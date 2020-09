Skylink odvysílal tak drastický film, že úřední výtky zabraly deset stránek

Islandskou kriminálku Okamžik zkratu asi moc diváků nezná, rozhodně si ji ale budou pamatovat úředníci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Film by možná prošel bez větší pozornosti, kdyby se ho nerozhodl satelitní operátor Skylink zařadit do programu své „ochutnávkové“ stanice Skylink 7 v nešťastnou dobu. Drsný snímek z drogového prostředí byl k vidění v půlce července nejen od devíti večer, ale v repríze také odpoledne.

Státnímu úřadu poté přišla divácká stížnost, kterou musel prověřit. A jak se ukázalo, film byl plný drastických scén, kvůli nimž úředníkům nezbylo než konstatovat porušení vysílacího zákona. Ten v § 32 zakazuje zařazovat do vysílání v době od 6 do 22 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

Jde o přísnější paragraf, než je zákaz sprostých slov. Zatímco za vulgarismy může vysílací rada maximálně napomínat, ale nemůže je pokutovat, za brutální scény může stanici při opakování prohřešku potrestat. Zákon umožňuje tento přestupek „ocenit“ pokutou od 20 tisíc do 10 milionů korun. Rozhodnutí o porušení zákona tentokrát žádnou pokutu neobsahuje, vysílací rada ale podrobně vysvětlila, proč považuje za problematické ukazovat dětem a mladistvým uprostřed prázdninového odpoledne surový islandský film.

Vysvětlení zabralo úředníkům deset stránek. Právě tolik jich má dlouhé odůvodnění včetně reprodukovaných statických záběrů z filmu, které Skylink dostal po srpnovém zasedání vysílací rady. Všech jedenáct přítomných radních se shodlo, že při nasazování něčeho tak krutého do programu by se měl provozovatel stanice chovat opatrněji.

Děj celovečerního thrilleru je zasazen do 90. let na Islandu a sleduje rozvoj drogového podsvětí a souvisejících zločinů. Částečně se inspiroval některými skutečnými událostmi.

„Pořad obsahoval značně brutální scény násilí, jež mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti,“ domnívá se úřad. Problematické jsou rovněž sexuální scény, které mohou způsobit deformovanou představu o sexu a navazování a udržování intimních vztahů. Zákonu nevyhovují ani scény zobrazující užívání a prodej drog mladými lidmi. „Na základě toho se (ve filmu) dopouštěli morálně odsouzeníhodných činů, jako je znásilnění, surové útoky apod. Přítomné scény mohly ohrozit psychický vývoj dětí a mladistvých, kteří se u obrazovek v odpoledních hodinách mohli nacházet,“ varují radní.

Není přitom podstatné, jestli existuje nějaké dítě, které film reálně vidělo a teď z toho má psychickou újmu. Soudy již dříve dospěly k tomu, že ke spáchání přestupku stačí samotné ohrožení. Rada se odvolává rovněž na mezinárodní předpisy chránící zájmy dětí a mladistvých. Podle právních předpisů se za dítě považuje člověk mladší 15 let, mladistvý je pak jedinec mezi patnáctým a osmnáctým rokem věku.

„Možné ohrožení rada vykládá jako případnou, možnou odchylku z normálního (obvyklého běžného, průměrného) vývoje jedince v důsledku zhlédnutí pořadu nebo upoutávky v televizním vysílání, ke které ale fakticky nemusí dojít (může jí být včasným zásahem, např. dalších osob, zabráněno),“ vysvětluje úřad.

V Nizozemí nebo v Německu je film přístupný od 16 let, ve Velké Británii až od 18 let. Provozovatel televizní stanice Skylink 7 měl o věkové přístupnosti filmu evidentně jinou představu. Celou dobu ho označoval piktogramem, že je vhodný pro diváky od 12 let.