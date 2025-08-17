Lupa.cz  »  Qubity: Kvantová navigace do vesmíru, kvantový vývoj v Nvidia CUDA, plně japonský kvantový počítač

Qubity: Kvantová navigace do vesmíru, kvantový vývoj v Nvidia CUDA, plně japonský kvantový počítač

Michal Křelina
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Kvantová komunikace
Autor: Lupa.cz, Gemini
Pravidelný přehled novinek z rozsáhlého a rozvíjejícího se oboru kvantových počítačů, který vydáváme ve spolupráci s blogem Qubits.cz.

Kvantové počítače

Japonsko spustilo svůj první plně domácí supravodivý kvantový počítač na Univerzitě v Ósace (QIQB), kompletně navržený a postavený s japonskými komponenty – včetně chlazení – a softwarovým stackem OQTOPUS, vyvinutým doma. Tento systém je od 28. července veřejně přístupný, například na výstavě Expo 2025, kde si ho návštěvníci mohou vyzkoušet prostřednictvím remote přístupu nebo interaktivních programů.

Japonský kvantový počítače postavený výhradně z japonských komponent

Japonský kvantový počítače postavený výhradně z japonských komponent

Autor: QIQB

Amazon Braket představil Program Sets, novou funkci, která umožňuje spouštět vícestavové kvantové algoritmy až 24× rychleji tím, že se jednotlivé instance programu seskupí a odešlou k vykonání jako jeden úkol. Tím se dramaticky snižuje latence způsobená opakovaným zasíláním instrukcí mezi uživatelem a backendem a zvyšuje se propustnost u úloh, které vyžadují mnoho podobných běhů — typicky při ladění parametrů v algoritmech jako VQE, QAOA nebo při optimalizačních smyčkách. Program Sets podporují jak kvantové simulátory, tak reálný hardware připojený k Braketu, a jsou navrženy tak, aby zachovaly kompatibilitu s existujícími SDK, takže vývojáři mohou funkci integrovat s minimálními úpravami kódu.

Kvantový software a algoritmy

Startup Polaris Quantum Biotech uvedl platformu QuADD (Quantum‑Aided Drug Design), která slouží jako SaaS nástroj běžící na kvantovém annealeru a zrychluje objevování léčiv. Uživatelé vloží 3D model cílového proteinu a místo manuálních knihoven platforma automaticky vygeneruje rozsáhlou chemickou prostorovou reprezentaci (až v řádu miliard možností), kterou přemění na optimalizační problém QUBO. Za několik dní tak vznikne vybraná knihovna zhruba 1 000 až 10 000 kandidátů na nové léky, připravených pro běžné CADD nebo vysokopropustné testování — v jedné demonstraci QuADD dokonce upozornil na fragmenty podobné materiálům objeveným až po sedmi letech tradičního výzkumu.

NVIDIA představila verzi CUDA‑QX 0.4, která zásadně rozšiřuje možnosti nástrojů pro kvantovou korekci chyb (QEC). Nově můžete automaticky generovat takzvaný detector error model (DEM) ze stabilizačních obvodů a jejich modelu šumu — ten pak slouží jak při simulacích, tak při dekódování chyb v softwarových dekompozicích. Dále systém přidává GPU akcelerovaný tensor‑network dekodér, který dosahuje optimální přesnosti při dekódování na úrovni logických chyb, s výkonem srovnatelným s nejlepšími modely, jako například od Googlu. Kromě toho byly vylepšeny stávající dekódovací metody (BP+OSD) — přibyly funkce jako adaptivní sledování konvergence, stínění zpráv (message clipping), dynamické škálování a monitoring průběhu dekódování pro lepší stabilitu a diagnostiku. Jako bonus byl do Solvers knihovny přidán Generative Quantum Eigensolver (GQE) — hybridní algoritmus využívající generativní AI k vytváření kvantových obvodů pro hledání stavů systému, čímž se mohou obejít typické problémy variabilních přístupů jako barren plateaus.

Kvantová bezpečnost

Infineon oznámil nové mikrořadiče včetně řady AURIX TC4Dx, které jako jedny z prvních splňují normu ISO/SAE 21434 a zároveň obsahují podporu pro postkvantovou kryptografii (PQC) . Tato zařízení jsou navržena tak, aby zvládala robustní kvantově bezpečné algoritmy, jako jsou Kyber (ML‑KEM) nebo Dilithium (ML‑DSA), a zároveň umožňují plynulý přechod pomocí hybridních schémat kombinujících současná i PQC řešení.

Kvantové technologie

Výzkumníci z University of Colorado Denver vyvinuli mikrointegrovaný čip schopný vytvářet ultrakrátké, vysoce intenzivní elektromagnetické pulsy, které v laboratorních podmínkách dosahují polí srovnatelných s těmi, jež vznikají ve velkých částicových urychlovačích. Zařízení využívá nanostrukturované vodiče a přesnou synchronizaci vysokonapěťových impulzů, čímž dokáže extrémně rychle urychlovat elektrony na relativistické rychlosti v měřítku několika milimetrů. Takto získaná pole lze použít k generování gama záření koherentní povahy – potenciálně základ pro tzv. gamma-ray lasery – nebo k testování fyzikálních jevů na hranici známých modelů, včetně hypotetických interakcí spojených s konceptem multivesmíru. Díky miniaturnímu provedení a nízkým energetickým nárokům by technologie mohla zpřístupnit experimenty, které byly dosud vyhrazeny pouze nákladným velkým zařízením.

CIF25

Americká vojenská kosmická laboratoř X-37B plánuje na svůj osmý let spustit experimentální kvantový inerciální senzor jako alternativu k GPS. Testovaný systém je kvantový inerciální navigační senzor, tedy zařízení založené na měření zrychlení a rotace pomocí atomového interferometru – typicky se používají rubidiové atomy v superpozici, stažené laserem do vakua. Tato technologie umožňuje určovat polohu bez externí signalizace, což je zásadní tam, kde je GPS nespolehlivé nebo zranitelné (například ve vesmíru, ponořené ponorky nebo v prostředích s rušičkami). Hlavní výhoda spočívá ve spolehlivém určování orientace a pozice bez driftu, jaký se typicky u klasických inerciálních systémů kumuluje bez externí korekce.

Kvantový byznys, investice a politika

Africké kvantové konsorcium Africa Quantum Consortium (AQC) bylo právě oficiálně spuštěno jako první pan-africká platforma pro koordinaci výzkumu, vzdělávání, inovací i politiky v oblasti kvantových technologií napříč kontinentem. Sídlem v Jihoafrické republice AQC spojuje roztroušené iniciativy pod čtyřmi strategickými pilíři: Unify (koordinace a síťování přes hranice), Clarify (publikace „State of Quantum in Africa“, sjednocení jazykového rámce a standardů), Influence (zapojení do mezinárodní kvantové agendy s africkou perspektivou) a Fund (zakládání Africa Quantum Fund pro podporu startupů a rozvoj talentů, včetně AQC Academy či programu Quantum Circle pro ženy a dívky).

Česká firma Wultra se dostala do žebříčku Gartneru. Upozorňuje na nutnost postkvantových šifer

Česká firma Wultra se dostala do žebříčku Gartneru. Upozorňuje na nutnost postkvantových šifer

