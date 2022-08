Slabý ruský notebook jde do výroby, vyšel Android 13, Rusové ve velkém stahují VPN

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Ruský notebook Titan BM15 od společnosti Bitblaze se údajně chystá do výroby. Rozjet by se měla koncem letošního roku, ale je kolem toho dost otazníků. Stroj totiž bude používat ruský čip Baikal-M1, který Rusové měli vyrábět na Tchaj-wanu u TSMC, ale tato země se připojila k sankcím. Bitblaze tedy možná nasadí vzorky, které už má k dispozici. V tom případě by ale notebooků zřejmě nebylo tolik. Malý rozsah výroby je jedním z faktorů vysoké ceny, v přepočtu má jít o 39 tisíc korun. Parametry jsou slabé. Čip Baikal využívá ARM jádra Cortex-A57 na 1,5 GHz (28 nm). Hmotnost má být 2,2 kilogramu, výdrž na baterie kolem pěti hodin. Dále se počítá s 16 GB RAM DDR4, Full HD displejem (15,6") nebo M.2 SSD. Bitblaze je součástí projektu Skolkovo, ze kterého ruská vláda chtěla udělat prvotřídní inovační IT centrum, bylo ale zasáhnuté velkou korupcí.

Čtvrtina Rusů si stáhla VPN, ukazuje Global VPN Adoption Index. Jde o čísla za první pololetí letošního roku. Nárůst stažení koreluje s útokem Ruska na Ukrajinu a následným cenzurováním internetu. Předtím byla penetrace VPN v Rusku na úrovni tří až devíti procent.

Ruská armáda předvedla, jak transformuje civilní roboty a drony do zbraní. Týká se to například světové dronové jedničky v civilních dronech, čínské firmy DJI. Ta se ozvala s tím, že takové použití neschvaluje. DJI je pod sankcemi USA a nechce dál dráždit. V Rusku už dříve pozastavila byznys.

Google vydal finální Android 13. Prozatím si ho užijí majitelé Pixelů 4 a novějších, další výrobci začnou aktualizace zpřístupňovat později v tomto roce a dále. Změny ve třinácté verzi jsou spíše menší. Vylepšen byl design Material You nebo došlo na úpravy v bezpečnosti.

Google má mezitím nadále problém s fragmentací Androidu. Verze 12 má podíl pouze 13,3 procenta. Nejrozšířenější je s 27 procenty verze 11, desítka je na 22,3 procenta a verze 9 stále drží 14,5 procenta.

Výčet zařízení, na kterých se povedlo rozběhnout Dooma, se zase rozšířil. Australský technik Sick.Codes ho dokáže provozovat na traktoru John Deere. Provedl jailbreak, musel použít pájku a následně se dostal k rootu v rámci Wind River Linuxu 6. Traktor John Deere 4240 používá čip NXP I.MX 6 na ARMu.

Čínské DNS resolvery nezvládnou dvě třetiny dotazů ohledně IPv6. Zjistila to nová studie, jejíž výcuc je zde. Autoři studie poslali 2,8 miliardy anonymních DNS dotazů na čínské ISP. Čína se dlouhodobě prezentuje jako tahoun nasazení IPv6, do roku 2030 chce mít masovou adopci.

Tesla naťukla, jak vypadá její superpočítač plný grafických karet. Součástí je 7360 GPU značky Nvidia A100 s 80 GB paměti. Rozděleny jsou do 920 uzlů. Stroj je z hlediska počtu grafik sedmý na světě. Tesla chystá model Dojo, kde chce použít vlastní čip D1. Má disponovat výkonem 362 teraflops při TDP 400 wattů, vyrábět se bude pomocí 7nm procesu.

Xiaomi ukázalo vlastního humanoidního robota CyberOne. Měří 177 centimetrů, váží 52 kilogramů, má 21 kloubů, v jedné ruce unese 1,5 kilogramu a údajně umí rozpoznávat 45 lidských emocí a 85 environmentálních úkazů. Tato konkurence pro Tesla Optimus má stát něco přes dva miliony korun. Zatím se dokončuje vývoj.

Amazon dal mírně nahlédnout do míst, kde si Amazon Web Services vyvíjí vlastní čipy. Jde o kanceláře Annapurna Labs v Austinu. AWS tuto firmu koupilo a tvoří díky ní serverové ARM čipy Graviton, které už si lze běžně pronajmout v rámci instancí.

Broadcom představil Tomahawk 5, nový čip pro switche. Dokáže obsloužit až 51,2 Tb/s. Broadcom uvádí, že ho chce prezentovat jako alternativu k InfiniBandu od Nvidie (Mellanox).

Intel zrušil podporu DirectX 9. Týká se to grafických čipů Xe ve dvanácté generaci procesorů Core a stejně tak chystaných grafik Arc. Intel se chce soustředit na dvanáctou verzi, devítka poběží skrze emulaci.

Google definitivně vypíná službu Duo. Uživatelům už dorazil e-mail, že se nejpozději do konce roku Duo automaticky transformuje do služby Meet. Podobně skončila další komunikační služba Allo, ale i další projekty, které Google v této oblasti měl.

Embracer Group kupuje další herní firmy. Jde o Limited Run Games, Singtrix, Tuxedo Labs a Tripwire Interactive. Nová divize Embracer Freemode pak pohlcuje Bitwave Games, Clear River Games, Game Outlet Europe, Gioteck, Quantic Lab, Grimfrost a Tatsujin. Embracer rovněž získal práva na díla podle Pána prstenů a Hobita. Ze švédského podniku se stal herní kolos světových rozměrů. V Česku vlastní Warhorse Studios a Ashborne Games, na Slovensku Nine Rocks Games a v Česku ještě vydává hru The Last Oricru zdejšímu studiu GoldKnights.

Malwarebytes propouští 14 procent zaměstnanců, tedy 125 lidí. Kyberbezpečnostní firma to přičítá velké reorganizaci, a nikoliv problémům, kterým dnes některé IT firmy čelí (drahý kapitál, inflace a podobně).