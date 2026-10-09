Ruský IT fenomén z ČR je poprvé ve ztrátě, Seznam si postaví další datacentrum, AI megaprojekt v Ralsku se ruší

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa internetu a technologií. Co se událo v tomto týdnu?
Ruský IT fenomén léta patřil mezi největší plátce daní v Česku. Teď poprvé spadl do ztráty. JetBrains tvrdě pociťují, jak AI nástroje typu Claude Code přebírají roli ve vývoji softwaru, a jak klesá role tradičních vývojářských toolů typu IDE (IntelliJ IDEA). JetBrains, kteří mají původ v Rusku, ale centrálu od roku 2002 v Praze, loni sice zvýšili tržby na 16 miliard korun, ale vykázali stamilionové ztráty. Firma přitom byla zvyklá na zisky po zdanění v řádech nižších miliard korun, zároveň patřila mezi největší plátce daně z příjmu u nás. JetBrains nyní musí investovat do AI, zkouší to například s vlastním programovacím modelem nebo integrací dalších modelů do svých nástrojů.
Česká internetová jednička si postaví další datacentrum. Lukačovič získal pozemky za Prahou. Pro Seznam půjde o třetí objekt tohoto typu, od roku 2015 provozuje datacentrum Kokura v Horních Počernicích a od roku 2023 centrum Nagoja v Benátkách nad Jizerou. Teď se chystá stavět u dálnice D11, zajistit si chce několik megawattů. Firma má přes 13 tisíc serverů a stále přidává další, včetně těch pro AI. Seznam si servery rovněž vyrábí sám, jde o projekt Montovna, který jsme na Lupě přiblížili.
České internetové jedničce spadlo datacentrum, postavila fotovoltaiku a nový sál. Na kolik vyšel provoz?
Planý poplach. Obří AI datacentrum v Ralsku nevznikne, investor spekulativní projekt ruší. Společnost Findome, za kterou stojí Petr Šebeček, má na papíře projekt Ralsko AI Campus pro AI datacentrum s výkonem až 86 megawattů. Podle insiderů šlo o spekulaci, Findome s nabídkami na trhu neuspěl. Šebeček, který se jinak věnuje třeba solární energetice, zatím akci odpískal a chce vše vyhodnotit.
Umělá inteligence ničí tradiční IT firmy. V Praze a na Slovensku se peče jednorožec, který toho chce využít. Do slovenské firmy Sudolabs, která vznikla v Praze, kde má stále důležitý vývoj, nedávnou vstoupil obří americký fond Eldridge. Za desítky milionů dolarů získal polovinu. Peníze šly zakladatelům, na rozvoj půjde dluhové financování. Cílem je z firmy, která má dnes tržby kolem 10 milionů dolarů, udělat do tří až čtyř let jednorožce. Sudolabs nasazují AI ve firmách, konkurencí je třeba Palantir.
Francouzský Mistral ukázala AI model Mistral Large 4. Má jeden bilion parametrů a je otevřený. V současné době se zdá, že by mohlo jít o nejlepší otevřený model na trhu, což by Evropu vracelo do hry. Na trénování byly použity skoro čtyři tisíce čipů Nvidia Grace Blackwell Superchip.
Ledničky, pračky a teď i datacentra. EU pro ně chce zavést energetické štítky, hrozí omezením provozu
Německá firma Aleph Alpha představila AI model Kolibri 1. Má 78 miliard parametrů a otevřené váhy. Může soutěžit třeba s Qwenem a míří na zájemce o chod LLM na vlastní infrastruktuře.
Francouzský Schneider Electric za 22,6 miliardy dolarů kupuje americkou firmu PTC. Pro Schneider jde o historicky největší obchod. Schneider výrazně těží z nástupu AI datacenter, kam dodává elektrické komponenty, chladící jednotky a podobně. PTC vyvíjí software pro 3D návrh nebo simulaci výrobků a rozšíří možnosti Schneideru.
Německý SAP kupuje belgickou firmu TechWolf. Ta se zabývá nasazováním AI v HR. Není například nutné vyplňovat dotazníky, je možné analyzovat práci a dopady, plánovat pracovní sílu a podobně. SAP je jeden ze zajímavých hráčů Evropy v AI, vyvíjí například vlastní tabulární modely, a to za účastní vývojového centra v Brně. Postupně nakupuje na AI zaměřené evropské firmy.
Nadšenec oprášil legendární český program z 90. let. Díky AI to zvládl sám a za krátkou dobu
Google opět zhoršuje tarify služeb Google AI. Bezplatná verze Gemini bude mít k dispozici pouze nejhorší model Flash-Lite, nikoliv Flash jako doposud. Placená verze Plus bude mít maximálně Flash, nikoliv Pro (k tomu se dostanete přes Pro a Ultra). Změny nastanou devátého října. Je evidentní, že dotované ceny za AI nebudou trvat věčně, případně bude nutné výrazně zlevnit jejich chod, respektive inferenci, a nalákat ještě větší masy běžných uživatelů. Ve hře je i reklama.
OpenAI v Evropské unii postupně zavede vodoznaky do generovaných textů pomocí AI. Jde o reakci na AI Act. OpenAI vytvořila technologii textGrain, která do textu přidává statistický signál. Popsáno je to zde.
Guvernér Michl namontoval grafické karty Nvidia. ČNB posílila počítač pro umělou inteligenci
Blíží se konferenční videohovory, v nichž nebudete mít šanci poznat, zda mluvíte s člověkem nebo AI. Společnost Tavus ukázala nový AI model Griffin, jehož schopností je v reálném čase vést konverzaci včetně gest, obrazu nebo slov.
Začínají se prodávat první notebooky s procesory Nvidia. Jde o čipy RTX Spark, kde je CPU postaveno na ARMu. Je možné, že teprve teď přijde o pořádný boost této platformy na Windows a že platforma Microsoftu v nasazení ARMu více přiblíží počítačům Apple Mac. Na trh teď míří modely Asus ProArt P14 a 16, Dell XPS 16, HP Omnibook Ultra 16, Lenovo Yoga Pro 9, MSI Prestige N16 Flip a Microsoft Surface Laptop Ultra. K dispozici mají od 24 do 128 GB sdílené paměti. Nejlevnější kus vyjde na 63 990 korun, nejdražší na 168 990 korun.
Nvidia vydává levnější AI minipočítač DGX Spark. K dispozici má 64 GB paměti a vyjde na 4 999 dolarů. Původní verzi s 128 GB paměti jsme představili tady.
AI model GPT-6 Astra pomohl rozluštit 217 let starou šifru. Datuje se k období napoleonských válek. AI zvládla úlohu vyřešit za asi šest hodin. Údajně stačil jeden prompt a obrázek.
OpenAI oznámila, že její model vyřešil více než sto doposud nevyřešených matematických problémů. Trénování modelů probíhá i se zaměřením na formální a neformální matematické uvažování.
Programátorům jsme zakázali psát kód, některé jsme museli propustit. AI vyhraje, hlásí další české IT firmy
Google dočasně zastavil vyplácení odměn za hledání chyb v open source softwaru, důvodem je balast vygenerovaný AI. Stopka nových žádostí platí do roku 2027. Řada bug bounterů evidentně používá LLM bez nějaké další znalosti a posílá kde co.
AI agenti spotřebovávají až pětkrát více tokenů než lidé. V současné době to vypadá jako cena za automatizaci, ale je pravděpodobné, že se problém postupem času podaří zlepšit či vyřešit. Agenti neustále předávají historii a mají nároky na KV cache.
Herní engine Unity nyní umožňuje vytvářet hry pomocí AI. Asistentem pro tento druh práce je nová funkce Spark. Nemá jít o udělátko na kompletní generování her z jednoho promptu, ale spíše o nástroj pro vytváření různých součástí.
Český Vodafone opět poslal kompletní miliardové zisky do zahraničí. Na své si přišel také stát
Lambda získává investici čtyři miliardy dolarů. Hodnota firmy je 14,5 miliardy dolarů. Příští rok by se chtěla vydat na burzu. Jde o jeden z neocloudů, tedy poskytovatelů výpočetní kapacity pro AI, hlavně na kartách Nvidia.
Amazon Web Services spouští technologii Strands Box. Ta umožňuje chod AI agentů v sandboxu, je open source a vychází z Dogwoodu.
Huawei a DeepSeek vydávají softwarové nástroje jako konkurenci pro Nvidia CUDA. Software staví na Huawei CANN a jde o open source. Hlavní zaměření je na akcelerátory Ascend, které Huawei už nějakou dobu vyvíjí a které firmy v Číně používají.
Dohodli si vzorec, roky šponovali ceny a jeden se udal. Český kartel výrobců kabelů dostal obří pokutu
Když si koupíte bazarových hardware, můžete dostat ban v online hrách. Ukazuje to případ, kdy si uživatel z druhé ruky koupil procesor AMD Ryzen 7 5800X3D a nebyl vpuštěn do hry Valorant. Předchozí uživatel byl zabanován za cheatování, a to i na základě jeho hardwaru, což se přeneslo na nového majitele.
Hraní na PC se daří i v době drahých pamětí a obecně hardwaru. Steam v září vygeneroval rekordních 1,7 miliardy dolarů, meziročně o 13 procent více.
Huawei uzavřelo velkou patentovou dohodu s Qualcommem. Obě firmy budou sdílet technologie kolem 5G, bezdrátových sítí, mobilních telefonů a podobně. Zároveň Huawei bude dostávat velké licenční platby. Jde o určitý průlom, Huawei je už několik let pod sankcemi USA a nyní uzavřelo dohodu s klíčovým americkým dodavatelem.
Amazon vydal nové verze e-čteček knih Kindle. Kindle 12 je menší, lehčí a rychlejší. Paperwhite 7 má kontrastnější displej. Colorsoft 2 přináší lepší čitelnost. Novinkou je dálkový ovladač Kindle Click pro listování.
Třináctého října končí podpora Office 2021. Týká se to i verze LTSC. Už tedy nebudou žádné aktualizace, opravy nebo technická podpora. Aplikace jinak budou fungovat dál.
Unikla databáze devíti milionů Dánů. Podle vlády jde o velmi závažný incident. Jde o leak národního registru obyvatel, zahrnuty jsou i údaje zemřelých osob. Útočníci měli do systému proniknout přes dánskou společnost, která měla do registru přístup pro obchodní účely.
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Doom už běží i v databázi SQL. Byly do ní přeneseny herní logika a renderer. Běží to v 35 snímcích za sekundu. Klient v Pythonu řeší časování, vstupy z klávesnice a zobrazování bitmapy. SQLDoom je k dispozici na GitHubu.
Je zde miniaturní disk SSD o velikosti 15 x 17 milimetrů. Jmenuje se CL 100 Mini a vyvíjí ho společnost BiWin. Určený je hlavně do herních handheldů, ale užití najde všude, kde je potřeba šetřit místem. K dispozici jsou modely s 512 GB a jedním či dvěma TB.
Vyšlo OpenSSH 10.6. Mezi hlavní novinky patří zapnutí hybridního postkvantového podpisové algoritmu. Jde o ssh-mldsa44-ed25519, který kombinuje Ed25519 a ML-DSA.
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