 »  Samsung Galaxy S20 je zde, USA léta špehovaly přes Crypto, krach tvůrce Androidu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Spojené státy a tehdejší Západní Německo po desítky let dokázaly špehovat řadu zemí, a to skrze produkty švýcarské šifrovací společnosti Crypto AG. V rozsáhlém textu to rozebírá Washington Post. V současné době se rozjelo vyšetřování.

Na tuto situaci zareagovalo čínské Huawei. Wall Street Journal přišel se zprávou, že americká vláda má důkazy k tomu, že Huawei může přistupovat k telekomunikačním sítím. „Jak dokazuje případ Edwarda Snowdena, USA skrytě přistupovaly k telekomunikačním sítím na celém světě a špehovaly ostatní země po relativně dlouhou dobu. Zpráva publikovaná tento týden v deníku Washington Post, která pojednává o tom, jak CIA po desetiletí používala šifrovací firmu ke špionáži ostatních zemí, je toho pouze dalším důkazem. Americká obvinění, že Huawei používá zákonný odposlech, jsou pouze kouřovou clonou a nejsou založená na žádné formě logiky přijímané v oblasti kybernetické bezpečnosti. Huawei nikdy skrytě nepřistupovala a nebude přistupovat k telekomunikačním sítím. Ani k tomu nemá prostředky. Deník Wall Street Journal si je vědom, že americká vláda nemůže předložit žádné důkazy, kterými by podpořila svá obvinění,“ uvedl čínský podnik v prohlášení.

Za pozornost stojí i to, že americké bezpečnostní obavy z Huawei jsou až takové, že se z tamních vysoce postavených kruhů začíná ozývat, že by vláda USA měla koupit silné podíly v evropských telekomunikačních firmách Ericsson nebo Nokia.

Samsung oficiálně představil vlajkové lodi Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra. Displeje mají obnovovací frekvenci 120 Hz a pohybují se v úhlopříčkách 6,2, 6,7 a 6,9“. Fotoaparáty zvládají natáčet 8K video a mají stonásobný zoom, k dispozici jsou i 5G varianty. Kompletní specifikace najdete zde. S20 u nás startuje na 22 990 korunách, S20+ na 25 990 a S20 Ultra 5G na 34 990 korunách. Novinkou je i Galaxy Z Flip, tedy již druhý model Samsung se skládacím displejem. Cena je 38 990 korun.

Firma Essential oznámila definitivní konec. Šlo o projekt tvůrce Androidu Andyho Rubina, který se snažil vytvořit nové typy chytrých telefonů. Vůbec první Essential Phone byl ale prodejně neúspěšný a další projekty už nevyjdou. Telefonu také tento měsíc končí podpora. Startup na investicích získal stovky milionů dolarů.

Microsoft zveřejnil sadu nástrojů pro vývoj aplikací na Windows 10X. To je upravená verze desítek pro dva samostatné (a zároveň propojené) displeje. Microsoft sám chystá Surface Neo a s podobnými formáty přijdou i jeho tradiční OEM partneři.

Počítače Mac od Applu by se mohly dočkat nasazení procesorů od AMD. V některých beta verzích operačního systému macOS Catalina se byly nalezeny části kódu, které zavádí podporu pro Ryzeny a zejména pak APU variant AMD. Apple podporu oficiálně nepotvrdil. Z dřívějších úniků je ale jasné, že se snaží posunout směrem od Intelu, který používá po ukončení Power PC, a chtěl by i v počítačích nasadit ARM.

Broadcom představil nový mobilní Wi-Fi 6E čip, který využívá 6GHz spektrum a zvládnout by měl více než 2 Gb/s. BCM4389 by se měl začít objevovat v high-end modelech chytrých telefonů nebo headsetech pro AR/VR.