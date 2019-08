 »  Michal Bláha: HlidacSmluv.cz byla impulsivní víkendovka

Pokud budu v oblasti “travelblogů”, tak situace je stejná, jen služeb ubylo. O službách jako OnTheRoad.to nevím, ale nehledal jsem je příliš dlouho. Což svědčí o zájmu o podobné služby. OnTheRoad bylo zaměřeno na cestovatele, na lidi, co jedou delší cesty s častým přesunem. Plážovým turistům, kterých je většina, stačí Facebook či Instagram. Klasické travelblog servery existují stále, menší a je jich méně než před osmi lety.

Co případní původní i časem vzniklí konkurenti, víš, jak jsou na tom dnes?

Co vlastně znamená ono „svět se změnil“ v oznámení o konci služby?

Při cestách na motorce po Evropě se o mě rodina bála a já nechtěl posílat všem pořád dokola stejné (a tehdy hodně drahé) SMS. Tak jsem udělal SMS bránu, kam jsem poslal jednu SMS a ta se rozeslala už lokálně na ostatní čísla. Po pár měsících jsem to provozoval asi pro dvacet moto kamarádů, a tam někde to začalo.

Služba OnTheRoad.to vznikla v roce 2007, je to tak? Co bylo důvodem?

Pamatuji si dobře, že u OnTheRoad byl nějaký investor?

V OnTheRoad nebyl nikdy žádný externí investor, veškeré náklady jsem nesl pouze já.

Důvodem ukončení provozu jsou mimo oné změny světa v zásadě finance?

Mnohem více čas a chuť s OnTheRoad něco dělat. Finance jsou druhotné. Ale pragmaticky by nově vynaložené finance (pro základní změnu minimálně 30 tisíc eur bez nákladů na následný provoz) nebylo snadné v dohledné době dostat zpět.

Nehledal jsi někdy před pár lety někoho, kdo by si OnTheRoad převzal?

Ne.

Nebylo Česko nakonec pro podobnou službu malé?

Když byla služba na vrcholu, měla kolem 90 tisíc aktivních uživatelů, asi třetinu z ČR, třetinu z USA, zbytek různě po světě. Nikdy jsme necílili pouze na ČR, i když přirozeně, zde jsme byli – mediálně – vidět nejvíce.

Jaký je konec OnTheRoad po finanční stránce?

Záporný. Nějaké peníze jsem do OnTheRoad investoval (zejména v letech 2008 až 2011), ale za tu srandu, zábavu a zkušenost to stálo.

Pro Vyvojar.cz hledám kupce



Michale, byl jsi spoluzakladatel Atlasu, co dalšího jsi od té doby rozjel?

Mám internetové i offline aktivity. Z těch veřejných, internetových věcí: Doporucim.cz, později Feedbando.com - služba na snadné získání zpětné vazby zákazníků v reálném světě. NoveInzeraty.cz – agregátor, vyhledávač českých inzerátů, vznikl jako malá služba pro mě, ale má to nečekaný potenciál a skoro 200 tisíc návštěvníků měsíčně. HlidacSmluv.cz – impulsivní víkendovka bez jakéhokoliv business plánu. Služba s jediným, idealistickým, dlouhodobým cílem – zlepšení státní správy.

Jsi zapojený i do Energomonitoru. Vypadá to, že se mu daří, je to tak?

Ano, obchodně expandujeme v EU, soustředíme se na ně. ČR pro nás není priorita.

Feedbando také stále existuje, jak na tom je?

Projekt běží jako čistě online služba, bez větší offline obchodní podpory. Ale změny se blíží (a čas nazrává).

Nějaké další vlastní věci, nějaké investice, které jsme vynechali?

Z veřejných investic například menšinový podíl ve VersionPress.net.

Vlastně ještě něco, Vyvojar.cz. Na ten si vzpomínám ještě z doby, kdy jsem sám byl vývojář. Pořád funguje?

Ne, hledám kupce (primárně) pro doménu, obsah nemá valnou hodnotu. Bohužel tato moje srdcovka umřela na moji neschopnost najít fungujícího zástupce či provozovatele. A já na to nemám už několik let žádný čas.

Jak pomoci státu



Nedávno jsi směrem k Andreji Babišovi pronesl něco v tom smyslu, že tě zklamal a nevěříš mu. O co šlo?

Nemá cenu se opakovat, doporučuji začít v PANE BABIŠI, ZKLAMAL JSTE MĚ. NEVĚŘÍM VÁM!, pokračovat popisem mé schůzky s Andrejem Babišem a skončit v EET BUDE STÁT VÍCE NEŽ 50 MILIÓNŮ. KONEČNÁ CENA JE NEZNÁMÁ. Přirozeným vývojem následně vznikl server www.HlidacSmluv.cz.

Může někdo, kdo je podnikatel či investor, vstoupit do politiky a něco změnit?

Ano, rozhodně. Stejně jako jakýkoliv jiný člověk, jehož cílem je něco skutečně změnit, posunout k lepšímu, nikoliv získat pro sebe výhodu. Zejména OpenData aktivity jak ve státě (lidi na MV ČR, MF ČR), tak mimo státní správu ukazují, že to jde. Bohužel rychlost a efektivita vzhledem k vynaložené energii je u státu výrazně horší než v soukromé sféře.

Připadá mi, že vstup do politiky nakonec znamená, že takového člověka semele, jak se na tohle díváš?

Je to individuální, je snadné najít příklady jak pro, tak proti tomuto tvrzení. Rozhodně bych to nezobecňoval.

Šel bys do politiky?

Nevím, do klasické nejspíše ne. Nejsem typ, který pět let na stranických schůzích buduje svou pozici ve straně. Ale státu je možné pomoci i jinak, efektivněji, ať už jako zaměstnanec (na odpovídající pozici), tak z vnějšku. Historie projektu GOV.UK je toho důkazem.

Na druhou stranu, bez osvícených politických špiček to taky nepůjde. Ale kdyby se okolnosti správně sešly (jako před lety v UK u Camerona), nebudu váhat přiložit ruku k dílu. e-Government, OpenData a efektivita státní správy mě dlouhodobě zajímají, mám v této oblasti dost zkušeností a hlavně si myslím, že nadáváním v hospodě se věci nezmění.