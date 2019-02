 »  Microsoft v Praze otevře co-workingové centrum, stůl nabídne zdarma

Jan Sedlák

Microsoft ve své české centrále v Praze na Brumlovce otevře co-workingové centrum pojmenované Microsoft Coworking Space. Projekt oficiálně odstartuje během „otvíračky“ 6. března. Bude součástí přízemních prostor a přístup k pracovnímu stolu bude zdarma.

Volný vstup bude omezený na pracovní dny mezi osmou ráno a šestou večer. Pro využití co-workingových kanceláří bude nutná rezervace přes web.

Microsoft chce ale také nabízet další služby. Jde o přístup k obchodním a technickým odborníkům, mentoringu, vybavení kanceláří a networkingovým a vzdělávacím akcím. Program pro startupy pak nabídne nominace do Microsoft for Startups Programu nebo kredity na cloud Azure.

Microsoft se podle informací Lupy letos a v příštím roce chce na podporu zdejších startupů více zaměřit. A to i z toho důvodu, že mladé firmy jednou mohou vyrůst do potenciálně velkých klientů, a je tak dobré je pomocí vlastních technologií „podchytit“ už na začátku. Například v případě cloudu stále startupy nejvíce využívají Amazon Web Services namísto Azure a pro komunikaci Slack místo Teams.

„Pokud tuto věc nezachytíme od začátku, bude to problém. Proto se na startupy zaměřujeme v nové strategii, uvedl pro Lupu šéf zdejšího Microsoftu Rudolf Urbánek.

„V Česku a na Slovensku jsme tradičně silnější v enterprise byznysu. Velký potenciál do budoucna vidíme právě u startupů nebo vývojářů. Uvědomujeme si, že je to oblast, kde potřebujeme více investovat. Je to jedno z hlavních investic do roku 2020, kam budeme vkládat peníze, energii a čas. Vidíme to sami na sobě. Microsoft v Česku není pouze prodej, máme zde také stovky lidí pracujících na vývoji produktů Skype, Dynamics a Teams. Vidíme, že například náš Azure u přicházejících vývojářů nemá takovou pozici, což potřebujeme zlepšit. Uvidíte tedy naší angažovat v rámci startupových komunit, akcí, budeme lokalizovat řadu věcí,“ doplnil Urbánek.