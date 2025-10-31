Průša má rekordní tržby, do Evropy se vrací výroba špičkových čipů, Onsemi v Rožnově spadla čísla

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Do zaostávající Evropy se potichu vrací výroba nejpokročilejších čipů pomocí přelomových technologií. Společnost FMC v Sasku postaví továrnu za tři miliardy eur na feroelektrické paměti (FRAM), které umí uchovat data i po vypnutí elektřiny. Thema Foundries zase v Belgii vybuduje továrnu na fotonické čipy, od čehož si slibuje například nasazení v AI datacentrech. V obou případech jde o nadějné technologie a bude zajímavé sledovat, zda se dokáží prosadit.
Český výrobce 3D tiskáren roste i přes svůj boj s patentovou smrští z Číny. Průša loni utržil skoro čtyři miliardy. Tržby vyrostly z 2,8 na 3,6 miliardy korun a podařilo se udržet ziskovost na úrovni 150 milionů. Prusa Research investuje do inovací nebo vstupu do B2B.
Tržby Onsemi z výroby čipů v Rožnově klesly o stovky milionů. Firma stále čeká na schválení masivní investice. Tržby se vrátily pod sedm miliard, česká pobočka také propustila asi 170 lidí. Na trhu je cenový tlak a projevuje se cyklický propad. Je také slabší poptávka po elektromobilech či v průmyslu. Onsemi stále dlouhodobě věří v karbid křemíku, kde se má středem stát právě Rožnov v investici za asi 42 miliard, ovšem stále se v Bruselu čeká na schválení státní pobídky přesahující 10 miliard korun.
Česká hra na vesmírné inženýry dál generuje stovky milionů ročně. Tvůrci s ní mají miliardové plány na 20 let. Space Engineers od Keen Software House loni opět lízli 200 milionů korun, letos by to mělo být podobné. Hra podobná čísla generuje dlouhodobě. Marek Rosa to s dvojkou vidí na dalších desetiletí.
Čip do mozku Neuralink má první přesvědčivé výsledky. Mladý muž s poraněnou míchou je díky této technologii z Muskova portfolia schopen ovládat robotické rameno.
Společnost 1X spustila předobjednávky na svého humanoidního robota NEO určeného pro pomoc v domácnosti. Váží skoro 30 kilogramů (unese necelých 25 kilogramů), má konektivitu přes 5G, mikrofony, reproduktory a další výbavu a vyjde na 20 tisíc dolarů. K tomu se bude účtovat měsíční předplatné 499 dolarů. Stroj používá platformu Nvidia Jetson Thor. Dodávky se očekávají v roce 2026. NEO ovšem bude mít dálkové asistované lidské ovládání pro složitější úkoly, což znamená, že se vám někdo přes kamery bude dívat domů, alespoň v první fázi vývoje robota.
Hodnota Nvidie se dostala na pět bilionů dolarů. Jde o první veřejně obchodovatelnou firmu historie s takovou sumou. Nadále trvá boom kolem umělé inteligence, kde Nvidia dominantně ovládla dodávky čipů a softwaru kolem (CUDA). Firma zároveň investuje do řady startupů a podniků, čímž slouží jako taková banka a zajišťuje si další odběry svých GPU. Uvidíme, kdy na trhu začne docházet ke korekci a kdy první startupy odpadnou.
Nvidia investovala miliardu dolarů do finské Nokie. To lze chápat i jako pokus USA vrátit se do byznysu s dodávkami bezdrátových částí mobilních sítí (RAN), kde dominují Evropa (Nokia a Ericsson) a Čína (Huawei). Nvidia a Nokia se zaměří na společný vývoj takzvané AI-RAN, díky čemuž by měly být budoucí mobilní sítě měly být postaveny na prvcích AI, což zahrne řízení sítí, ale také odbavování AI funkcí přímo na RAN. Cílem bude prosadit do nejvíce standardů do budoucího 6G. Západ v 5G standardech dost oslabil vůči Číně, takže teď budou silné snahy se vrátit zpět. Uvidíme, co to AI na edgi. Qualcommu sázka na tuto oblast moc nevyšla a AI operace se soustředí hlavně do obřích datacenter. Každopádně pro Nokii je vstup Nvidie finanční vzpruhou. Firmě teď šéfuje bývalý AI ředitel z Intelu a řešilo se, zda a v jaké formě do finské legendy USA vstoupí.
Nvidia nastínila, jak bude vypadat generace čipů Rubin a Rubin Ultra. Dorazí v roce 2026, respektive 2027. Rubin NVL144 bude mít 288 GB HBM4 na jeden čip a procesor Vera dosáhne na 88 jader ARM. NVLink zvládne propustnost 1,8 TB/s. Rubin Ultra NVL576 se má dostat až na jeden TB HBM4 na čip. Další novinky z GTC Washington 2025 jsou zde.
Nvidia pošle AI čipy H100 do vesmíru. S firmou Starcloud vyšle satelit Starcloud-1, který má čerpat z toho, že ve vesmíru je téměř neomezené množství obnovitelné energie. Datacentrum na orbitu by jednou mělo být poháněno neomezenou solární energií a provozní náklady mají být až desetinásobně menší. Toto by jednou možná mohla být budoucnost provozu části infrastruktury.
Anthropic bude používat jeden milion AI čipů od AWS. Konkrétně jde o modely Trainium2, které si Amazon sám navrhuje, podobně jako modely Inferentia či procesory Graviton (vše nabízí v běžně dostupných instancích v cloudu). Microsoft má OpenAI, Amazon vsadil právě na Anthropic.
OpenAI dokončila reorganizaci, Microsoft v ní drží podíl 27 procent. Hodnota této minority by měla být 135 miliard dolarů, Microsoft přitom investoval 13 miliard dolarů. Divize OpenAI Foundation bude nezisková. OpenAI mimochodem v loňském čtvrtletí prodělala 11,5 miliardy dolarů.
Elon Musk spustil Grokipedii, konkurenci pro Wikipedii. Zatím jde o verzi 0.1 obsahující asi 800 tisíc článků. Zatímco na Wikipedii píší záznamy lidé, u Muska je to AI. Kdyby nic, aspoň bude zajímavé sledovat vývoj, kam se takový pokus může dostat.
Čína vytvořila vlastní BIOS, který má nahradit UEFI. Označení nese UBIOS. Jde o standard, na němž se podílelo 13 čínských subjektů včetně Huawei. Firmware podporuje x86, ARM, RISC-V nebo domácí architekturu LoongArch. Jde o další krok Číny k vytvoření vlastního IT ekosystému zahrnujícího čipy, jejich výrobu, hardware a software.
Čínská armáda otestovala autonomní dron ovládaný umělou inteligencí DeepSeek. Dron Norinco P60 by měl samostatně zlikvidovat cíl. Letí rychlostí až 50 kilometrů za hodinu.
Amazon Web Services zveřejnil první analýzu výpadku z minulého týdne. Ve zkratce šlo o chybu dvou procesů starajících se o DNS.
Microsoft zavedl nový tarif předplatného Microsoft 365 Premium. V podstatě jde o náhradu Copilot Pro, nový tarif 365 nabízí jeho funkce plus nabídku Office. Měsíčně vyjde na 549 korun, ročně na 5 489 korun.
Tři drby o Applu a Xboxu. Chystaný iPhone 20 údajně přijde o všechna fyzická tlačítka a čeká ho významná změna designu. MacBook Air a iPad Air mají dostat displeje OLED. A příští generace konzole Xbox by prý měla běžet na běžných Windows. Koncept by se tak zase více přiblížil PC s tím, že Microsoft tlačí na předplatné Game Passu skrze platformy.
Intel se v posledním čtvrtletí dostal do zisku čtyři miliardy dolarů. Předtím byla ztráta 17 miliard dolarů. K jásání to ale zatím zase tolik není, kromě jiného se propsal prodej divize Altera, v níž se Intel zbavil 51 procent.
Nvidia začala produkovat první čipy v USA. Respektive je tam pro Nvidii začala vyrábět TSMC. Nicméně samotný křemík se musí odeslat na Tchaj-wan na pokročilé pouzdření CoWoS, což znamená, že USA stále nemají plnohodnotnou samostatnou výrobu. TSMC v Arizoně postupně rozjede produkci pomocí 4, 3 a 2nm procesů.
Šéf Nvidie Jensen Huang uvedl, že aby USA zůstaly na čele vývoje AI, musí Čína používat americké produkty a technologie. Jinými slovy uvedl, že musí Čínu nadále ponechat závislou, aby nezkoušela nasadit postupně se zlepšující domácí technologie. Huang toto tvrdí dlouhodobě v rámci své lobby proti americkým sankcím vůči asijské mocnosti, která dělá zhruba čtvrtinu tržeb Nvidie.
Největší telekomunikační operátoři Evropy zintenzivňují lobbing, aby se na evropském trhu šlo spojovat do větších celků. Argumentují tím, že větší hráči jsou nutní pro pořádné investice, konkurenci americkému big techu a podobně. Podobné věci lze už několik let slyšet na MWC v Barceloně. Nyní možná Evropská komise bude ochotnější naslouchat, protože se stále více řeší ekonomická situace starého kontinentu.
Za zhruba 800 dolarů je možné zachytit nešifrované hovory, zprávy či vojenská satelitní data. Projekt ukazuje, že polovina satelitních provozů nemá šifrování.
Amazon propustí 14 tisíc lidí. Prý chce zmenšit byrokracii, vrstvy a více investovat do AI. Týká se to korporátní sekce.
Je zde nová grafická karta postavená na RISC-V. Pracuje na ní firma Bolt Graphics a bude umět i path tracing.
Samsung ukázal paměťové čipy HBM4E, mají rychlost až 13 Gb/s. Propustnost by tedy měla být až 3,25 TB/s. K dispozici mají být 32Gb moduly s 12 či 16 vrstvami. Samsung už podepsal smlouvy s AMD a Nvidií, takže to vypadá na comeback a konkurenci pro SK Hynix a Micron.
Micron zase začal dodávat paměti SOCAMM2. Postaveny jsou na technologii LPDDR5X a jeden modul může mít až 192 GB. Firma cílí na datacentra.
