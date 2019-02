 »  Rudolf Urbánek (Microsoft): Když zákazníci nejsou v zajetí IT dodavatele, jsou spokojenější

To je těžké hodnotit. Každopádně vidíme, že nám to pomohlo u partnerů. Ti mají k dispozici větší trh, čehož využívají. A také mohu říci, že v případě našeho cloudu Azure bychom bez spojení určitě rostli pomaleji. Investice, kterou jsme od centrály Microsoftu dostali do česko-slovenského trhu, by určitě nebyla tak velká.

Naši největší partneři kolem cloudu jsou zastoupení na obou trzích. To nám umožňuje lépe cílit, transformovat a pracovat na přerodu do cloudu. Zároveň se nám na českém a slovenském trhu podařilo akcelerovat růst, který je plně tažený cloudem. Daří se nám u malých středních podniků, kam jsme po spojení investovali, a také je to Azure.

Spojení proběhlo asi před dvěma lety a vidíme první efekty. Jedním z nich bylo to, že můžeme mít více specializovaných technických zdrojů, které bychom jinak v Česku a už vůbec ne na Slovensku neměli. Druhou věcí je pak to, že si sami v praxi můžeme vyzkoušet, jaké je to pracovat z více míst na dálku, což je strategie, kterou s našimi nástroji razíme i u našich zákazníků.

Tuzemská pobočka Microsoftu v ročním účetním období do 30. června 2018 podle čerstvě zveřejněné účetní uzávěrky dosáhla na tržby 1,85 miliardy korun (předchozí rok to bylo 1,71 miliardy) a hospodařila se ziskem téměř 214 milionů. Meziroční nárůsty táhnou především rychle rostoucí cloudové služby, které již tvořily čtvrtinu obratu.

Podařilo se vám tedy zákazníky a partnery přesvědčit, že cloud je pro vás číslo jedna a tradiční softwarové licence na druhé koleji?

Jsou někteří zákazníci a partneři, kteří chtějí mít více možností, ale s drtivou většinou už se bavíme pouze o cloudu. Tuto cestu Microsoft ušel nejenom v Česku a na Slovensku, ale také globálně.

Zkoušíte ještě aktivně prodávat tradiční softwarové licence, nebo je to jen možnost schovaná někde vzadu, když se zákazník zeptá?

Prodáváme i tuto možnost a snažíme se k zákazníkům přistupovat individuálně. Ale logicky tlačíme cloudová řešení, na jejichž benefity také poukazujeme. Podařilo se nám také to, že naši partneři si vytváří vlastní produkty na našich cloudových technologiích. To znamená, že když něco prodají, běží to na našem cloudu.

Doposud růst vašeho cloudu táhly produkty Office 365 a Azure. Jak se daří nasazovat Dynamics 365 a Microsoft 365?

Největšími tahouny růstu jsou Azure a Microsoft 365, což je spojení Office 365 s Windows 10 a řešením pro bezpečnost EMS. Tato dvojice růst Microsoftu na zdejším trhu táhne. Nejrychlejší růst v relativních číslech vykazuje Dynamics 365, ale ten startuje z nejnižšího základu.



Autor: Microsoft Rudolf Urbánek, Microsoft

Jakou volíte strategii prodeje cloudu Azure i mladých firem a startupů? Ty většinou přímo naskakují do konkurenčního Amazon Web Services.

V Česku a na Slovensku jsme tradičně silnější v enterprise byznysu, to máte pravdu. Velký potenciál do budoucna vidíme právě u startupů nebo vývojářů. Uvědomujeme si, že je to oblast, kde potřebujeme více investovat. Je to jedno z hlavních investic do roku 2020, kam budeme vkládat peníze, energii a čas. Vidíme to sami na sobě. Microsoft v Česku není pouze prodej, máme zde také stovky lidí pracujících na vývoji produktů Skype, Dynamics a Teams. Vidíme, že například náš Azure u přicházejících vývojářů nemá takovou pozici, což potřebujeme zlepšit. Uvidíte tedy naší angažovat v rámci startupových komunit, akcí, budeme lokalizovat řadu věcí (jedním z takovým kroků je otevření co-workingového centra – poznámka redakce).

Vidíte tedy to, že startupy jsou dnes malé a nepředstavují pro vás velký příjem, ale jednou mohou nahradit stávající giganty a vám by tak utekl výnosný byznys?

Tohle samozřejmě jako riziko vidíme. Pokud tuto věc nezachytíme od začátku, bude to problém. Proto se na startupy zaměřujeme v nové strategii.

Startupy a vývojáři se od Microsoftu v minulosti odvraceli kvůli jeho pozici nepružného molocha, který řadu věcí tlačí na sílu. S nástupem nového ředitele (Satya Nadella) se firma začala měnit a otevírat. Vidíte na komunitě vývojářů a startupů, že se jejich vnímání Microsoftu mění?

Když se podíváte pět let zpátky, Microsoft považoval například otevřený software (open source) jako jednoho z hlavních konkurentů. Teď se jeho pozice vůči němu zcela změnila. Stačí se podívat na naše poslední akvizice nebo spolupráce s firmami jako je Red Hat. Měníme se, je to naše priorita, ale stále jsme na cestě. Jsme v polovině.

Co tvoří největší překážky?

Vycházíme z toho, že jsme byli velká silná firma s dominantním postavením na trhu. Největším problémem je čas. Naše vedení ve Spojených státech dává jasný směr, ale chce to čas.

Projevují se změny i v tom, že by se zrychlili rozhodovací procesy a překáželo méně byrokracie?

V Microsoftu jsem nový, takže to úplně nemůžu porovnat s historií. Vidím veliký apel centrály na změny a na to, aby se i lidé z menších trhů nebáli přicházet s nápady a naše vedení se angažuje při jednáních se zákazníky a podobně. Se startupy ale samozřejmě porovnatelní nejsme.

S cloudem pro zákazníky přišla i možnost relativně jednoduše odejít jinam. To firmám jako Microsoft ztěžuje, jak zákazníky svázat s jednou technologií. Pozorujete tyto změny?

Znamená to na nás nápor a je třeba stavět produkty jinak než v minulosti. Musíme také vyvíjet pro další platformy jako je iOS nebo Android. To je fakt. Doufám v to, že díky tomu bude celý IT sektor lépe vnímaný. V rámci průzkumů vidíme, že ti zákazníci, kteří mají cloud, jsou spokojenější. Velkou roli hraje i to, že nejsou v zajetí jednoho dodavatele.



Autor: Microsoft Rudolf Urbánek, Microsoft

Vám jako cloudové společnosti logicky musí jít i kvalitu internetového připojení a mobilních a optických sítí. Jak v této oblasti vnímáte situace v Česku?

Ve velkých městech vnímáme infrastrukturu jako dostatečnou. Ale je také řada bílých míst, kde infrastruktura nebude stačit. Není tajemstvím, že v oblasti optických tras Česko zaostává. Je třeba, aby zde operátoři investovali a věříme, že si to uvědomují. Spotřeba dat i díky cloudům bude růst exponenciálním tempem.

Microsoft nedávno na český trh začal dodávat Azure Stack určený pro provozovatele datových center. Zaznamenáváte poptávku?

V Česku mají stále zásadní postavení lokální hostingové společnosti. Velké cloudy jako je Azure jdou ale čím dále více směrem, kdy nabízí služby navíc jako jsou prvky umělé inteligence a podobně. Tam tyto menší hostingové společnosti nemohou konkurovat. Tím, že nyní nabízíme Azure Stack, se z našich malých lokálních konkurentů mohou stát spolupracující partneři. Poptávku zaznamenáváme.

Takže byste v Česku a na Slovensku chtěli mít takovou síť menších spolupracujících Azure cloudů?

To by se mi velmi líbilo.

Jaké máte plány s vašim tuzemským vývojovým centrem?

Zrovna jsme řešili, že nám přestávají stačit prostory. Lidí ve vývoji už tady máme kolem 350 a plánujeme další postupný růst.

Dotýká se vás také situace na trhu, kdy je výrazný nedostatek vývojářů?

Vývojářů je obrovský nedostatek. Pokud komerční sektor, akademická obec a stát nezačnou dělat velké změny, bude to velký problém i do budoucna. Veškeré debaty o budoucnosti umělé inteligence a podobně vyžadují rekvalifikaci zaměstnanců a větší počet lidí zabývající se digitální ekonomikou. V rámci našeho lokálního vývojového týmu máme lidi 35 národností. Jedním z důvodů je to, že chceme docílit diverzity nápadů a přístupů k řešení problém, ale velkým důvodem je i to, že je nedostatek lidí.

Jak by ony změny ze strany státu či akademického sektoru měly vypadat?

Řadu změn děláme sami jako firma, ale další musíte diskutovat přes fóra typu ICT Unie. Máme výbornou spolupráci s učiteli základních škol nebo v rámci IT vzdělávání dívek. Jinak aktuálně ze strany státu a Vladimíra Dzurilly (vládní zmocněnec pro digitalizaci – poznámka redakce), že je to nastartované dobře. Vidíme konkrétní kroky v rámci přípravy projektů a pozorujeme značné oživení. Zcela na začátku jsme v širší debatě se společností o tom, co přinese nasazení umělé inteligence. Je potřeba porozumět tomu, co to bude znamenat pro změnu struktury zaměstnanosti v zemi. Povinností Microsoftu je poskytnout informace, jaké trendy vznikají, jak se oblast vyvíjí, ochrana dat a podobně. Jsme jedním z poradních hlasů.