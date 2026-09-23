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Sem putují staré počítače z Evropy. Podívejte se do míst, kde nemajetní lidé z nouze nakupují elektroniku

Jan Sedlák
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Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Počítačové a elektronické tržiště Al Boustan v Káhiře v Egyptě
Všechny fotografie
Nahlédněte do míst v Káhiře, kde se ve velkém montují počítače nebo servery z evropských korporátů a firem a prodávají na tržištích. Jinak to totiž nejde. Uvnitř: GALERIE.
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Doby, kdy se Káhiře dalo říkat Paříž na Nilu, jsou dávno pryč. V ulicích severoafrické megapole se zhruba 22 miliony obyvateli je vidět široce rozšířená chudoba, úpadek, nečistota a rozpadající se budovy. Den pohybu po městě má kvůli smogu efekt na plíce jak krabička cigaret za večer. Do hotelů či restaurací se vstupuje přes bezpečnostní kontroly a taxíky jsou při příjezdu očichávány hlídacími psy. Doprava kolabuje a má jen nepsaná pravidla troubení. Kupní síla velká části obyvatel je velmi nízká, často proto chodí na levná chaotická tržiště. Najdete tu i několik velkých komplexů zaměřených na počítače, servery, hardware a obecně elektroniku. Z velké části se zde prodává použité zboží z Evropy.

Špatná ekonomická situace Egypta má kořeny v 50. a 60. letech minulého století. K moci se dostal prezident Násir, který jako reakci na dřívější kontrolu země ze strany Velké Británie zavedl znárodňování. Z Egypta velmi rychle odešli zahraniční investoři, kapitál, know-how a schopní lidé.

Stát začal garantovat pracovní místa v administrativě a státních firmách. Nic z toho ale nedokázal dobře řídit, vznikly přezaměstnané byrokratické kolosy neschopné reakce, navíc plné korupce. To společně s dotacemi na potraviny či palivo výrazně zatížilo státní rozpočet a svázalo ruce v investicích.

Přidaly se i další efekty. Jelikož Egypťané po zavedení socialistických pravidel zchudli, stát zastropoval ceny nájmů. Majitelé nemovitostí do nich přestali investovat, protože jim to ekonomicky nevycházelo. Z kdysi krásných budov jsou dnes velmi často ruiny nebo ušmudlaná stavení, stejně jako z veřejného prostoru.

Slabá kupní síla a hledání alternativ

Státu časem došlo (od Násira do dnešní doby proběhlo pár převratů), že se vydal špatnou cestou a postupně, ale velmi pomalu a opatrně se snaží o reformy. Například se zastropovanými nájmy je to ale těžké. Až desítky procent obyvatel žijí pod hranicí chudoby. Uvolnit a zvednout nájemné v podstatě znamená dostat miliony lidí na ulici. Ani obecná situace v ekonomice se nelepší. V mnoha sektorech drží monopol armáda, což odrazuje zahraniční investory a neexistuje konkurence.

Stát si ve velkém půjčuje od mezinárodních věřitelů a staví takzvanou novou Káhiru, ta je ale pouze pro elity. Tedy ty, které zbyly. Například IT odborníci utíkají do zemí jako jsou Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Dluh země roste a velká část rozpočtu jde na jejich umořování. Egypt využívá geopolitiku. Kontroluje klíčový Suez. A Evropa má obavy z další vlny migrace – v Egyptě žije 110 milionů lidí a porodnost chudých roste. Mezinárodní peníze tedy průběžně dál tečou, stabilita je hlavní.

Inflace v zemi je obrovská a z velké části zdemolovala tradiční střední třídu. Dokonce i profese jako jsou inženýři mnohdy musí mít více zaměstnání. Není tedy divu, že si zdaleka ne každý může dovolit si koupit nejnovější iPhone, notebook, výkonnou grafickou kartu a další elektroniku. Technika je drahá i kvůli vysokým dovozním clům. V Egyptě tak z velké části funguje systém dovozu použitého hardwaru. Často jde o vyřazenou techniku z evropských korporací a menších firem.

Čtvrť kouře a elektroniky

Nedaleko náměstí Tahrír, které bylo důležitým bodem dění v rámci Arabského jara, je několik bloků budov a ulic. Všude jsou obchody s elektronikou všeho druhu, přičemž největší část se soustředí v několikapatrové rozsáhlé budově Al Boustan Computer Center.

Al Boustan je jedno z více podobných míst, kam běžní Káhiřané chodí nakupovat. V této oblasti naleznete i obchody s novým zbožím, velkou část ale tvoří prodejci s repasovanými stroji. Jde o stolní počítače, monitory, notebooky nebo tiskárny, hodně se ale objevují i servery, datová úložiště, switche, routery a další vybavení do datacenter. Pořídit si lze také osazené základní desky nebo často letité grafické karty.

Podívejte se do míst s elektronikou, kde to vypadá jako na českých tržištích v devadesátkách Přečtěte si také:

Podívejte se do míst s elektronikou, kde to vypadá jako na českých tržištích v devadesátkách

Pohyb v těchto uličkách připomíná kyberpunkovou dystopii. Skoro všude v budovách se kouří, technici rozebírají dovezenou techniku a skládají jí do přístrojů určených k prodeji. Nabízí zboží, které oproti novému vyjde o asi 60 procent levněji. Vedle fyzického prodeje umisťují zboží také na e-shopy nebo ho inzerují v populárních skupinách na Facebooku. Klientela je různorodá. Často jde o studenty, rodiny, lokální živnostníci nebo firmy působící v oborech, kde stát nemá monopol.

Z evropských přístavů do Afriky

Použitá technika se do země dostává skrze evropské korporace, banky, státní instituce nebo leasingové společnosti. Tímto způsobem se použitý hardware běžně dostává i na český trh, v Egyptě jde ale o masovou záležitost danou ekonomickou situací obyvatel.

Západní korporáty a spol. většinou po třech až pěti letech techniku obnovují, starou vyřazují a případně posílají do aukcí. Zprostředkovatelé z Evropy skupují série po tisících kusech. Velcí obchodníci z Egypta toto zboží vykupují, nakládají do námořních kontejnerů a z přístavů v Rotterdamu nebo Hamburku je vozí do Alexandrie nebo Port Saidu.

Odsud zboží po proclení putuje do velkoobchodních skladů, většinou v Alexandrii a v okolí Káhiry. Zde probíhá první vlna testování a třídění komponent. Z těchto center už nakupují menší prodejci jako ti v okolí Al Boustanu. Jejich technici provádí další hardwarové úpravy a čištění, instalují operační systém nebo do klávesnic vypalují arabské znaky. Pak už se zboží dostává k běžným zákazníkům.

Do tohoto mixu se často přidávají levné a ne vždy známé komponenty z Číny. Populární jsou například SSD disky a paměti RAM od společnosti Hiksemi spadající pod Hikvision, výrobce bezpečnostních kamer, který v Česku drží tržní pozici číslo jedna. Čína má v Africe silnou pozici a nabízí levné zboží. V ulicích lze obecně narazit na hodně čínských automobilů.

KL26

Koupit si lze i jednu domácí značku, a to Truman Electronics, která u Káhiry vyrábí televize, kamery nebo klimatizace. Firma sice používá propagační hlášku Pokročilá německá technologie (Advanced German Technology) společně s vlajkou Německa. S našimi sousedy ale nemá nic společného a lze to označit spíše za klamavou reklamu.

Podobná tržiště s počítači a elektronikou se nachází také po celé Asii. Například Čína se hodně soustředí na komponenty z místních továren. Na Lupě máme galerie a reportáže: Tchaj-wan, Hongkong, Shenzhen (Šen-čen), Šanghaj, Tokio a Ósaka (hardware a retro hry a konzole), Bangkok a Seattle.

Kyberpunkový mumraj. Takto vypadá obří tržiště s počítači a elektronikou přímo v místě jejich výroby Přečtěte si také:

Kyberpunkový mumraj. Takto vypadá obří tržiště s počítači a elektronikou přímo v místě jejich výroby

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Autor článku

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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Nápis je zavádějící, o chudých a nemajetných v článku mnoho zmínek není. A se sledováním článků na mobilu...Asi první, co bych hledal, je Lynx varianta pro Android, tedy něco, co zobrazuje jenom text. Pokud článek během čtení 4x překryje reklama je to na hranici mentální použitelnosti.
Ditys


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