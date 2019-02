 »  Revoluce už asi nebudou. Na Apple dopadla krize středního věku

Do fronty na iPhony v neoprenu. Apple přizpůsobil své podzimní novinky sportovcům, a to hlavně těm vodním. Jinak by ale asi mohl svou středeční prezentaci „sfouknout“ tiskovou zprávou.

Voděodolné hodinky, vodotěsný telefon s dvěma foťáky a bez 3,5 milimetrového jacku na sluchátka. A pardon. Ještě Super Mario na iOS. To jsou ve zkratce novinky, které představil Tim Cook.

Sedmý iPhone v řadě, který se jmenuje iPhone 7, ale už ve srovnání s konkurencí s ničím zásadním nepřišel. Ano, nový čtyřjádrový procesor A10 z něj dělá nejvýkonnější stroj současnosti, ale inovace, která by měnila scénu, už z prezentací Applu dlouho nezazněla. Krize středního věku na firmu dopadla s letošními čtyřicátými narozeninami.

TIP: Podrobné technické specifikace najdete na webu Applu.

Apple byl diktátorem trendů. S velkým předstihem přestal dávat počítačům disketové jednotky. Teď bere telefonům jack na klasická sluchátka. Zkuste to bez drátů, milí zákazníci. Firma si vyvinula vlastní bezdrátový standard a k tomu nabídne vlastní bezdrátová sluchátka. Zmizí tak problém zašmodrchaných kabelů. Možná ale občas zmizí sluchátka úplně.

Každopádně Applu už argument o tom, že to zákazník nepotřebuje, moc nevychází. Konkurence ho dostihla. S retinovým displejem už fanoušky Samsungu nedojme, dvojitý fotoaparát je sice chytře nastavený, ale žádná novinka to také není. O virtuální realitě nepadlo ani slovo.

Dá se ale ještě v oblasti chytrých telefonů vymyslet něco zásadního? Chytré telefony se možná dostaly do fáze, ve které jsou klasické počítače. Zvyšuje se výkon. A to zatím stačí.

Přes všechny výhrady i vtipy fenomén iPhone funguje. Apple jich prodal už jednu miliardu. A to i přesto, že jejich cena se pohybuje vždy na úrovni nejvyšších modelů konkurence. I novinka, která se v tuzemsku začne prodávat koncem září, vyjde na jednadvacet tisíc korun.

Byznysově tak firma šlape a v daňových rájích jí zůstává čím dál tím víc peněz. Tim Cook tak těší akcionáře, o to méně ale své fanoušky. Zároveň musí ale kromě technologií řešit i firemní daně. Na konci prázdnin se totiž připomněla Evropská komise, která na něj vytáhla dohodu s irskou vládou o nicotných daních. Keltskému tygrovi by tak měl Apple doplatit třináct miliard eur.