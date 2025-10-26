Qubity: Česká kvantově odolná peněženka, čínská kvantová propaganda, další kvantový rekord

Kvantové počítače
IonQ oznámila další milník ve vývoji kvantových počítačů: na své vývojové platformě využívající baryové ionty dosáhli fidelity dvouqubitové brány vyšší než 99,99 % (minulý rok to bylo 99,97 %). Tato hodnota znamená, že méně než jedna z tisíce provedených dvouqubitových operací skončila chybou, což je klíčové pro praktické nasazení kvantových algoritmů – protože čím vyšší věrohodnost operací, tím menší režii na korekci chyb a tím kratší obvody lze spustit. IonQ uvádí, že tento výsledek byl dosažen pomocí optimalizace brán v řetězci dvou iontů metodami, které budou později využity ve výrobních systémech, a že technologicky přechází ze systému založeného na ytterbijových iontech k báriovým iontům právě kvůli jejich vyššímu přirozené fidelitě.
Google Quantum AI oznámila, že jejich nejnovější kvantový procesor Willow dokončil algoritmus nazvaný Quantum Echoes, který byl podle společnosti 13 000× rychlejší než nejlepší klasické algoritmy spuštěné na špičkovém superpočítači. Algoritmus navíc prý splňuje kritérium „ověřitelné kvantové výhody“, tedy že výsledek lze reprodukovat i na jiném kvantovém systému, čímž Google tvrdí, že překročil hranici, kdy kvantový výpočet není jen rychlejší, ale i ověřitelně mimo dosah klasických strojů. Nicméně, co se mi podařilo najít, zatím se stále jedná o teoretické hračky bez praktického využití, zatím.
Kvantový software a algoritmy
Qilimanjaro Quantum Tech představil rozšíření své produktové nabídky uvedením QiliSDK, open source Python frameworku, který umožňuje vývoj digitálních, analogových a hybridních kvantových algoritmů v jednom rozhraní. Toto SDK slouží jako vstupní bod pro přístup k jejich multimodálnímu kvantovému datovému centru, které integruje klasické HPC akcelerátory (CPU/GPU), supravodivé digitální QPU a analogové QPU přes platformu SpeQtrum. QiliSDK nabízí jednotné API pro práci s obvody, Hamiltoniány, optimalizátory, vizualizace i přepínání mezi prostředími, což umožňuje vývojářům hladce přecházet od simulace k reálnému kvantovému hardwaru.
Startup Quantum Elements spustil novou platformu označovanou jako AI-native, která propojuje vývoj kvantového softwaru a hardwaru do jednoho prostředí. Platforma využívá umělou inteligenci k automatické optimalizaci kvantových obvodů – hledá efektivnější sekvence bran, redukuje hloubku obvodů a přizpůsobuje algoritmy konkrétnímu kvantovému zařízení. Umožňuje vývoj, testování i ladění kvantových algoritmů na simulátorech s realistickým šumem i na skutečném NISQ hardwaru a zároveň poskytuje nástroje pro společnou práci vývojářů softwaru a inženýrů navrhujících qubitové architektury. Quantum Elements tím chce zkrátit vývojový cyklus kvantových technologií a vytvořit jednotné rozhraní pro navrhování algoritmů i hardwaru, čímž chce snižovat bariéry vstupu pro firmy, které chtějí komerčně vstoupit do kvantového sektoru.
Kvantová bezpečnost
Česká společnost Trezor uvedla novou hardwarovou kryptopeněženku Safe 7, která je připravena na éru kvantových počítačů: obsahuje vlastní bezpečnostní čip TROPIC01 vyvinutý dceřinou firmou Tropic Square, a vedle něj bezpečnostní modul Infineon Optiga 310 v duální architektuře. Zařízení podporuje aktualizovatelný „bootloader“, který je schopný přejít na kvantově odolné algoritmy, a je zcela open source – čip mohou nezávislí výzkumníci získat ke zkoumání a testování. Safe 7 navíc umožňuje bezdrátové připojení přes bluetooth s protokolem THP (Trezor Host Protocol), má velký dotykový displej, odolné hliníkové tělo s krytím IP54 a vydáno bylo varování, že kvantové počítače by mohly v budoucnu prolomit běžné kryptografické šifry – a to je důvod, proč firma toto zařízení vydává už dnes.
SEALSQ Corp oznámila, že její čip QS7001, označovaný také jako Quantum Shield, úspěšně prošel validací a stává se první hardwarovou platformou s vestavěnými postkvantovými šifrovacími algoritmy (například CRYSTALS‑Kyber pro výměnu klíčů a CRYSTALS‑Dilithium pro digitální podpisy). Čip je založen na architektuře RISC-V a je optimalizovaný pro nízkou spotřebu a vysoký výkon v embedded systémech, IoT a bezpečnostních modulech: obsahuje hardwarové akcelerátory pro kryptografii, podporu fyzické ochrany proti zásahu (tamper-resistance) a směřuje k certifikaci Common Criteria EAL5+.
Kvantové technologie
Napříč internetem se objevily články jako „Čínská zpráva: Kvantový radar detekující neviditelné objekty vstupuje do sériové výroby“, a toi na věhlasném The Quantum Insider. Ostuda, takto nepokrytě přebírat čínskou propagandu. Originální informace (v čínštině) je normální zpráva informující o novém, poměrně výkonném detektoru jednotlivých fotonů v optické oblasti. Pak to převzala čínská hlásná trouba SCMP a přidala k tomu ty kraviny okolo kvantových radarů a detekce stealth. A to spousta médií, i těch seriózních, nekriticky přebírá. Aby bylo jasné, princip kvantového radaru je znám. Avšak je nepraktický, nerealizovatelný pro praktické účely. Experimentálně to funguje jen v laboratoři s dosahem jeden metr. Pointa je, že pro radar, jako že rádiové vlny, potřebujete rádiový signál na úrovni jednotek centimetrů. Jenomže my neumíme vytvořit velké množství kvantově provázaných fotonů na těchto frekvencích a pak je na úrovni jednotlivých fotonů detekovat. Zmiňovaný detektor detekuje fotony na nanometrových vlnových délkách, ne rádiových.
Kvantový byznys, investice a politika
Britský startup QFX, spin-out z University of Oxford, získal dva milony liber v seed investici na vývoj komponent pro systémy na bázi uvězněných iontů a neutrálních atomů.
Podle informací deníku Wall Street Journal a serveru The Quantum Insider americká vláda zvažuje, že by v rámci nové průmyslové strategie přímo kapitálově vstoupila do klíčových firem v oblasti kvantových technologií, jako jsou IonQ, Rigetti Computing nebo D-Wave Quantum. Cílem by bylo posílit domácí kontrolu nad strategickým sektorem a urychlit vývoj kvantového hardwaru i softwaru, podobně jako v minulosti vláda podpořila polovodičové společnosti skrze Chips Act. Jednalo by se o federální investice v řádu desítek milionů dolarů výměnou za menšinové podíly, přičemž diskuse zatím probíhají na úrovni Bílého domu a ministerstva obchodu. Tento krok by znamenal výrazný posun oproti tradičnímu modelu grantového financování a naznačuje, že Washington chce mít v sektoru kvantových technologií přímý strategický vliv podobně, jako Čína.
