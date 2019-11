 »  Proč začaly esporty zajímat Primu i světové televize? Je to cesta k zajímavé cílové skupině

Více než dvě stovky hráčů se od 8. do 10. listopadu 2019 utkají v Brně na mistrovství republiky v počítačových nebo mobilních hrách. Kromě titulárních partnerů, kterými jsou operátor Vodafone a výrobce elektroniky Samsung, se na akci zviditelní televizní skupina Prima. S esporty koketuje už pár let, v posledních měsících navíc svou aktivitu zesílila. V červenci odkoupila polovinu firmy Playzone, která mistrovství pořádá. Přes své obchodní zastupitelství Media Club nabídne příští rok komunikační strategie, jejichž součástí mohou být také akce zaměřené na esporty. Jaký to má cíl? Zatraktivnit televizní a internetovou nabídku stanice Prima Cool, jejíž programové schéma je zaměřené na podobnou cílovou skupinu, která hraje hry.

Na Coolu každou sobotu běží speciální magazín Cool Esport, který navazuje na herní pořad Re-Play. Televize přináší novinky ze scény na svém webu a se jménem kanálu je spojená i soutěž v hraní CS:GO a Hearthstone pod názvem Fortuna Cool Liga.

„Esport se začíná těšit popularitě nejen v rámci mistrovství, ale také u televizních obrazovek a online. Každoročně nám roste sledovanost zhruba o třetinu diváků. Věřím, že díky propojení se skupinou Prima se nám fenomén esportu podaří přiblížit širšímu publiku a že jednou bude soupeřit ve sledovanosti s tradičními sporty,“ nechal se slyšet zakladatel Playzone Lukáš Pleskot.

Organizované soutěžení v hraní her se ostatně sbližuje s klasickými sportovními odvětvími. Opakovaně se objevují úvahy, že by se mohlo stát regulérní medailovou disciplínou na olympijských hrách. Mezinárodní olympijský výbor zatím takové záměry odmítá jako předčasné, nicméně letní olympiádě v Tokiu bude příští rok předcházet mezinárodní turnaj v počítačových hrách, na němž se výbor podílí společně s firmou Intel.

Ale zpět k letošnímu republikovému turnaji v Brně. Stejně jako loni budou jednotlivá utkání streamována na platformě Twitch a zprostředkuje je i Cool. Na brněnské výstaviště loni dorazilo přes 50 tisíc fanoušků, ale 130 tisíc jich turnaje sledovalo z domova. Projekty pro příští rok představí Prima na pátečním večírku po odpolední odborné konferenci o fenoménu esportu.

„Evoluce každé z her je poměrně rychlá. Fotbal se vyvíjí sto let, počítačové hry na turnajích jsou na trhu dva tři roky a nikdo neví, jestli na nich i za dva roky budou. Jak rychle přišly, mohou i rychle zaniknout,“ poznamenal Pleskot na říjnové konferenci Forum Media. „Fenomén je to kvůli tomu, že víc lidí esport sleduje, než aby sami hráli,“ dodal.

Už zmíněný Twitch je pro sledovanost esportů nejdůležitější platforma. V Česku a na Slovensku je podle Pleskota zhruba 1,35 milionu lidí, kteří mají o esportu nějaké povědomí. 350 tisíc z nich samo hraje hry a pravidelně sleduje dění. „To je reálné číslo, které dokážeme našimi aktivitami zasáhnout,“ uvedl na Foru Media.

Nejčastěji jde o muže ve věku 16 až 33 let, záleží však samozřejmě na konkrétní hře. Cílová skupina kolem Fortnite začíná na 10–12 letech, naopak World of Tanks přitahuje typicky hráče ve věkovém rozmezí 30–50 let. Jde o aktivní uživatele internetu špatně oslovitelné tradičními mediálními kanály. Dost často jsou mezi nimi zastoupeni early adopteři nových technologií, kteří pak ovlivňují zbytek rodiny v tom, jakou elektroniku a další produkty pořídit. „V téměř každé hře je obchodní model založen na mikrotransakcích, takže jsou zvyklí na předplatné nebo kupování nového obsahu do her,“ přiblížil Pleskot hráčský svět mediálním manažerům.

Fanoušci z cílové skupiny esportů věnují průměrně dvě a půl hodiny denně sledování toho, jak někdo jiný hraje. Důvod není jen zábava, chtějí se sami zlepšovat v hraní a sledují proto nejlepší hráče a influencery. Aktivní hraní her zabere v průměru tři hodiny denně.

Mainstreamová média si esportů všímají čím dál víc. Kromě už zmíněné investice televize Prima do firmy Playzone se v srpnu rozhodli majitelé mediálního domu Czech News Center koupit polovinu agentury Grunex. „Je to signál celému odvětví, že to není jen bublina,“ doufá Pleskot.