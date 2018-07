 »  Potvrzeno: Rockaway pokračuje v nakupování. Přebírá od Poláků Invii

Aktualizováno 15. 3.16 o detailnější vyjádření MCI

Tak zase zpátky do českých rukou. Invii v roce 2008 ovládl polský fond MCI, který tehdy za majoritu zaplatil okolo 73 milionů korun. Podle poslední zveřejněné výroční zprávy ve firmě drželi 83,28 procenta Poláci.

Firma byla podle médií na prodej přibližně od loňského léta. Spekuloval o tom především deník MF Dnes. Odhadovaná výše aktuální akvizice se měla podle původních odhadů zdrojů Lupy pohybovat kolem dvou miliard korun. Nakonec se cena dostala na 56 milionů eur, což celou Invii ohodnotilo na 76 milionů.

„Naše typické investice jsou na pět až sedm let. Když jsme se rozhodovali, jestli investovat do Invie, chtěli jsme vybudovat jedničku ve střední a východní Evropě. To se povedlo a nakonec jsme si jako kupce vybrali Rockaway Capital, protože nabídlo nejlepší podmínky,“ tvrdí pro Lupa.cz partner MCI Sylwester Janik. Kolik zájemců kolem prodejce zájezdů kroužilo, ale neprozradil. „Mohu pouze říct, že zájem potenciálních investorů byl významný,“ dodává.

Invia je jedním z mála e-commerce projektů, který je v zisku. Obrat se za rok 2014 zastavil na hranici 3,4 miliardy korun a zisk před odpisy a zdaněním se dostal na 81 milionů korun.

Prodejce zájezdů funguje kromě domácího Česka i na Slovensku, v Polsku nebo v Maďarsku. Za třináct let fungování vyřešil dovolenou přibližně jednomu milionu zákazníků. Konkurenci v podstatě vyřešilo pohlcení konkurenčního tuzemského konkurenta NetTravel, kterého si Invia pořídila už s Poláky v zádech v roce 2009.

Zprávu o prodeji vypustil server Motejlek.com. Informace o obchodu na své stránky umístil i antimonopolní úřad. Samotní aktéři zatím hovorní nejsou. „Nebudeme komentovat žádné informace k firmě Invia, kromě toho, co už je veřejně známo. Tedy, že aktuálně probíhá prodej,“ vyřešil kulantně naše dotazy mluvčí MCI Bartosz Sawulski.

„Dne 29. 1. 2016 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS“) na základě návrhu společnosti Rockaway Capital SE, se sídlem Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/8, IČO 01967631 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 3 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost Invia.cz, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, IČO 26702924. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu, jako je např. prodej zájezdů, zprostředkování cestovního pojištění a on-line prodeje letenek," informuje web antimonopolního úřadu.

„Vyjednávání začalo v listopadu a zvládli jsme to rychle, v prosinci bylo hotovo,“ dodává Janik.

Rockaway si úředníci hned zkraje roku užijí. Už od ledna totiž mají na stole i další velký nákup v podobě podzimní akce Mallu a Heureky.

Peníze na jednu z největších nákupních šňůr historie tuzemského internetu poskytuje Havrlantovi především Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, kteří jsou u E-commerce holdingu v podstatě od začátku. Nejsou ale sami, kdo si vybrali Jakuba Havrlanta jako dveřníka do světa internetového byznysu. Za Mall a Heureku už totiž tekly peníze z pokladny PPF.

E-commerce Holding ohlásil za loňský rok zvýšení tržeb o čtvrtinu. Víc než desítka obchodů pokořila hranici čtyř miliard korun. Dalších osm miliard (za finanční rok 2013 – 2014) přinese tuzemská e-shopová dvojka Mall.

Roste ale i zdejší hegemon Alza.cz. Za loňský rok ohlásila nárůst tržeb o 26 procent na 14,5 miliardy a její zisk se pohybuje kolem půl miliardy. Nové peníze získává z prodeje do ciziny.