímat“. Dále hraje roli fakt, že systémy používané ve výrobě a spol. mají dlouhý životní cyklus, v rámci modernizace se obměňují starší rozmanité technologie za standardizované, a rovněž to, že organizace často do bezpečnosti neinvestovaly průběžně. Vyřešit tuto otázku je potom poměrně náročné a finančně nákladné.