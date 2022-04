Rusko legalizuje krádeže IT a zničilo PC muzeum, nejrychlejší grafika a procesor, Nokia pomohla špehování

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Rusko podepsalo zákon o takzvaném paralelním dovozu. Ten v praxi znamená to, že bude legální do země dovážet kradené zboží jako třeba software, patentované technologie a podobně. Seznam toho, co s duševním vlastnictvím bude možné vozit, se má průběžně aktualizovat. Rusko se tak dál odřezává od světa.

Ruští hackeři se pokusili vlámat do sítí NATO a armád zemí ve východní Evropě, píše se v reportu Googlu. Konkrétní země nejsou jmenovány. Rusové se údajně měli zaměřit na phishing a vytváření nových účtů na Gmailu. Za akcí stojí skupina známá jako Coldriver či Callisto. Pokusy i útoky zaznamenalo také NATO Center of Excellence.

Finská Nokia se podílela na budování digitálního špehovacího systému v Rusku. New York Times zjistily, že Nokia dlouhodobě spolupracuje s největším ruským operátorem MTS, jeho síť integrovala se špehovacím systémem SORM, který Rusové dlouhodobě používají. Dobře o něm píše kniha The Red Web. Nokia počátkem března oznámila, že do Ruska přerušila dodávky. Článek se zmiňuje i o tom, že mobilní sítě mají z povahy svého návrhu body umožňující odposlech (interception points). Například Cisco to odmítlo komentovat. Z podobných akcí je na západě obviňováno zejména Huawei.

Rusko chystá vlastní obchod s aplikacemi pro Android. Půjde o náhradu Google Play, který má, stejně jako řada technologií ze západu, v této zemi problémy a omezení. Alternativní obchod se má jmenovat NashStore a bude integrovaný s ruským platebním systémem Mir. Odstartovat by měl devátého května. Na projektu pracuje ANO Digital Platforms. Náhradu Google Play v podobě AppGallery už nějakou dobu vyvíjí Huawei, důvodem jsou americké sankce.

Rusové v Mariupolu zničili také počítačové muzeum 8-bit, které kromě jiného obsahovalo jednu z největších sbírek sovětských počítačů na světě. Autor stroje či hry sháněl patnáct let. Z Česka si můžete zajet prohlédnout staré stroje do muzea v Berlíně, k vidění jsou každý rok na ByteFestu a na Lupě jsme také přinesli galerii československých počítačů z výstavy v Národním technickém muzeu v Praze.

Huawei loni vzrostl čistý zisk o 76 procent na 113,7 miliardy juanů, tedy přes 401 miliard korun. Tržby se propadly o 29 procent na 636,8 miliardy juanů. V zisku pomohl prodej značky Honor a divize x86 serverů. Na klesající tržby mají dopady americké sankce. Huawei se proto snaží hledat nový byznys, jde například do energetiky. Čínský kolos také propustil deset tisíc lidí. Týká se to zaměstnanců mimo výzkum a vývoj. Propouštění z dalších oblastí má být důvodem pro to, aby Huawei udrželo vysokou míru investic do R&D.

Nvidia vydává grafiku GeForce RTX 3090 Ti, tedy nejrychlejší model navazující na dřívější 3090. K napájení je potřeba šestnáctipinový PCI Express konektor, k dispozici je redukce. Spotřeba jde až na 450 wattů. Základní cena je stanovená na 1999 dolarů. Výkon verze Ti proti standardní 3090 má vzrůst z 36 na 40 teraflops v FP32. Ti má o něco více shaderů a takt v boostu až 1,86 GHz.

Intel zase vydává procesor Core i9–12900KS. Maximální frekvence se má dostat na 5,5 GHz. Tento model by v současné době měl být nejvýkonnějším mainstreamovým procesorem na trhu. TDP je 150 wattů. Cena oproti verzi K vzrostla z 589 na 739 dolarů.

Intel konečně představil grafické karty Arc Alchemist, nicméně zatím jen pro notebooky. Podporovat budou ray tracing nebo DirectX 12. Mobilní verze budou k dispozici ve třech variantách s označením Arc 3, 5 a 7. Součástí bude šest až 32 jader Xe, XeSS, PCI Express 4.0, 4 GB GDDR6 (64bitová sběrnice) a 16 GB na 256bitové sběrnici. Nejslabší modely už budou dostupné, zbylé dva až v létě. Na desktopové verze si ještě počkáme.

Jihokorejský SK hynix s partnery zvažuje vytvoření konsorcia na převzetí ARMu. O zapojení více hráčů se mluvilo i dříve. ARM původně chtěla za 32 miliard dolarů získat Nvidia, regulátoři a konkurenti ale byli proti. SoftBank nyní řeší, co s ARMem dále, pravděpodobná je burza.

USA se snaží přemluvit Jižní Koreu, Tchaj-wan a Japonsko ke zformování čipové koalice vůči sílící Číně. Snahy ale naráží. Koreji se to například nelíbí kvůli tomu, že USA nemají moc co nabídnout. Korejské firmy totiž v Číně mají své továrny a podobně.

Fujitsu vyvinulo simulátor kvantových počítačů s 36 qubity. Dosaženo toho bylo na clusteru superpočítače PrimeHPC FX 700 – těchto nodů je instalovaných 64. Stejné stroje jsou základem nejvýkonnějšího světového superpočítače Fugaku. Využívají ARM.

HP Inc. za 3,3 miliardy dolarů kupuje společnost Poly. Ta vznikla sloučením firem Polycom a Plantronics. Poly se zaměřuje na sluchátka a headsety, primárně pro firemní využití. Dodavatel tiskáren a notebooků je tedy dalším z hráčů, kdo posiluje v oblasti home office a práce na dálku, kam se nalila řada investic kvůli covidu. HP také dříve koupilo HyperX, díky čemuž má sluchátka pro hráče a domácnosti.

Sony představila PlayStation alternativu pro Game Pass. PlayStation Plus bude mít nově tři tarify Essential, Extra a Premium za ceny 8,99, 13,99 a 16,99 eur měsíčně. Základní verze zůstane totožná s aktuální podobou Plus, Extra dostane katalog 400 her z PS4 a PS5 a Premium připojí PS3 tituly a streamování.

Intel za 650 milionů dolarů kupuje izraelskou firmu Granulate. Nedávno získal izraelského výrobce čipů Tower Semiconductor. Granulate vyvíjí software na optimalizaci workloadů v datových centrech.

Aplikace Google Hangouts zmizela z Google Play a Apple App Store. Google tak naplňuje sliby o postupném utlumování a vypnutí tohoto komunikátoru. Místo toho má Meet a Chat.

Vyšel Chrome 100. Hlavní novinkou je Multi-Screen Window Placement API umožňující přesné rozpoložení oken na více displejích.

Google chce vyřešit dlouhé restarty linuxových serverů. Konkrétně v případě použití velkého množství NVMe SSD. Pracuje se na novém rozhraní pro asynchronní odpojování disků v linuxovém jádru.

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ vydal výroční zprávu za rok 2021. Přináší například statistiky incidentů, rostl zejména phishing.

OpenStack vychází ve verzi 25. Kódové označení je Yoga. OpenStack nyní údajně pohání už 25 milionů CPU jader.