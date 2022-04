Růst Windows 11 se zastavil, grafické karty zlevňují, NVMe M.2 disk s kapacitou 8 TB

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Podíl Windows 11 se zastavil na 19,4 procenta, ukazuje měření AdDuplex končící letos v březnu. Zbytek patří různým verzím desítek, zejména 21H2 (28,5 procenta) a 21H1 (26,5 procenta). Uvidíme, jaký potenciál budou Windows 11 v dohledné době mít a zda se trh na nějakou dobu nenasytil.

Průměrná cena grafických karet během března spadla o 12,5 procenta, spočítal Tom's Hardware. Karty už jsou také běžně skladem, a to i v českých e-shopech. Například GeForce RTX 3060 Ti se dá pořídit za 17,8 tisíce korun a verze bez Ti za 16 tisíc, což je sice stále dost nad doporučenou cenou, ale už ne tolik jako v minulosti. JPR zase informuje, že Nvidia a AMD loni na trh dodaly rekordních 50 milionů grafik.

Epic Games vydávají Unreal Engine 5. Seznam změn a novinek je k dispozici v poznámkách k vydání. Společnost Crystal Dynamics zároveň oznámila, že pracuje na novém dílu ze série Tomb Raider. Moc detailů se zatím neví, jen nasazení Unreal Engine 5. Majitelé PlayStationu 5 si mohou schopnosti nové verze enginu vyzkoušet v již dříve vydaném demu Matrixu. Epic mimo jiné do Unrealu postupně integruje nové věci kolem fotogrammetrie. Koupil kvůli tomu i slovensko-českou firmu Capturing Reality.

AMD za 1,9 miliardy dolarů kupuje firmu Pensando. Ta se zaměřuje na programovatelné procesory neboli Fully Programmable Packet Processor (PPE) a SmartNIC. Určené jsou do datacenter, akceleraci síťových operací, do storage systémů a podobně. AMD si tak doplňuje nedávno dokončenou akvizici Xilinxu (FPGA).

FBI odstavila velký ruský botnet, za kterým stála tamní vojenská rozvědka GRU. Cyclops Blink cílil především na WatchGuard a síťové prvky Asus. Německu se zase podařilo zavřít darknetové tržiště Hydra. Prodávaly se na něm zejména drogy, službu využilo sedmnáct milionů lidí.

Intel pozastavil veškeré dodávky do Ruska a Běloruska. Firma také oznámila podporu Ukrajině.

Microsoft v rámci Azure spustil instance postavené na ARMu. Konkrétně využívají čipy Ampere Altra. Instance údajně nabízí o padesát procent lepší poměr ceny a výkonu než x86. Microsoft se tedy snaží o podobnou nabídku jako AWS s jeho Gravitonem. Microsoft také s NXP spouští Windows 10 IoT Enterprise běžící na ARMu.

Sabrent představil NVMe SSD M.2 s kapacitou 8 TB. Nese označení Rocket 4 Plus a pracuje na PCI Express 4.0. Sekvenční čtení má dosahovat na 7,1 GB/s, zápis na 6,6 GB/s. U PCI Express 3.0 rychlosti klesají na 3,4 a 3 GB/s. Cena je 1499 dolarů.

Na trh míří první 868MHz Wi-Fi modul pro Raspberry Pi. Jde o standard 802.11ah neboli HaLow. Pracuje na otevřené frekvenci 868 MHz, podobně jako třeba Sigfox, s dosahem až jeden kilometr a rychlostmi 150 kb/s až 10 Mb/s. Dodavatelem modulu AHPI7292S je Alfa. Cena je kolem 70 dolarů.

Nvidia už nebude vyrábět grafické čipy u Samsungu, zjistil Business Korea. Aktuální generace GeForce RTX se poprvé vyrábí u Samsungu, a to pomocí 8nm technologie. Vytíženost ale údajně byla velký problém, což výrazně přispělo k nedostatku GPU na trhu. Nvidia se tak vrací k TSMC. Samsung údajně může ztratit i Qualcomm. To by vzhledem k ambicím Samsungu v zakázkové výrobě čipů byl další problém.

Druhá čínská společnost představila vlastní grafickou kartu. Jde o podnik More Threads založený bývalým zaměstnancem Nvidie. Karta má název MTT S60 a stojí na architektuře MUSA. Teoretický výkon má být šest teraflops, grafická paměť čítá 8 GB LPDDR4X. K dispozici má být také serverová verze MTT S2000 s výkonem až dvanáct teraflops a 32 GB paměti.

Další dvě zprávy z Číny. Huawei loni zaměstnancům vyplatilo dividendu 9,65 miliardy dolaru a loni v Evropě přihlásilo 3,5 tisíce patentů. Lenovo chce během tří let najmout dvanáct tisíc lidí do výzkumu a vývoje. O rozvoji Lenova v naší reportáži z Číny.

Šéf Fedora Linuxu Matthew Miller vyzval Nvidii, aby se připojila k příspěvkům kolem Linuxu. Jde o dlouhotrvající problém, kdy nejdůležitější GPU firma tento systém přehlíží. Miller mimo jiné apeloval na vývojáře z Nvidie, aby se alespoň zapojili do tvorby otevřeného ovladače nouveau.

Google Cloud v preview verzi spouští BigLake. Jde o nový storage engine zjednodušující přístup k datovým skladům.

IBM představuje mainframe s podporou AI. Jde o model z16, který obsahuje AI procesory IBM Telum. Na mainframu tak lze například dělat rychlé real time operace.

NordVPN získává svojí první investici, rovnou sto milionů dolarů. Firma byla oceněna na 1,6 miliardy dolarů. NordVPN už fúzovala s Surfsharkem a v oblasti cloudových VPN konkuruje českým GoodAccess. NordVPN je druhým litevským jednorožcem.

Microsoft kupuje firmu Minit, která se zabývá oblastí process mining, čehož Microsoft využije u nabídky Power Automate.

Niantic zase získává firmu NZXT pracující na obsahu pro AR. Pro tvůrce Pokémon Go jde o další z nákupů, které údajně mají pomoci ve vytvoření „metaversa v reálném světě“.

Grafana Labs získala investici 240 milionů dolarů. Celkově už jde o 540 milionů dolarů, což firmu ohodnotilo na tři miliardy dolarů. Na trhu je údajně přes 900 tisíc aktivních instalací Grafany.

Boba Networks si přišla na 45 milionů dolarů, což projekt ocenilo na 1,5 miliardy dolarů. Peníze vložilo mimo jiné Crypto.com. Boba se snaží optimalizovat Ethereum Blockchain.