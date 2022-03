Z Ruska utíkají desítky tisíc IT odborníků, zaostalé ruské čipy, novinky Nvidie a AMD

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Ruská vláda se snaží zajistit výrobní čipové kapacity v Číně. Firmy Baikal Electronics a MCST kvůli sankcím nemohou vyrábět u TSMC a obecně na Tchaj-wanu, Čína má proto být alternativou. A to i díky tomu, že ruské čipy nepatří mezi světovou špičku a vystačí si se starými výrobními procesy, které v Číně zvládají. Není jasné, jak se k tomu Čína a tamní firmy postaví, protože riskují další sankce ze strany USA. Například SMIC má navíc plné kapacity. Ruská vláda chce Baikal a TSMC zařadit mezi páteřní firmy, které mají od vlády dostat zvláštní zacházení. Na seznamu už jsou Kaspersky Lab a Yandex. Wall Street Journal píše, že ruské schopnosti ve výrobě čipů jsou patnáct let za trhem.

Z Ruska uteklo kolem 70 tisíc IT odborníků a podle odhadů toto číslo může narůst na 170 tisíc. Tamní vláda si toho všímá a objevují se první zprávy, že těmto lidem zabavuje pasy, aby nikam nemohli. Nejvíce lidí míří do Gruzie, Arménie nebo Turecka. Relokace do Česka je nyní téměř nemožná, protože se Rusům nevydávají víza.

Na GitHubu je open source software, který detekuje ruské a běloruské IP adresy a ničí data. Dostal název peacenotwar a je k dispozici jako npm balíček. Na GitHubu lze ale také najít řadu podporovatelů Putina.

Britský OneWeb se stěhuje ke SpaceX poté, co mu ruský Roskosmos odmítl vynášet satelity. OneWeb dokázal náhradu najít v řádech týdnů. Rusové se snaží o odvety za ekonomické sankce.

Deutsche Telekom skutečně zavírá velké vývojové centrum v Rusku. Majitel českého T-Mobilu zejména v Petrohradě. DT reaguje na ruskou invazi na Ukrajinu.

Engine Unity ukázal pokroky v možnostech renderování lidských obličejů. Populární nástroj dostává nové funkce pro práci s očima, kůží nebo vlasů. Nástroj funkcí Digital Human 2.0 by měl dorazit asi za měsíc:

LAPSUS$ se opět činí. Po hacknutí systémů Nvidie a Samsungu se tato skupina dostala k datům Microsoftu. 37GB balík obsahuje zdrojové kódy Bingu, Cortany nebo Bing Maps. Data nejsou kompletní. Pocházet mají z interního Azure DevOps, píše BleepingComputer. Došlo také na Oktu. Britská policie zároveň zatkla sedm lidí, kteří mají být na LAPSUS$ napojení.

Objevují se testy čipu Apple M1 Ultra. Dvacetijádrový model to v PassMarku v jednojádrovém testu dotáhl mírně pod Intel Core i7–12700. Grafická část je výrazně pomalejší než například RTX 3090.

Nvidia na konferenci GTC 2022 představila hromadu novinek. Jsou zde nové 4nm čipy GH100 spadající do generace Hopper. Využijí je akcelerátory H100. Ty zvládnou tisíc teraflops v TF32 a 60 teraflops v FP32 a FP64. Dále vyjdou procesory Grace. Půjde o 5nm ARM kusy s výkonem zhruba na úrovni AMD Epyc Rome. Jader má být 72 až 144. Dále tu jsou profesionální grafiky RTX A5500, což je model dost podobný 3080 Ti, ovšem s 24 GB GDDR6 ECC RAM. Šéf Nvidia Jensen Huang zároveň prohlásil, že zvažuje možnost v budoucnu vyrábět u Intelu. Využil by tak plánů Intelu na zakázkovou výrobu a konkurování TSMC a spol. Na investorské konferenci pak zaznělo, že zákazníci u poslední generace GPU za grafiky v průměru zaplatili o 300 dolarů více než u generace Turing.

Novinky má také AMD. Do prodeje po dřívějším oznámení zamířily procesory Epyc Milan-X postavené na Zen3. Mají 16, 24, 32 a 64 jader, vždy s dvojnásobným počtem vláken. L3 a 3D V-Cache je na 768 MB, TDP 240 až 280 wattů. Nejvyšší model vyjde na 8800 dolarů. Dále přichází akcelerátory Instinct MI210, jenž mají 6656 stream procesorů a 64 GB paměti HBM2e. Čekat je lze v řadě superpočítačů, karty Instinct v poslední době vyhrávají hodně tendrů. Zveřejněn byl také upscaling FidelityFX Super Solution ve verzi 2.0. AMD se zde snaží dotahovat na DLSS od Nvidie.

Televize CNBC dostala možnost podívat se, jak to vypadá v továrně ASML. Během skoro dvaceti minut je tak možné nahlédnout do produkce jediné firmy na světě, která dokáže vyrábět stroje na produkci čipů využívající EUV litografii:

V počítačích Dell bylo objevených pět nových zranitelností na úrovni BIOSu. Jejich zneužití může vést ke spuštění kódu. Doporučuje se co nejrychlejší aktualizace.

Vyšla první verze Asahi Linuxu pro počítače Apple s čipy M1. Prozatím jde o alfa verzi s velmi osekanými funkcemi. Nefunguje například DisplayPort nebo akcelerace videa. Na vývoji Asahi Linuxu se podílí také český programátor Martin Povišer, zaměřuje se na ovladač zvuku.

Google Cloud v ostrém provozu spouští funkci pro pozastavení a obnovení chodu virtuálních strojů. Během pozastavení není nutné platit za využití RAM a CPU, ale pouze za storage.

Microsoft zase spustil Azure Game Development Virtual Machine. Součástí jsou nástroje pro vývoj her jako Unreal Engine, Parsec, Blender, Teradici, Visual Studio a podobně. Amazon podobně rozjel AWS for Games.

Thoma Bravo za 10,7 miliardy dolarů kupuje firmu Anaplan. Získává SaaS software na finanční plánování. Thoma Bravo má v portfoliu IT firmy jako Barracuda, McAfee, Sophos a další.

Česká společnost Onlio APS kupuje od rovněž české firmy KomTeSa sekci zaměřenou na produkty Atlassian. Spolu s tím získala status Atlassian Solution Partner. Onlio APS se v této branži označuje za českou jedničku a díky akvizici chce expandovat do západní Evropy. Tržby za letošek cílí na 120 milionů.

Ness Czech má nového generálního ředitele, stal se jím Martin Silvička. Ness u nás také zrušil divize, údajně kvůli zjednodušení struktury. Silvička do Nessu přišel v rámci akvizice firmy Logos. V Nessu působil na pozici viceprezidenta pro CEE a ředitele pro státní správu a telekomunikace.